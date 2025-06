Así luce ahora la actriz de Hannah en ‘Exterminio’, a 23 años del origen de la saga

La actriz británica fue parte del trío de sobrevivientes en el clásico de Danny Boyle (Composición fotográfica)

Han pasado 23 años desde que 28 Days Later (Exterminio, en Hispanoamérica) revolucionó el género de terror con su cruda visión de un mundo devastado por una epidemia.

Dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, la película de 2002 sentó la base de una innovadora saga de estilo zombi con el talento interpretativo de su joven elenco.

Entre ellos, destacaba una adolescente británica llamada Megan Burns, quien interpretó a Hannah, la valiente hija del personaje de Brendan Gleeson.

Burns, que tenía solo 16 años durante el rodaje, fue una de las tres sobrevivientes al final del filme, junto a Jim (Cillian Murphy) y Selena (Naomie Harris).

Su personaje, Hannah, conmovió al público como una adolescente fuerte en medio del desastre. (Archivo/Redes sociales)

Aunque sus colegas disfrutaron de un impulso notable en sus respectivas carreras; Megan tomó un camino distinto.

Sorpresivamente, Exterminio fue la última gran película en la que participó. Burns decidió alejarse de la actuación poco después del estreno.

De promesa del cine a princesa punk

Antes de Exterminio, Megan ya había demostrado su talento en Liam (2000), una cinta de Stephen Frears que le valió el prestigioso Premio Marcello Mastroianni en el Festival de Cine de Venecia.

Fue justamente gracias a esa actuación que Danny Boyle la eligió para el papel de Hannah.

Pero tras su paso por el cine, Megan se reinventó como cantante bajo el seudónimo Betty Curse. Abrazó una estética gótica y teatral, posando con corsés de esqueletos en cementerios y presentándose como una especie de princesa punk.

Tras el cine, Megan adoptó una identidad musical alternativa como Betty Curse, inspirada en el punk y lo macabro (Instagram/BettyCurse)

En 2006 lanzó su primer álbum Here Lies Betty Curse, bajo el sello Island Records, y logró cierto éxito con temas como Girl With Yellow Hair y Excuse All the Blood.

Según recuerda el Daily Mail (20 de junio de 2025), su estilo llamó la atención en programas como The Slammer, donde ganó un especial de Halloween interpretando uno de sus temas más conocidos. Su carrera musical, sin embargo, fue breve. Tras lanzar su último disco en 2007, Megan desapareció del ojo público.

En los últimos años, Burns lleva un estilo de vida más reservado. Se convirtió en madre en 2012 de una niña llamada Scarlett y se dedicó a trabajar como mánager de artistas.

Megan Burn actualmente tiene 38 años y trabaja en la industria musical como mánager (Instagram/Megan Burns)

De acuerdo con el Daily Mail, su última aparición como actriz fue en 2018, en el cortometraje Intruders, dirigido por Naeem Mahmood.

Pero en 2024, volvió a llamar la atención al reactivar su cuenta de Instagram y reconectar con sus antiguos seguidores de la etapa Betty Curse. Allí compartió que había encontrado una caja con viejos CDs de sus discos y decidió venderlos autografiados.

“Por el momento los productos se limitan a un pequeño número de CDs con mi garabato, pero ha cruzado por mi mente añadir varios otros objetos notables de mi colección personal. ¿Quién sabe lo que depara el futuro?”, expresó.

¿Qué pasó con el resto del elenco?

Mientras Megan optó por una vida más anónima, sus compañeros de elenco siguieron caminos muy distintos.

Cillian Murphy, quien interpretó a Jim, se convirtió en una estrella mundial gracias a títulos como Peaky Blinders, Inception y Oppenheimer, ganando un Oscar, un BAFTA y un Globo de Oro.

El regreso de la franquicia en 2025 ha reavivado el interés por el elenco original de 28 Days Later. (Captura: 20th Century Fox)

Naomie Harris también consolidó una exitosa carrera con papeles en Skyfall, Piratas del Caribe y Black and Blue.

Brendan Gleeson, quien interpretó al entrañable Frank, siguió cosechando elogios por películas como The Banshees of Inisherin y Paddington 2, mientras que Christopher Eccleston (el siniestro mayor West) destacó en series como Doctor Who y The Leftovers.

Por otro lado, la franquicia Exterminio revive este 2025 en la pantalla grande con 28 Years Later (Exterminio: la evolución), dirigida nuevamente por Danny Boyle. La película ha recibido una calificación del 90% en Rotten Tomatoes y presenta a un elenco renovado encabezado por Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer y Ralph Fiennes.