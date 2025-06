Will Smith reflexionó sobre la bofetada que le dio a Chris Rock en los Premios Oscar: “Fue brutal”

Will Smith reflexionó sobre la bofetada que le propinó a Chris Rock en los Premios Oscar. (REUTERS/Brian Snyder)

Will Smith volvió a hablar de uno de los momentos más controvertidos en la historia de los Premios Oscar: la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock durante la gala de 2022.

Tres años después, el actor calificó su actuar como un punto de quiebre personal que lo obligó a una introspección dolorosa pero necesaria.

En una entrevista con Remi Burgz para BBC 1Xtra, el artista de 56 años aseguró que el incidente, que lo llevó a ser vetado por la Academia durante 10 años, desencadenó una profunda transformación interna.

Will Smith afirmó que el incidente con Chris Rock lo hizo reflexionar profundamente. (REUTERS/BRIAN SNYDER)

“Los últimos años han sido de una reflexión muy profunda para mí. Después de los Oscar, apagué todo durante un tiempo y me dediqué a hacer un trabajo interno fuerte, honesto y profundo. Fue brutal”, confesó.

Para el artista, lo ocurrido en los Premios Oscar de 2022 fue como levantar una tapa que cubría zonas inexploradas de su interior.

“Era como quitar una alcantarilla de algo que no había querido ver. Fue aterrador, pero también liberador. Nuevas ideas, nuevas energías y creatividad brotaron como un géiser”, confesó.

Cabe recordar que la bofetada ocurrió en plena transmisión en vivo después de que Chris Rock hiciera un comentario sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, quien sufre de alopecia.

Chris Rock realizó un chiste de Jada Pinkett Smith que enfureció a Will Smith. (Foto: REUTERS)

Al poco tiempo, Smith renunció a la Academia poco después, calificando su conducta de “impactante, dolorosa e inexcusable”.

“La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los presentes y el público mundial en casa”, expresó en un comunicado.

“El cambio lleva tiempo y estoy comprometido a realizar el trabajo para asegurar que nunca más permita que la violencia supere la razón”, añadió.

Las imágenes del protagonista de Hombres de negro subiendo al escenario y golpeando al comediante dieron la vuelta al mundo, provocando que la estrella de Hollywood fuera señalada como una persona violenta.

Will Smith aseguró que tenía una adicción por la aprobación con los demás. (REUTERS/Fadhel Bathayal)

“Por primera vez en mi carrera, tuve que enfrentar un nivel de desaprobación que nunca había experimentado. Tenía una adicción a la aprobación de los demás que tuve que desmantelar. Fue brutal”, indicó en la entrevista con Remi Burgz.

De acuerdo con el actor, el resultado de ese proceso fue su nuevo álbum Based On A True Story, lanzado este año tras dos décadas sin publicar música.

“Fue una forma divertida de expresar la locura que ocurre en mi cabeza. Es la exploración de lo que yo llamo los ‘prisioneros despreciables’, esas partes de mí mismo que he desterrado, que no puedo mostrar en la radio ni reconocer como reales”, explicó.

Will Smith confesó que su nuevo disco le ayudó a externar sus emociones. (REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con el famoso, antes de comenzar a escribir, buscó consejos de pesos pesados del hip hop.

“Llamé a Jay-Z y a Kendrick [Lamar]. Kendrick me dijo que debía decir esas cosas que siempre he tenido miedo de decir, y Jay-Z me advirtió: ‘Ni te acerques si no vas a decir la verdad’”, relató.

Es así que esa búsqueda de autenticidad se ha convertido en el eje de su nueva etapa artística y personal.

Will Smith dijo que trabajar en sus nuevos temas lo ayudó a tener una imagen más honesta. (REUTERS/Hannah Mckay)

“Trabajar desde ese espacio de honestidad, imperfección y vulnerabilidad me ha permitido alcanzar una perfección más real que la imagen pulida de Will Smith”, sostuvo.

A pesar de las críticas, el actor y músico parece estar más comprometido que nunca con mostrarse tal como es, con sus errores y contradicciones.