Paul Stanley confesó que su deformidad facial fue un impulso para su papel en “El fantasma de la Ópera”

Paul Stanley confesó que su deformidad facial le ayudó a interpretar a un personaje de 'El Fantasma de la Ópera'. (Créditos: Bang Media International / X / PaulStanleyLive)

Detrás del inconfundible rostro maquillado del líder de Kiss, la legendaria banda de rock, hay una historia de superación.

Paul Stanley, guitarrista y vocalista de la agrupación estadounidense, recientemente habló públicamente sobre su icónica llegada al escenario del teatro musical en el año 1999, cuando protagonizó la obra El fantasma de la Ópera en Toronto, Canadá.

Las declaraciones del músico se dieron el pasado 11 de junio de 2025 en una entrevista con Billy Corgan dentro del podcast The Magnificent Others.

El guitarrista de Kiss se sinceró acerca de cómo su deformidad facial se relacionó con su papel como el Fantasma. (Créditos: YouTube / The Magnificent Others with Billy Corgan)

¿Cómo se relacionó Stanley con su personaje de El Fantasma de la Ópera?

Durante la charla, Stanley reveló que su deformidad facial, con la cual nació, lo ayudó a conectar con el personaje que interpretó en la aclamada puesta en escena.

“Hay algo sobre hacer cosas en las que sientes cierta incomodidad que realmente te fortalece y también te permite saber quién eres. No puedes saber quién eres a menos que te arriesgues y entonces se convierte en una cuestión de: ¿quieres patinar a través de eso o quieres comprometerte de verdad? No hago nada con lo que no me comprometa”, comentó.

Paul Stanley afirmó que al principio no se dio cuenta de la conexión que había entre él y su personaje de 'El Fantasma de la Ópera'. (Luis Guerra/The Grosby)

Además, el músico afirmó que haber interpretado al Fantasma en esa obra le “ha abierto los ojos” en muchos sentidos.

“En ese momento no me di cuenta de cómo conecté con el personaje porque, bueno, tiene una deformidad espantosa terrible. Tenía una oreja que me miraban y observaban y se burlaban de mí. Me separaba de las personas y no sabía cómo interactuar con la gente“, expresó.

Antes de saltar a la fama, Paul Stanley tuvo muchas inseguridades acerca de su aspecto físico. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Qué deformación tiene Paul Stanley en la oreja?

Durante la charla, el intérprete de “Detroit Rock City” narró la manera en que le reveló a una persona su mayor secreto: la condición que provoca su malformación facial.

“Recibí la carta de una mujer que era la presidenta de un grupo benéfico llamado About Face [Acerca del Rostro] que trabajaba con niños con diferencias faciales“, comenzó diciendo Stanley sobre los días posteriores al estreno de la obra.

De acuerdo con sus declaraciones, la remitente de la carta le dijo a Paul que de verdad aportaba “algo al personaje” que estaba interpretando. “[Ella] Estaba muy conmovida”, detalló Stanley.

Paul Stanley recibió elogios por su interpretación del Fantasma en 1999. (Créditos: X / PaulStanleyLive)

Fue entonces cuando el guitarrista decidió confesarle a dicha mujer su secreto mejor guardado.

“Le dije: ‘Bueno, tengo una microtia’”, una condición congénita que se produce cuando el oído externo es más pequeño de lo común y no está bien formado.

Asimismo, la estrella de rock compartió en la entrevista que a lo largo de su vida ha tratado de esconder su malformación en la oreja detrás de su cabello largo y confesó que le resultó “catártico” compartir esa experiencia personal.

Paul Stanley confesó que le resultó “catártico” actuar en 'El Fantasma de la Ópera'. (Páramo / Instagram)

En la página Paul Stanley, sitio web oficial del artista, se publicó además que tuvo problemas durante la infancia por ese mismo padecimiento.

“Era un niño enojado y disfuncional con un verdadero problema de imagen y un problema de audición que me sometía al escrutinio constante. Dejarme crecer el cabello fue el comienzo para disimularlo”, se lee en el espacio virtual.

De hecho, la celebridad confesó que la verdadera clave para superar su situación y encontrar la felicidad estaba “en la familia y los amigos”.

El vocalista de Kiss encontró el apoyo que necesitaba en sus amigos y familiares. (EFE/DANIEL DAL ZENNARO/Archivo)

Finalmente, Stanley afirmó que su llegada al teatro con El Fantasma de la Ópera marcó un punto de inflexión en su trayectoria como artista, pues desde que vio por primera vez en 1988 la puesta en escena de esa obra le cambió la vida.

“Tuve una revelación momentánea, una epifanía que me hizo pensar: ‘Yo puedo hacer eso’. Y fue lo mismo que sentí cuando vi a los Beatles”, dijo.

Once años después de apreciar la obra de la compañía londinense, Paul Stanley recibió una llamada de su agente preguntándole si estaba interesado en audicionar para el papel del Fantasma. “Es el trabajo más duro que he hecho”, afirmó.