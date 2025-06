Annie Knight revela que triplicó sus ganancias tras polémica maratón sexual con 583 hombres

Annie Knight le atribuye a OnlyFans su éxito financiero (capturas: Instagram)

La influencer australiana Annie Knight celebra un robusto impulso a sus finanzas tras haberse convertido en un personaje viral. Todo debido a su polémica maratón sexual con 583 hombres en solo seis horas.

Según reveló en una entrevista exclusiva con Us Weekly el 12 de junio de 2025, sus ingresos mensuales “se triplicaron tras el evento”, alcanzando la cifra de 600,000 dólares.

“Ha sido bastante increíble”, declaro la joven de 28 años al medio estadounidense.

Antes del desafío, la creadora ya generaba unos $200,000 mensuales, y desde 2022 ha logrado construir un imperio económico gracias a su trabajo en la plataforma.

Knight argumentó a favor de su inusual trabajo, pues sus finanzas actuales le permitieron adquirir cuatro propiedades, y además compartir su buena fortuna con sus seres queridos.

Knight confesó que, tras volverse viral, temía que su carrera colapsara en cualquier momento (Instagram)

“Se siente bien tener seguridad financiera y también poder apoyar a personas de mi vida que necesitan ayuda en este momento”, afirmó. “Eso se siente muy bien. Estoy muy agradecida”.

Annie Knight comenzó su carrera en OnlyFans en 2022. En ese entonces, ganaba alrededor de $10,000 al mes. Sin embargo, un año más tarde, sus ingresos se estabilizaron a un nivel mucho más alto tras viralizarse su contenido.

“Estaba tan asustada cuando me volví viral porque estaba ganando tanto dinero, y pensé: ‘Oh, esto eventualmente va a terminar. ¿Cuándo se va a venir abajo todo esto?’”, confesó. “Seguí esperando a que todo se derrumbara y simplemente no ha pasado. Creo que eso dice mucho sobre mi ética de trabajo. No me he detenido”.

La expulsión de Bonnie Blue

Pero la receta del “éxito” no es infalible. En paralelo, esta semana se reportó la caída de otra figura controversial del mundo OnlyFans: Bonnie Blue, quien fue expulsada permanentemente de la plataforma tras intentar organizar un reto aún más extremo.

A pesar de ser una de las figuras más populares de OnlyFans, Bonnie Blue fue sancionada drásticamente por la plataforma (Captura: Instagram/schoolies_xo)

La estrella británica de contenido para adultos había tenido sexo con 1,057 hombres en un día y planeaba superar esa cifra con un nuevo reto llamado “petting zoo”, en el que aspiraba a acostarse con 2,000 hombres.

OnlyFans confirmó a Metro UK el 12 de junio que “el contenido de desafío extremo no está disponible en OnlyFans y no está permitido bajo nuestra Política de Uso Aceptable ni nuestros Términos de Servicio”.

La portavoz de la plataforma explicó que toda infracción conlleva la desactivación de contenido o cuentas, por lo que “ha sido necesario tomar esta medida”. Cuando el tabloide consultó por la duración del castigo, OnlyFans respondió: “El veto es permanente”.

Bonnie ganaba cerca de £600,000 al mes. Su historial incluye polémicas como reclutar adolescentes cercanos a la mayoría de edad en zonas estudiantiles del Reino Unido.

Bonnie Blue se hizo popular en OnlyFans tras sumarse a la tendencia de "sexo competitivo" (Instagram/vía UsWeekly)

Ella grabar encuentros sexuales, incluso cuando tomaba la virginidad de algunos participantes, lo que le valió acusaciones públicas de comportamiento depredador. Ella niega esas acusaciones y clasificaba a su contenido como “educativo”.

Las críticas a las maratones sexuales

Aunque estas hazañas sexuales han convertido a Knight y Blue en celebridades de internet, han generado también fuertes críticas desde el ámbito médico y psicológico.

Según el sexólogo Logan Levkoff, consultado por Us Weekly, este tipo de retos “es la forma menos equitativa y saludable de mirar el sexo no monógamo”.

“El sexo como desafío se vuelve orientado a objetivos. Ciertamente, no se basa en el placer”, señaló.

Además, advirtió sobre los riesgos físicos: desde la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual —incluso con preservativos— hasta lesiones provocadas por la falta de lubricación y el desgaste físico.

Lily Phillips, otra influencer de OnlyFans, se mostró abrumada en el documental sobre su maratón sexual (Créditos: YouTube/)

Como se recuerda, la propia Annie Knight sufrió consecuencias físicas tras su reto: “Estaba agotada y mi condición (endometriosis) empeoró”, explicó.

Pero los expertos también subrayan los peligros psicológicos. Jonathan Alpert, psicoterapeuta en Nueva York y Washington DC, afirmó: “Podría haber trauma. Es una actuación. Si alguien siente que no está cumpliendo con las expectativas, puede sentirse deshumanizado y cosificado al extremo”.

Según Alpert, tras la euforia inicial, muchas creadoras pueden experimentar ansiedad, vacío emocional y dificultades para establecer relaciones sanas. “Cuando todo ese reconocimiento desaparece, probablemente se sientan vacías y confundidas sobre cuál es su verdadero valor”, advirtió.