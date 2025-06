Annie Knight, estrella de OnlyFans, reveló cómo fue su recuperación tras mantener relaciones con más de 500 hombres

Annie Knight admitió lo difícil que fue recuperarse del dolor tras acostarse con más de 500 hombres. (Instagram/Annie Knight)

Annie Knight ofreció una actualización sobre su estado de salud luego de haber sido hospitalizada tras participar en un evento donde tuvo relaciones sexuales con 583 hombres en un lapso de seis horas.

En una entrevista con Us Weekly, la creadora de contenido de 28 años aseguró sentirse “mucho mejor” y en camino hacia la recuperación, aunque el proceso fue largo, doloroso y marcado por incomprensiones médicas.

“Todos mis síntomas finalmente han desaparecido, pero sólo desde hace tres días. Ha durado bastante. Pero sí, me siento mucho mejor, lo cual es bueno”, declaró la estrella de OnlyFans, quien también expresó frustración por el enfoque que algunos médicos dieron a su situación.

Durante su ingreso hospitalario, Annie Knight relató que los profesionales de la salud parecían más interesados en vincular su condición al evento sexual que en abordar sus padecimientos médicos de base, como la endometriosis.

Annie Knight afirmó que los doctores no abordaron con seriedad su caso de endometriosis. (Instagram/Annie Knight)

“Fue frustrante que simplemente no me escucharan. Insistí en que no podía haber sido el evento, porque he tenido estos problemas desde enero, y el reto fue en mayo”, dijo.

La endometriosis, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad crónica en la que el tejido similar al que recubre el útero crece fuera de él, provocando dolor pélvico severo, sangrados irregulares, problemas de fertilidad y, en muchos casos, trastornos psicológicos como depresión y ansiedad.

Knight fue diagnosticada con esta enfermedad hace un tiempo, y asegura que sus síntomas empeoraron significativamente en los últimos meses.

Además de los desafíos físicos, la joven australiana compartió cómo su salud mental se vio afectada por la combinación del reto, sus problemas médicos y la falta de respuestas.

Annie Knight admitió que su salud mental se vio afectada tras acostarse con más de 500 hombres. (Instagram/Annie Knight)

“Al principio no fue tan malo, pensaba: ‘No puede durar para siempre’. Pero simplemente continuó y, de repente, era mitad de año y seguía sufriendo sin diagnóstico claro ni ayuda real. No me he sentido yo misma en meses”, confesó.

A pesar de la atención mediática y la controversia que generó su participación en el evento sexual, Annie Knight insiste en que su decisión fue consensuada y planeada con anticipación.

El evento coincidió con un momento personal muy importante, ya que la estrella de OnlyFans compró su “casa soñada” junto a su prometido, Henry Brayshaw.

Sin embargo, la celebridad de Internet reconoció que el desgaste físico y emocional fue más allá de lo que anticipaba. “Mi cuerpo simplemente colapsó”, dijo días después del reto.

Annie Knight comentó que su cuerpo colapso tras cumplir su reto para OnlyFans. (Instagram/Annie Knight)

Ahora, con sus síntomas estabilizándose, Knight se muestra cautelosa pero optimista.

“Hace unos días comencé a sentirme un poco mejor, pero tenía miedo de decirlo para no ‘gafarlo’. Espero que esté en camino a recuperarme del todo y pueda volver a mi rutina. Extraño ir al gimnasio y hacer las cosas que amo”, comentó.

A pesar de las críticas, Annie Knight ha mantenido una postura abierta sobre sus decisiones y experiencias, convirtiéndose en un símbolo de controversia pero también de resistencia.

En sus propias palabras, ahora está concentrada en “sanar” y “volver a sentirse como ella misma”, dejando atrás uno de los capítulos más extremos —y cuestionados— de su vida pública.

Annie Knight comentó que está enfocada en sanar. (Instagram/Annie Knight)

Su historia ha encendido un debate más amplio sobre los límites del contenido extremo en plataformas como OnlyFans y las implicaciones físicas y psicológicas de los llamados “retos sexuales competitivos”.

Expertos en salud mental y sexual han advertido que este tipo de prácticas puede generar consecuencias graves, desde infecciones hasta trastornos emocionales duraderos.