Apple apuesta todo con el estreno de “F1”, su mayor superproducción

El desarrollo de la tecnología de cámaras para la película F1 requirió un año completo de trabajo, resultado de un desafío planteado por Lewis Hamilton al director Joseph Kosinski: ningún filme de automovilismo había logrado transmitir la experiencia real de estar dentro de un monoplaza. Este esfuerzo, según Variety, no solo buscó revolucionar la forma en que se filma la velocidad, sino que también integró innovaciones que ahora forman parte de la cámara del último modelo de iPhone.

La noticia principal gira en torno al estreno de F1, la superproducción de Apple Original Films protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, que llegará a los cines el 27 de junio, y que representa la mayor apuesta de Apple en la industria cinematográfica hasta la fecha.

El medio Variety detalla que tanto Tim Cook, director ejecutivo de Apple, como Hamilton, productor de la película y siete veces campeón mundial de Fórmula 1, han invertido grandes expectativas y recursos en el proyecto. El filme, con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares, se presenta como un riesgo calculado: “No hay margen de error: ‘F1’ será uno de los mayores éxitos del año o se considerará una decepción costosa”, señala el reportaje.

La producción, que también involucra a Plan B de Brad Pitt, Jerry Bruckheimer Films y la productora de Hamilton, Dawn Apollo, cuenta con la distribución mundial de Warner Bros..

Durante una visita de Hamilton a la sede de Apple Park en Cupertino, California, Cook mostró al piloto británico la magnitud del campus de 71 hectáreas (175 acres), en un momento en que ambos reflexionaban sobre lo que está en juego con el lanzamiento de F1.

Hamilton, quien compite en la temporada 2025 de Fórmula 1 y es propietario parcial de los Denver Broncos, expresó su confianza en el resultado: “Si miras las películas de carreras anteriores, es muy difícil crear una sensación auténtica de las carreras. Esta es la mejor película de carreras que se ha hecho”, afirmó Hamilton a Variety.

Lewis Hamilton visitó Apple Park y calificó la nueva película de F1 como “la mejor de la historia” sobre automovilismo (REUTERS/Jennifer Gauthier)

La estrategia de Apple con F1 va más allá de la taquilla. Cook subraya que la inversión en contenido no busca vender más dispositivos, sino fortalecer la marca y su capacidad de influir en la cultura popular. “No tengo en mente que voy a vender más iPhones por esto. No pienso en eso en absoluto. Lo veo como un negocio. Y así como aprovechamos lo mejor de Apple en los iPhones y en nuestros servicios, intentamos aprovechar lo mejor de Apple TV+”, explicó Cook a Variety. El ejecutivo insiste en que la clave está en la calidad y la innovación, valores que, según él, definen a la compañía desde sus orígenes.

El proceso de filmación de F1 se benefició de un acceso sin precedentes a los circuitos de Fórmula 1 durante las temporadas 2023 y 2024. El equipo de producción, liderado por Kosinski, llegó a operar como el “undécimo equipo” del campeonato, con su propio espacio en el paddock para capturar las escenas de carreras.

En algunos eventos, se utilizaron hasta 28 cámaras simultáneamente, acumulando más de 5.000 horas de material. Kosinski declaró a Variety: “El mundo de la F1 trata de superar los límites tecnológicos; está incrustado en el deporte. Encajó bien con toda la vibra de Apple”.

Jerry Bruckheimer, productor de éxitos como Top Gun y Flashdance, destacó la magnitud del proyecto: “Nunca he visto a una empresa volcar todo lo que tiene en una película como esta”, dijo a Variety.

La colaboración entre Apple y Hamilton también incluye un documental sobre la vida del piloto, que tendrá un estreno limitado en cines. Además, circulan rumores sobre el interés de Apple en adquirir los derechos televisivos de la Fórmula 1 en Estados Unidos a partir de 2026, lo que consolidaría aún más su apuesta por el deporte y el entretenimiento.

Brad Pitt, durante el rodaje de "F1" junto al actor Javier Bardem (REUTERS/Amr Alfiky)

El lanzamiento de F1 representa un hito en la expansión de Apple en la producción de cine y televisión, un camino que la empresa inició en 2019 con el debut de Apple TV+. Cook explicó a Variety que la filosofía de la compañía ha sido construir desde cero, en lugar de adquirir catálogos o estudios existentes: “Elegimos no salir a comprar un catálogo. Sé que es una forma más rápida de entrar en el negocio, pero al final del día no se sentía como Apple”.

Y el directivo añadió: “Apple debe tener algo en lo que vertamos nuestra pasión, y eso es exactamente lo que estamos haciendo con los programas. Y ahora puedes ver que estamos alcanzando nuestro ritmo. Se siente maravilloso”.

Eddy Cue, arquitecto de la expansión de Apple en el sector audiovisual y miembro del consejo de Ferrari, compartió su visión sobre el impacto de la película: “Espero que cuando la mayoría de la gente vea la película, salga queriendo ser piloto de carreras”, expresó a Variety. Cue, quien lleva en la empresa desde 1989, ha sido clave en la creación de servicios como la iTunes Music Store y la App Store, y ahora lidera la estrategia de contenido original.

El medio Variety recuerda que la llegada de Apple TV+ coincidió con el auge de las plataformas de streaming y la llamada “Peak TV”. En lugar de apostar por la cantidad, Apple optó por la calidad, una decisión que, según Cue, abrió una oportunidad en un mercado saturado: “Vimos que el mundo estaba cambiando, y parecía que todos iban tras la cantidad. Pensamos que había una oportunidad para nosotros, si realmente nos enfocábamos en la alta calidad”.

La plataforma ha logrado atraer a figuras de primer nivel, como Seth Rogen (The Studio), Jon Hamm (Your Friends and Neighbors), Gary Oldman (Slow Horses), Cate Blanchett (Disclaimer), Kristen Wiig y Carol Burnett (Palm Royale), entre otros.

Ben Stiller, productor ejecutivo de Severance, elogió el ambiente de trabajo en Apple: “Son muy abiertos al intercambio que implica el proceso creativo. Se siente muy familiar. Realmente les importa lo que están haciendo y se acercan a nivel personal”, comentó a Variety.

En el ámbito financiero, Apple no revela el número de suscriptores de Apple TV+ ni los resultados específicos del servicio, agrupándolos en la categoría de “Servicios” junto con música, juegos y la App Store. Esta opacidad ha generado preguntas en Wall Street sobre la estrategia a largo plazo de la empresa en el sector del entretenimiento. Cook respondió a estas inquietudes en Variety: “Somos fabricantes de herramientas. Creamos herramientas para personas creativas para que puedan hacer cosas que antes no podían. Así que ya hacíamos muchos negocios con Hollywood mucho antes de estar en el negocio de la televisión”.

La pandemia y las huelgas de 2023 afectaron la producción de cine y televisión en el Reino Unido y en todo el mundo, pero Cue señaló que 2025 será el primer año en que Apple TV+ podrá desplegar una programación anual completa sin interrupciones externas. “Finalmente siento que estamos en el punto en que nuestra programación no ha sido impactada por las huelgas o por el COVID”, afirmó a Variety.

El compromiso de Apple con la exhibición en salas de cine ha sido objeto de debate, especialmente tras la decisión de cancelar el estreno amplio de “Wolfs” en 2023. Jamie Erlicht, responsable de la división de cine, aseguró que la campaña de F1 disipará esas dudas: “La película logra todo lo que se puede esperar en una película de carreras pura de adrenalina. Y tenemos personajes increíbles con emociones humanas con las que se puede identificar. Ese fue un componente crítico. Esta es una película que realmente habla de nuestra creencia en la industria cinematográfica”, declaró a Variety.

La relación entre Hamilton y Kosinski se remonta a la época en que el piloto intentó participar en la secuela de Top Gun. Aunque no pudo compaginar el rodaje con su carrera en la Fórmula 1, años después Kosinski lo contactó para desarrollar F1. El director, fascinado por el deporte tras ver Drive to Survive en Netflix, se reunió con Hamilton y Bruckheimer para planear una película que ofreciera imágenes inéditas y una historia atractiva con Brad Pitt como protagonista. Hamilton facilitó el acceso a la liga y, junto a otros pilotos, aparece en la película interpretándose a sí mismo.

“Nunca vi una película que muestre lo que es conducir uno de estos autos”, contó Kosinski (REUTERS/Steve Marcus)

Kosinski relató a Variety el reto que le planteó el piloto: “Lewis me dijo al principio: ‘Nunca he visto imágenes en una película que capturen lo que es conducir uno de estos autos’. Ese fue el desafío que me dio”. Tres años después, la película está lista para su estreno, y tanto Cook como Hamilton confían en que el resultado estará a la altura de las expectativas.

El enfoque de Apple en la excelencia y la innovación se mantiene firme, tanto en sus productos tecnológicos como en sus incursiones en el entretenimiento. Cook resumió la filosofía de la empresa en Variety: “Realmente solo hacemos unas pocas cosas. Solo tenemos unos pocos productos para el tamaño de empresa que somos. Ponemos todo de nosotros en cada uno de ellos, y hacemos televisión y películas de la misma manera. Se trata de mantenernos fieles a lo que siempre ha sido Apple. Se trata de mantenernos fieles a la innovación, fieles a nuestra Estrella del Norte. Y si puedes hacer eso y entretener a la gente de una gran manera, entonces lo estamos haciendo bastante bien”.

Apple, con una capitalización bursátil de 3,1 billones de dólares al 2 de junio, enfrenta el reto de demostrar que su incursión en el cine puede tener el mismo impacto que sus dispositivos. El estreno de F1 será observado de cerca por la industria y los aficionados, mientras la compañía sigue apostando por la calidad y la originalidad como sus principales motores de crecimiento.