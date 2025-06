Afirman que Katy Perry y Orlando Bloom estarían al borde de la separación: “Es difícil que lo solucionen”

El actor de "Piratas del Caribe" y la estrella pop han sido envueltos en rumores de separación (REUTERS/Andrew Kelly)

La relación entre Katy Perry y Orlando Bloom estaría atravesando su momento más delicado. Según informaron medios como People, Page Six y The U.S. Sun, la pareja, comprometida desde 2019 y padres de una hija en común, estaría al borde de la separación definitiva tras meses de tensiones personales y profesionales.

El detonante más reciente habría sido el impacto emocional que sufrió Perry tras el tibio recibimiento de su más reciente álbum, 143, cuyo lanzamiento coincidió con el inicio de su ambiciosa gira mundial Lifetimes.

De acuerdo con un informe de PEOPLE publicado este viernes, “la relación se ha estado deteriorando en los últimos meses y no pinta bien”. Una fuente cercana al entorno de la cantante reveló al medio que “prácticamente se terminó todo” y que “es difícil que lo solucionen”.

El estrés derivado del desempeño comercial de 143 se habría trasladado a su vida personal.

La presión por el fracaso comercial de 143 habría sido un detonante clave en la crisis entre Katy Perry y Orlando Bloom (Redes sociales)

“Katy estaba profundamente frustrada tras la recepción de su nuevo álbum. Eso la hizo sentirse muy estresada. Orlando fue comprensivo, pero definitivamente generó tensión”, indicó otra fuente a Page Six.

El compromiso con su carrera también parece haber abierto una brecha emocional entre ambos. Actualmente, Perry se encuentra de gira por Australia, etapa que forma parte del tour iniciado en abril y que se extenderá hasta diciembre.

“Este regreso significa mucho para ella. Quiere ofrecer a los fans el mejor espectáculo”, señaló una segunda fuente a People. Esta persona agregó que Perry está “feliz y centrada en su gira”, viajando con su hija Daisy Dove, de 4 años y medio.

Mientras tanto, Bloom y Perry (juntos desde 2016) parecerían estar cada vez más distanciados en su visión de vida familiar y profesional. “Están en páginas diferentes en cuanto a cómo quieren que luzca su vida”, añadió la fuente.

Para algunos allegados, la relación ya no tiene vuelta atrás y solo falta que se anuncie oficialmente (REUTERS/Brendan McDermid)

Las tensiones actuales no son nuevas. En 2017, tuvieron una breve ruptura que duró un año.

En 2023, el actor de Piratas del Caribe ya había reflexionado sobre sus diferencias en una entrevista con Flaunt: “Estamos en dos piscinas muy distintas. La suya no es una que yo necesariamente entienda, y creo que la mía tampoco es una que ella entienda”.

Durante su primera ruptura, ambos apostaron por la terapia de pareja para sobrellevar las diferencias. En 2024, Perry habló sobre la intensidad de su dinámica en Call Her Daddy: “Cuando discutimos, lo hacemos de manera intensa y rápida, pero luego nos calmamos igual de rápido. Es como: ‘La, la, la, te amo. Listo, sigamos’”.

El viaje espacial causó discordia

De acuerdo con The U.S Sun, el reciente viaje de Katy Perry en el vuelo suborbital de la misión Blue Origin, organizado por Jeff Bezos fue un tema complicado para la pareja.

En público, Katy afirmó que Orlando apoyaba su misión con Blue Origin, pero fuentes cercanas aseguran que él estaba en total desacuerdo (REUTERS)

Como se recuerda, la cantante fue parte de una tripulación femenina que incluyó a Lauren Sánchez, Amanda Nguyen y Gayle King, entre otras. Aunque en público Perry aseguró que Bloom la apoyaba, fuentes cercanas al actor desmintieron esta versión.

“Desde el primer momento, Orlando no creía que ir en la misión de Blue Origin fuera una buena idea. Sabía que ella enfrentaría críticas”, dijo un insider al tabloide. “Siempre pensó que era una idea estúpida, y que no obtendría nada positivo de eso”.

Lo cierto es que la intérprete de “Teenage Dream” y sus acompañantes sí fueron cuestionadas tras la fugaz aventura.

Por ejemplo, Emily Ratajkowski tildó a la misión de “ridícula” y contradictoria. “¿Decir que te importa la Madre Tierra y subir a una nave financiada por una empresa que está destruyendo el planeta?”, planteó la modelo.

Katy y Orlando ya superaron una ruptura en 2017, pero esta vez los conflictos parecen más profundos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Bloom, por su parte, estaría cada vez más frustrado por sentir que su voz no es escuchada en la relación. “Siente que ella ya no lo toma en serio. Que es una persona diferente últimamente”, explicó el mismo medio, agregando que el actor “necesita espacio” y que ha estado pasando más tiempo solo.

Aunque la separación aún no ha sido confirmada oficialmente, ambos han dado señales visibles de distanciamiento. Bloom fue visto solo en el estreno del documental Deep Cover durante el Festival de Tribeca el pasado 10 de junio en Nueva York, mientras Perry continúa su gira sin la compañía de su prometido.

Según Page Six, fuentes cercanas afirman que ambos están esperando que el tour termine para separarse públicamente.