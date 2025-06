Brad Pitt se sincera sobre sus errores tras cerrar el divorcio con Angelina Jolie: “Aprendes de ello y sigues adelante”

(Créditos: REUTERS_Kevork Djansezian_File Photo, Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Brad Pitt habló abiertamente sobre las lecciones aprendidas luego de sellar legalmente su divorcio con Angelina Jolie, un proceso que se extendió durante más de ocho años. El actor compartió sus pensamientos durante una entrevista con Entertainment Tonight, realizada en la premier de la película F1 en Ciudad de México.

Consultado sobre cómo se mantiene centrado a pesar de los reveses personales, Pitt reconoció que ha cometido errores en su vida. “No importa el error. Aprendes de ello y sigues adelante. Eso te lleva al siguiente éxito”, aseguró el protagonista de Fight Club, quien a sus 61 años se mostró con un cambio de look al lucir el cabello rapado.

Ahora en pareja con Ines de Ramon, el actor asegura que "lo importante que es estar con la gente que conoces, que amas y que te ama" Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Actualmente en pareja con Inés de Ramón, el actor destacó la importancia de rodearse de personas cercanas. “A esta edad, veo lo importante que es estar con la gente que conoces, que amas y que te ama. Amigos, familia, y nada más. Desde ahí, uno puede crear cosas. Es una ecuación bastante simple”, explicó Pitt.

Los dichos de Pitt surgieron poco después de que rompiera el silencio sobre la finalización del divorcio de Jolie, de 50 años, con quien compartió doce años de relación, incluidos dos de matrimonio. En una reciente entrevista con GQ, Pitt restó dramatismo a la resolución legal. “No creo que haya sido algo tan importante. Solo fue algo que se concretó. Legalmente”, expresó.

Brad Pitt aseguró que su divorcio con Angelina Jolie "no fue tan importante" como lo hicieron ver los medios

Angelina Jolie había iniciado el trámite de divorcio en septiembre de 2016. La separación incluyó múltiples disputas legales y familiares desde entonces. El acuerdo definitivo se alcanzó en diciembre de 2024. La abogada de Jolie, James Simon, indicó en su momento que ella y sus seis hijos buscaron alejarse para enfocarse en la paz y la sanación familiar. Además, confirmó que Jolie había renunciado de forma permanente a cualquier derecho a recibir manutención por parte de Pitt.

En este complejo marco familiar, los seis hijos en común —Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne— han tomado distancia del actor. Ninguno mantiene contacto con Pitt y algunos han optado por retirar legalmente su apellido paterno.

En medio de su redención, varios hijos de Brad Pitt y Angelina han cortado todo contacto con el actor, llegando incluso a borrar su apellido (Backgrid/WireImage)

Según el medio Daily Mail, Pitt “se ha lavado las manos” respecto a la conducta de Pax, uno de los hijos mayores de la pareja a quien adoptaron en 2006 en Vietnam. Pax se vio recientemente saliendo en aparente estado de embriaguez del hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, para luego dirigirse con amigos a un club de striptease.

Esto generó un gran escándalo en los tabloides estadounidenses, mientras que Pitt considera que esta es la muestra de lo rota que está su relación.

“Tiene cero preocupación por lo que Pax haga o no haga. Las acciones de Pax reflejan quién es él”, aseguró la fuente.“Brad honestamente considera que su relación con Pax es irreparable”.

La relación entre Pax y Brad Pitt se ha visto sumamente dañada en los últimos años Backgrid_The Grosby Group (Christian Bruna_Pool Foto vía AP)

En 2023, se filtró una publicación de Pax donde despotricaba contra Brad Pitt, describiéndolo como “un monstruo” y lo feliz que era toda su familia mientras más lejos estaba el actor de ellos.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, se lee en el texto compartido por Pax.