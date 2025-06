Orlando Bloom estaría abordo para una nueva película de ‘Piratas del Caribe’

Orlando Bloom dijo que le gustaría volver a interpretar a William Turner en una nueva aventura pirata (Disney)

Han pasado 8 años desde que no se ve al Perla Negra ni a su capitán surcar los océanos. Con la última entrega de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y el posterior escándalo en el que se vio envuelto Jonny Depp por su divorcio con Amber Heard, al parecer se cerró la posibilidad de una reaparición de Jack Sparrow.

Aunque recientemente las esperanzas se avivaron, después de que Orlando Bloom quien interpreta a Will Turner, habló sobre la experiencia de ser parte de la producción de Piratas del Caribe, y que estaría listo para reunir a la tripulación en caso de que lo invitaran a participar en una nueva entrega de la saga.

Disney no ha hecho nada oficial. El productor Jerr Bruckheimer dio unas pistas sobre la posibilidad de que habría dos películas de Piratas del Caribe en desarrollo; una con Depp y otra protagonizada por nada menos que Margot Robbie.

La actriz Margot Robbie está en la mira para ser la protagonista en otra película de "Piratas del Caribe" (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Mientras tanto, Orlando Bloom sigue trabajando y se presentó en el programa This Morning para promocionar su nueva película Deep Cover: Actores incubiertos.

Cuando lo interrogaron sobre el futuro de los piratas dijo que no sabía nada, pero definitivamente estaba interesado en regresar.

“Pues no se, no puedo decir nada por el momento porque realmente no se, pero sería grandioso estar todos juntos de nuevo”, agregó el actor.

Bloom dejó claro que Piratas del Caribe ocupa un lugar especial en su corazón, esto como respuesta a las declaraciones que hizo Keira Knightley sobre su experiencia en las películas.

Knightley tuvo una entrevista con The Times en Noviembre donde dijo que tenía una relación “amor odio” con la franquicia de Piratas del Caribe.

“Por culpa de ellos quedé como si fuera una basura, sin embargo gracias a que les fue tan bien me dieron la oportunidad de hacer las películas por las que terminé recibiendo nominaciones al Oscar”, dijo Keira.

Keira Knightley dijo que recibió mucho odio por su papel en Piratas del Caribe (REUTERS/Daniel Cole)

“Piratas del Caribe fueron las películas más exitosas en las que jamás participé, pero también fueron la razón por la que fui atacada públicamente. Así que ocupan un lugar confuso en mi mente”, finalizó la actriz.

Bloom respondió en Entertainment Weekly que el éxito de las películas fue tan grande que parce como si eso hubiera ocurrido en otra vida.

“Entiendo cómo se siente Keira, ella hizo cosas maravillosas, tengo un montón de buenos recuerdos con ella”, agregó Bloom.

Orlando Bloon se sometió a un tratamiento contra microplasticos

Recientemente Orlando Bloom ha estado ocupado atendiendo temas sobre su salud. La última incursión que hizo en una clínica llamó la atención ya que se sometió a un tratamiento para purificar su cuerpo de microplásticos de su sangre.

Orlando Bloom dijo estar agradecido con la clínica por ayudarle a remover los tóxicos de su cuerpo (Foto: Instagram/@orlandobloom)

La estrella acudió a una clínica de Londres que ofrece un tratamiento de dos horas con un costo de 10 mil libras, lo que equivaldría a poco más de 12 mil dólares y promete remover “químicos tóxicos” del cuerpo.

Orlando Bloom quien también está comprometido con Katy Perry, compartió que se sintió relajado durante el proceso.

Sin embargo, los expertos se mantienen escépticos sobre el procedimiento de la clínica. Cuestionaron la falta de estudios que demuestren la efectividad y la relación del costo beneficio del tratamiento.