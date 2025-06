Ana de Armas se consolida con “Ballerina”: ¿Una nueva estrella en el cine de acción?

Tráiler de "Ballerina". protagonizada por Ana de Armas (Corazón Films)

Ana de Armas, la actriz cubana que ha conquistado Hollywood, se encuentra en un momento decisivo de su carrera. Protagonista de Ballerina, el esperado spin-off de la saga John Wick, De Armas considera que este papel marca un antes y un después en su trayectoria profesional.

En una entrevista realizada en Los Ángeles y publicada por Fotogramas, la intérprete reflexionó sobre su evolución en la industria, su deseo de tomar las riendas de su carrera y su visión sobre el futuro del cine de acción.

“Ballerina”: un nuevo capítulo en el universo John Wick

Ana de Armas protagoniza "Ballerina" y aporta una visión emocional y renovada al género de acción (Photo Credit: Courtesy of Lionsgate)

Ballerina, dirigida por Len Wiseman, conocido por su trabajo en la saga Underworld, se sitúa cronológicamente entre la tercera y la cuarta entrega de la franquicia John Wick, hasta ahora liderada por Keanu Reeves.

En esta nueva película, Ana de Armas asume el papel principal, aportando una perspectiva fresca y emocional al género de acción. La actriz relató a Fotogramas lo que más le atrajo del proyecto: “Lo que me gustó fue poder llevar la experiencia que tengo a una cinta donde la acción está conducida por un elemento emocional muy fuerte. Y la introducción del ‘ballet’, una disciplina tan dura donde todo parece tan fácil. Estamos en el mundo de John Wick, sí, pero se siente un poco más realista. Al menos es lo que sentí yo”.

La película, que representa un punto de inflexión en la saga, también lo es para la actriz. Fotogramas destacó que, aunque la franquicia ha estado marcada por la presencia de Keanu Reeves, Ballerina es una obra que lleva el sello personal de Ana de Armas, quien se ha consolidado como una figura central en el cine de acción contemporáneo.

De La Habana a Hollywood: la trayectoria de Ana de Armas

Nacida en La Habana en 1988, Ana de Armas inició su formación artística en la escuela de teatro de la capital cubana, inspirada por las películas de Tom Hanks, Julia Roberts y Richard Gere. A los 18 años, se trasladó a España, donde comenzó a forjar su carrera en la industria audiovisual.

La actriz cubana se inspiró en figuras de Hollywood como Tom Hanks, Julia Roberts y Richard Gere para iniciar su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una década después, dio el salto a Hollywood, donde ha participado en producciones como Toc Toc, Blade Runner 2049, Puñales por la espalda y Sin tiempo para morir. Su interpretación en Blonde le valió una nominación al Oscar, consolidando su reputación como una de las actrices más prometedoras de su generación.

En la entrevista con Fotogramas, De Armas recordó sus inicios en Los Ángeles, cuando apenas dominaba el inglés. Relató con humor cómo, en su primer encuentro con Keanu Reeves, confesó no haber visto Matrix porque no entendía el título. Este episodio marcó el comienzo de una década de trabajo y aprendizaje junto a Reeves, con quien ha compartido varios proyectos, incluido Ballerina.

Aprendizajes en el cine de acción: Daniel Craig, Keanu Reeves y la exigencia física

La experiencia de Ana de Armas en el cine de acción ha estado marcada por su colaboración con figuras como Daniel Craig y Keanu Reeves. La actriz reconoció que ambos actores comparten una ética profesional ejemplar: “Tanto Daniel como Keanu son maravillosos, igual de profesionales. Los primeros en llegar y los últimos en marchar, con una energía increíble. Compañeros maravillosos entre los que no puedo elegir”, afirmó.

La experiencia de Ana de Armas en el cine de acción se enriquece con el apoyo de colegas destacados (Captura de tráiler oficial)

De Armas admitió que su paso por la saga de James Bond fue fundamental para prepararse físicamente de cara a Ballerina. “Por supuesto, sí, sí. ¡Si llego a empezar desde cero, me muero!”, confesó. La actriz describió el entrenamiento para la película como “loquísimo”, subrayando la importancia de la recuperación a través de la dieta, el sueño y los masajes.

“Si no te recuperas bien, la jodiste”, sentenció. Sobre Keanu Reeves, De Armas destacó su resistencia y disposición para repetir tomas, lo que supuso un reto adicional durante el rodaje: “Keanu nunca habla de dolor. Este hombre no sé de qué está hecho. Lo malo es que siempre está dispuesto a una toma más y tú, venga, resopla, vamos allá. Ha sido muy especial tener este momento con él en mi película”.

Ana de Armas y Keanu Reeves entrenando juntos para "Ballerina" (Lionsgate)

Control creativo y visión sobre la industria

Más allá de su desempeño en pantalla, Ana de Armas expresó su deseo de asumir un mayor control sobre su carrera y la narrativa de los proyectos en los que participa. “Me apetece muchísimo controlar la narrativa de mi carrera, de las cosas que quiero hacer. No estoy cómoda solamente esperando a que me llegue el siguiente guion, conformarme porque no he trabajado en mucho tiempo y ya me toca. No quiero. Lo he hecho. Pero siento por experiencia, por la gente que conozco, que hay otras formas”, declaró la actriz a Fotogramas.

De Armas señaló que esta inquietud no es exclusiva suya, sino que responde a una tendencia más amplia dentro de la industria cinematográfica, donde muchos artistas buscan alternativas al modelo tradicional de Hollywood.

“Quizás es algo que está pasando con la industria en estos momentos. O con los artistas, que no sienten que encajan en el molde. O a dónde está transicionando la manera de hacer cine o televisión. Estamos todos ahí, con esa misma incomodidad, encontrando nuestro lugar. Estamos ahí confabulando”, añadió.

La actriz también reflexionó sobre su relación con Los Ángeles y Hollywood, ciudades que, según sus palabras, pueden resultar desafiantes para quienes buscan autenticidad y satisfacción profesional. “Puedes estar en Los Ángeles y no sentirte satisfecha”, comentó, subrayando la importancia de rodearse de personas y proyectos que resulten inspiradores.

Ana de Armas revela su deseo de controlar la narrativa de su carrera en la industria cinematográfica (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Mirada al futuro: cine europeo y nuevos desafíos

En cuanto a sus planes futuros, Ana de Armas manifestó su interés por regresar al cine europeo y desarrollar proyectos que le resulten significativos, sin importar el idioma o el lugar de rodaje. “Me encantaría. Me muero por volver a hacer cine europeo. Querría desarrollar proyectos, historias lindas que me apetezca contar, donde sea y en cualquier idioma”, afirmó la actriz, quien ha ejercido como productora ejecutiva en sus últimos trabajos.

De Armas enfatizó que su prioridad es encontrar el equipo adecuado para cada proyecto, una filosofía que ha guiado su carrera desde sus inicios. “Lo que quiero es encontrar el equipo correcto”, aseguró en la entrevista con Fotogramas. La actriz recordó cómo, a pesar de las barreras idiomáticas, logró convencer a Denis Villeneuve para participar en Blade Runner 2049 y se integró en la saga de James Bond con un personaje creado especialmente para ella.

Al ser consultada sobre sus próximos proyectos, De Armas prefirió mantener la discreción, aunque reconoció que existen propuestas en desarrollo. “Sí. Hay algo de eso por ahí, en el futuro. Tampoco puedo decir mucho, pero por ahí vamos”, concluyó, dejando abierta la puerta a nuevas etapas en su carrera.