Brad Pitt, Orlando Bloom y Diane Kruger coincidieron en una película exitosa que los tres prefieren olvidar

Troya es una de las películas más reconocidas de este siglo (Rotten Tomatoes Classic Trailers)

A dos décadas del estreno de Troya, los protagonistas de la superproducción dirigida por Wolfgang Petersen han comenzado a compartir miradas críticas sobre una de las películas más taquilleras de su época.

Durante una entrevista para la serie “Know Their Lines”, Orlando Bloom admitió a Variety que nunca quiso interpretar al príncipe troyano y que ha intentado borrar la experiencia de su memoria, a pesar del éxito comercial de la película.

“A mucha gente le encantó la película” relató Bloom, acompañando sus palabras con un gesto de degollarse.

La sinceridad de Bloom no se limitó a una simple anécdota. El actor, de 47 años, detalló que su incomodidad con el personaje de Paris fue profunda desde el inicio del proyecto. “No quería hacer la película. No quería interpretar a este personaje. La película está bien”, afirmó durante la entrevista.

Bloom explicó que el papel de Paris iba en contra de todo lo que sentía y que le resultó difícil aceptar escenas en las que su personaje mostraba vulnerabilidad extrema.

“En un momento, dice: ‘Paris gatea por el suelo tras recibir una paliza y sujeta la pierna de su hermano’. Y yo pensaba: ‘No voy a poder hacer esto’”, confesó.

Uno de sus agentes intentó convencerlo asegurando que esa escena sería “el gran momento”, pero Bloom reconoció que esa promesa no logró cambiar su percepción negativa sobre el papel.

Esta presión externa, sumada a su propia resistencia interna, contribuyó a que el actor terminara asociando la película con una etapa que preferiría olvidar.

Paris es retratado como un príncipe impulsivo cuya decisión romántica desata una guerra devastadora (YouTube: Gladiador Shadows)

“Troya”: una superproducción de éxito y su contexto

El romance entre Paris y Helena es el catalizador de la guerra de Troya, presentado como una pasión prohibida (Warner Bros. Pictures)

Estrenada en 2004 bajo la dirección de Wolfgang Petersen, "Troya" se inspiró libremente en la “Ilíada” de Homero y narró la legendaria guerra entre griegos y troyanos, desencadenada por el romance entre Paris, príncipe de Troya, y Helena, reina de Esparta.

El filme reunió a un elenco internacional de primer nivel, incluyendo a Brad Pitt, Eric Bana, Diane Kruger, Peter O’Toole, Rose Byrne, Brian Cox, Sean Bean y Brendan Gleeson, entre otros.

La película se convirtió en un fenómeno de taquilla, recaudando cerca de 500 millones de dólares a nivel mundial, según datos publicados por Variety.

A pesar de su éxito comercial y de la magnitud de la producción, la experiencia personal de algunos de sus protagonistas distó mucho de la imagen de triunfo que proyectó el filme.

Bloom, en particular, llegó a confundir frases de su personaje durante un juego que realizaron en la entrevista con Variety, atribuyéndolas erróneamente a otras películas en las que participó, como “El Reino de los Cielos” o “El Señor de los Anillos”, lo que reforzó su afirmación de haber “borrado” la película de su memoria definitivamente.

Diane Kruger: presión mediática y dificultades durante el rodaje

Helena abandona Esparta por amor a Paris, una decisión que la convierte en figura central del conflicto mitológico (Warner Bros. Pictures)

La actriz Diane Kruger, quien interpretó a Helena en "Troya“, también compartió experiencias difíciles relacionadas con la producción y la promoción de la película.

En declaraciones recogidas por Variety, Kruger describió el rodaje como un “circo”, marcado por la magnitud de los sets y la constante presencia de paparazzi, especialmente interesados en Brad Pitt.

Kruger recordó que la presión mediática se intensificó durante la promoción de la película, especialmente en Alemania, donde la prensa fue “muy, muy dura” con ella. “Encontraron a mi padre, a quien no veía desde los 13 años. Inventaron historias. Fue realmente duro”, explicó. La actriz confesó que, para el estreno en Cannes, se sentía “muy insegura y muy triste”.

En ese contexto, Brad Pitt intervino para apoyarla. “Brad pudo ver que yo estaba molesta. Vino a mi habitación y me dijo: ‘He escuchado algunas cosas y quiero que sepas que ahora eres una de los nuestros. No dejes que te afecten’. Fue increíblemente amable. Realmente cambió muchas cosas para mí”, relató Kruger, según informó Variety.

Brad Pitt y su propia insatisfacción con “Troya”

Brad Pitt dio vida a Aquiles, el guerrero griego central en la narrativa épica del filme

El descontento con "Troya" no fue exclusivo de Orlando Bloom. Brad Pitt, quien interpretó a Aquiles, también expresó en el pasado su insatisfacción con la película y el impacto que tuvo en su carrera.

En una entrevista concedida a The New York Times Magazine en 2019, Pitt explicó que su participación en "Troya" se debió a compromisos contractuales tras abandonar otro proyecto.

Además, añadió que, aunque la experiencia no fue dolorosa, se sintió decepcionado por la forma en que se contó la historia. “Me di cuenta de que la forma en que se estaba contando la película no era la que yo quería”, afirmó.

Esta reflexión llevó a replantear su carrera y a decidir que, en adelante, solo invertiría en historias de calidad. “Fue un cambio claro que marcó la siguiente década de películas”, concluyó el actor.