La última temporada de “The Sandman” contará con un episodio extra

Netflix revela que la nueva temporada de 'The Sandman' contará con un episodio extra. (Créditos: Netflix)

Se reveló este martes 3 de junio de 2025 que la aclamada serie de Netflix contará con un episodio adicional luego de que terminen de estrenarse los capítulos de la segunda y última temporada.

La reciente entrega del show televisivo se dividirá en dos partes: Volumen 1, que contemplará los capítulos del 1 al 6 y Volumen 2, que abarcará del 7 al 11.

La aclamada serie se estrenará en dos partes a lo largo del mes de julio de 2025. (Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022)

Además, se agregará a los episodios el inesperado bonus que marcará el cierre definitivo de Sueño (Dream, por su nombre en inglés), el protagonista interpretado por el actor británico Tom Sturridge.

¿De qué tratará el episodio extra de The Sandman?

De acuerdo con Deadline, el episodio especial seguirá a Muerte, personaje de la actriz británica Kirby Howell-Baptiste que dentro de la historia es hermana de Dream.

Según el medio estadounidense, todavía no está claro si el episodio especial está pensado como un posible spinoff de la serie o simplemente se trata de un extra para los fans, tal y como ocurrió con la primera temporada que contó con un capítulo añadido.

Es probable que el episodio especial de la serie marque el inicio de un spinoff dedicado al personaje de Kirby Howell-Baptiste. (Cr. Courtesy of Netflix © 2022)

¿Cuándo se estrenará el capítulo extra de The Sandman?

Además de anunciar que los fans de The Sandman disfrutarán de más minutos dentro del mundo fantástico y terror, se revelaron las fechas de estreno del bonus y del resto de los capítulos de la segunda temporada.

El Volumen 1 llegará a Netflix este martes 3 de julio de 2025 y el Volumen 2 comenzará a transmitirse a partir del 24 de julio de ese mismo año. Por su parte, el episodio extra estará disponible el 31 de julio.

Esta segunda entrega de 12 episodios adaptará historias de numerosos comics aclamados por los fans, como Season of Mists, Brief Lives, The Kindly Ones y The Sandman: Overture, junto con otras historietas de un solo número como Tales in the Sand, A Mindsummer Night’s Dream, The Song of Orpheus, Thermidor y The Tempest.

Segunda temporada de 'The Sandman' retomará distintos cómics que son reconocidos por los fans. (MUST CREDIT: Netflix)

Se revelan títulos y fotos de los nuevos episodios

Asimismo, Netflix publicó los títulos y fotografías de todos los capítulos de la segunda temporada de The Sandman.

La lista de los próximos episodios es la siguiente:

Volumen 1.

Capítulo 1: “Season of Mists”

Capítulo 2: “The Ruler of Hell”

Capítulo 3: “More Devils Than Vast Hell Can Hold”

Capítulo 4: “Brief Lives”

Capítulo 5: “The Song of Orpheus”

Capítulo 6: “Family Blood”

Volumen 2.

Capítulo 7: “Time and Night”

Capítulo 8: “Fuel for the Fire”

Capítulo 9: “The Kindly Ones”

Capítulo 10: “Long Live the King”

Capítulo 11: “A Tale of Graceful Ends”

Capítulo 12 (extra): “The Sandman Presents: Death: The High Cost of Living”

¿De qué tratará la segunda temporada de The Sandman?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la historia seguirá al mítico Sueño enfrentando una serie de decisiones imposibles tras reencontrarse con su familia mientras trata de salvarse a sí mismo, a su reino y al mundo de los despiertos.

Para enmendar sus errores del pasado, Sueño se enfrentará a sus amigos y enemigos de toda la vida, así como a dioses, monstruos y mortales.

También, la serie promete giros inesperados dentro de la trama, así como un desenlace emocionante que complacerá a los fans.

Además de Sturridge como protagonista, esta segunda y última entrega de The Sandman contará con estrellas como Mason Alexander Park, Donna Preston, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Stephen Fry y muchos más.