Kylie Jenner reveló todos los detalles de su cirugía de senos tras petición de una fan

La socialité respondió con detalles técnicos precisos a una admiradora que le pidió información sobre su cirugía estética en redes sociales (Mega/The Grosby Group)

Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores al compartir detalles precisos sobre su cirugía de aumento de senos tras la petición de una admiradora en TikTok.

La socialité de 27 años respondió con especificaciones técnicas exactas después de que una usuaria le solicitara información sobre el procedimiento.

La fan identificada como Rachel Leary se dirigió directamente a Jenner en un video de la plataforma y expresó su admiración por los resultados de la cirugía.

“Tienes exactamente lo que estoy buscando hacerme, en términos de una cirugía de senos”, declaró Leary en su video. “Es como el trabajo de senos más perfecto y de aspecto natural que jamás haya visto. Siguen siendo grandes, pero de la manera en que te pusieron los implantes, para mí es la perfección”.

La usuaria continuó su solicitud explicando que aspiraba a que los suyos se vieran igual y que no esperaba que Jenner revelara quién había realizado el trabajo, pero sí deseaba conocer qué procedimiento específico se había realizado.

“Ayuda a una chica @Kylie Jenner, solo quiero saber cómo hacer que se vean así, respetuosamente”, añadió la cibernauta.

Kylie Jenner reveló medidas, tipo de implante y técnica utilizada por su cirujano plástico de Beverly Hills (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La respuesta de Kylie Jenner fue sorprendentemente detallada. En los comentarios del video, la fundadora de Kylie Cosmetics escribió: “445 cc, perfil moderado, la mitad bajo el músculo. Silicona”.

Además, reveló la identidad de su cirujano plástico, el doctor Garth Fisher de Beverly Hills, y concluyó su comentario con: “Espero que esto ayude, jaja”.

Cabe destacar que, anteriormente, la estrella de reality había mantenido reserva sobre las intervenciones realizadas en sus senos.

Sin embargo, en 2023 confirmó durante un episodio de The Kardashians que se había sometido a una cirugía antes del nacimiento de su hija Stormi, de 7 años, fruto de su relación con Travis Scott.

“Me hice los senos antes de Stormi, sin pensar que tendría un hijo cuando tenía 20 años. Todavía se estaban curando", reveló Jenner según reportó la revista W Magazine.

En 2023, confesó haberse operado antes del nacimiento de su hija y expresó arrepentimiento por la decisión tomada siendo muy joven (REUTERS / Mario Anzuoni)

En esa ocasión, también manifestó su arrepentimiento por haberse sometido al procedimiento: “Tenía senos hermosos. Simplemente hermosos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y desearía, obviamente, nunca habérmelos hecho desde el principio”.

Kylie Jenner había declarado su deseo de ser “la mejor madre y el mejor ejemplo” para Stormi, agregando: “Desearía poder ser ella y hacerlo todo diferente porque no me tocaría nada”.

Antes de esta confesión en 2023, había negado repetidamente las especulaciones de los fanáticos sobre su aumento de senos, atribuyendo la apariencia de un busto más grande a su período menstrual o al uso de la línea de sostenes Bombshell de Victoria’s Secret.

La empresaria también ha sido transparente sobre otros cambios estéticos en su rostro. En The Kardashians, Jenner aclaró:

“Una de las mayores ideas erróneas sobre mí es que era una niña insegura y me hice tanta cirugía para cambiar toda mi cara, lo cual es falso. Solo me he puesto rellenos. No quiero que eso sea parte de mi historia”.

La empresaria manifestó su deseo de ser mejor ejemplo para su hija y no realizarse más intervenciones estéticas en el futuro (REUTERS/Danny Moloshok)

Kylie Jenner y su doloroso truco de moda en la Met Gala 2025

Kylie Jenner experimentó un momento incómodo después de la Met Gala 2025 debido a un consejo de moda que siguió al pie de la letra.

La influencer compartió en Instagram el percance que vivió con sus zapatos tras seguir una recomendación de su diseñador Maximilian Davis.

Para el evento, lució un conjunto personalizado de Ferragamo compuesto por un corsé con copas de lana en espiguilla, un bralette gris y una falda de tiro bajo con una pronunciada abertura lateral.

El look se completó con guantes largos de tul, stilettos negros de punta afilada valorados en más de 800 dólares, aretes de Lorraine Schwartz y una banda negra brillante con un broche de flor con diamantes.

El problema surgió cuando Jenner siguió el consejo de su diseñador de asegurar los zapatos a sus pies con cinta adhesiva.

El truco de moda consistía en pegar los pies a los stilettos con cinta adhesiva para evitar que se movieran (Instagram/Kylie Jenner)

“Max me dijo que me pegara los pies al zapato con cinta”, explicó la empresaria en un video compartido en Instagram. “¡Y ahora mis pies están atrapados en los zapatos!”

Los videos mostraron a su equipo intentando desesperadamente liberar sus pies de los tacones, utilizando botellas con líquido transparente para aflojar el adhesivo.

Durante el proceso se escucharon gritos de dolor de Kylie: “¡Ay!” se oía desde detrás de cámara. Finalmente, tras varios minutos de maniobras, lograron liberarla.