El sorprendente secreto familiar que Jackie Chan conoció con más de 40 años

El actor reveló durante una entrevista que su padre Charles trabajó como espía del gobierno chino en la década de 1940 (REUTERS/Jackie Chan)

El reconocido actor de artes marciales Jackie Chan compartió detalles sobre el momento en que descubrió la verdadera identidad de su padre durante una reciente entrevista promocional de su nueva película Karate Kid: Leyendas.

Según relató la estrella a la revista People, fue cuando tenía “más de 40 años” cuando su padre Charles le reveló un secreto familiar que había mantenido oculto durante décadas.

“Un día, estaba conduciendo un auto, mi padre de repente dijo: ‘Hijo, estoy viejo. Podría dormir y nunca despertar. Tengo un secreto que contarte’”, recordó Chan.

El patriarca de la familia le informó entonces que había trabajado como espía para el gobierno chino durante la década de 1940, y que su verdadero apellido era Fong.

Su padre sirvió como agente del partido Nacionalista Kuomintang antes de huir a Hong Kong para escapar de los comunistas (Jackie Chan)

El artista de 71 años admitió haberse sentido “muy conmocionado” por la revelación e inicialmente se sintió incapaz de escuchar la explicación completa de su padre sobre su pasado.

“Entonces, más tarde, cinco horas después, dije, está bien. Ahora estoy listo”, señaló.

La impresionante historia de Jackie Chan y su familia

La historia familiar de Jackie Chan fue documentada en el filme de 2003 Traces of the Dragon: Jackie Chan and His Lost Family, dirigido por Mabel Cheung.

El documental exploró el tiempo que el padre del actor sirvió como espía para el partido Nacionalista Kuomintang (KMT) de Chiang Kai-shek durante las décadas de 1930 y 1940, antes de huir a Hong Kong en los años 50 para escapar de los comunistas.

La familia de Jackie Chan lo envió a una escuela de artes marciales por ser un niño problemático que no asistía clases (Netflix)

Su madre, Lee-lee, también tuvo un pasado poco convencional. Fue una antigua artista de teatro que se dedicó al contrabando de opio en Shanghái antes de mudarse a Hong Kong.

Jackie Chan describió a su madre como una mujer “muy tradicional” que, aunque apoyaba sus películas, no podía soportar ver a su hijo realizar acrobacias peligrosas.

“Mi mamá nunca vio mis películas completas”, compartió el actor. “Tan pronto como empezaba a hacer una acrobacia, se daba la vuelta”.

También recordó haber sido un “niño muy travieso” durante su infancia, quien frecuentemente peleaba con otros niños y evitaba ir a la escuela.

“Nunca iba a la escuela. ¿Todos los libros en mi mochila? Siempre los tiraba”, dijo entre risas.

El documental "Traces of the Dragon" de 2003 exploró la historia familiar oculta del reconocido actor de Hong Kong (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Sus padres, incapaces de controlarlo, tomaron la decisión de enviarlo a una escuela de artes marciales, donde aprendió “todo tipo de habilidades”.

Charles, quien falleció en 2008 a los 93 años, y Lee-lee, una cocinera que murió en 2002 a los 86 años, no sabían que esta decisión se convertiría en el catalizador de la exitosa carrera de su hijo.

Después de ser descubierto en la escuela, Jackie Chan se convirtió en doble de riesgo durante su adolescencia, antes de trabajar como coordinador de acrobacias, actor y director en Asia.

En 1995, Hollywood lo contactó para un papel en Masacre en Nueva York, pero fue la comedia policial de 1998 Una pareja explosiva, junto a Chris Tucker, la que consolidó su estatus como estrella internacional.

Inicialmente, Chan no comprendía el humor de la película debido a las diferencias culturales. “Lo que sea que Chris dijera, no lo entendía. La cultura es totalmente diferente”, explicó.

Jackie Chan regresó a la franquicia "Karate Kid" después de varios años (Sony Pictures)

Sin embargo, las audiencias pensaron diferente, y la película se convirtió en un éxito mundial de 244 millones de dólares.

Chan recordó haber recibido una llamada telefónica: “Jackie, hemos roto todos los récords en tres días, 70 millones de dólares. Hagamos una segunda parte, luego una tercera y una cuarta”.

Actualmente, regresó a la franquicia Karate Kid con Karate Kid: Leyendas, donde actúa junto a Ralph Macchio y Joshua Jackson. Para el actor, quien ya había participado en The Karate Kid de 2010 con Jaden Smith, este retorno tiene un significado especial.

“Es un recuerdo... no solo una película”, dijo con una sonrisa. “Es simplemente increíble. No solo puedo usar mi técnica [de artes marciales], puedo mostrar la cultura china al mundo”.

El actor de 71 años considera sus películas como una oportunidad para compartir su herencia cultural con audiencias globales (REUTERS/Tingshu Wang)

Jackie Chan considera que su participación en la franquicia le permite compartir aspectos de su herencia cultural con audiencias globales. Karate Kid: Leyendas se encuentra actualmente en cines.