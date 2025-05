“Me niego a creer que la vida termina a los 50″: el inspirador mensaje de Naomi Watts

Naomi Watts impulsa la conversación sobre menopausia y bienestar femenino con un enfoque honesto y empático (REUTERS/Mario Anzuoni)

Naomi Watts desafía los estigmas asociados a la menopausia y la mediana edad con un mensaje claro: “Me niego a creer que la vida termina a los 50”.

La artista compartió su experiencia con la menopausia precoz en una entrevista con Vanity Fair y lanzó con un llamado directo a desestigmatizar esta etapa de la vida. A partir de su vivencia personal, lanzó Stripes, una marca con enfoque integral para mujeres en transición hormonal, y anunció la publicación de Me atrevo a contarlo en 2025.

Una experiencia transformadora

La menopausia precoz sorprendió a Naomi Watts de forma abrupta. “Superé tsunamis y me encontré cara a cara con King Kong. Pero nada me preparó para la menopausia precoz”, contó.

En su testimonios, Watts detalla síntomas físicos como sudoración nocturna, piel seca y desequilibrio hormonal, acompañados por una profunda sensación de desconcierto. “Recuerdo sentirme confundida y sola al creer que había perdido el control sobre mi propio cuerpo”, expresó.

Stripes: una propuesta con enfoque integral

Stripes, la marca fundada por Watts, ofrece productos y recursos para acompañar a mujeres en la perimenopausia y menopausia (@stripes)

A partir de su experiencia, Watts fundó Stripes, una marca centrada en el cuidado de mujeres en la perimenopausia y menopausia. La firma ofrece productos de belleza y suplementos que buscan acompañar este proceso “sin miedo y con los menores altibajos posibles”.

Stripes se posiciona como una alternativa a las tradicionales rutinas de cuidado femenino, al evitar promesas de “antienvejecimiento” o fórmulas excesivamente complejas. La actriz aspira a normalizar la conversación sobre los cambios que trae consigo esta etapa y brindar soluciones prácticas para el bienestar diario.

Discurso activo en redes: una voz que interpela

Desde las redes sociales de Stripes, la actriz comparte mensajes que cuestionan creencias extendidas sobre la edad y la apariencia femenina. En una de sus publicaciones más difundidas enumeró expresamente frases y conceptos que rechaza.

“No voy a apostar por rutinas de belleza de 15 pasos ni por dietas milagro. No apoyo el término ‘antienvejecimiento’ ni los productos que no hidratan. No voy a tolerar frases como ‘eres demasiado vieja para llevar eso’. La menopausia no es solo sofocos. No voy a esconder mis canas”.

La actriz rechaza estigmas sociales y promueve la aceptación de los cambios físicos y profesionales en la mediana edad (REUTERS/Mario Anzuoni)

También refuta ideas relacionadas con limitaciones físicas y profesionales: “No es cierto que los ejercicios de fuerza te conviertan en Hulk. No es demasiado tarde para hacer cambios en tu carrera. Puedes enseñar a un perro mayor nuevos trucos”. Estas afirmaciones evidencian su interés por combatir la discriminación etaria y reivindicar la capacidad de las mujeres para rediseñar sus trayectorias vitales.

Un libro para romper silencios

El compromiso de Naomi Watts con la divulgación se plasma también en su libro Me atrevo a contarlo, que será editado por Lunwerg Editores en 2025. La obra está dirigida a mujeres que ya transitan la menopausia, así como a aquellas que se preparan para esa etapa.

El libro 'Me atrevo a contarlo', busca romper el silencio y brindar información útil sobre la menopausia

Watts explica que su intención es brindar una guía accesible basada en su propia vivencia y en el aporte de profesionales como médicos, endocrinólogos y nutricionistas. “Escribí este libro para quien esté viviendo la menopausia y esté pensando qué demonios le pasa, y para quien vaya a pasarla y quiera estar preparada”, sostiene.

La publicación apunta a eliminar el secretismo en torno al climaterio, desmitificando sus implicancias y favoreciendo el acceso a información útil y actualizada.

Proyectos actorales en curso

A la par de su activismo, Naomi Watts mantiene su presencia en la industria del entretenimiento. Próximamente protagonizará All’s Fair, un drama legal creado por Ryan Murphy, donde compartirá reparto con Kim Kardashian y Glenn Close. Este nuevo trabajo reafirma su vigencia artística y demuestra que es posible integrar la carrera profesional con una labor pública orientada al bienestar colectivo.