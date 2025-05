Max Martin, el genio sueco detrás de los mayores éxitos de la historia del pop

Alcanzó 24 números uno en el Billboard, más que cualquier otro productor en la historia (@maxmartinmusic)

En la industria musical, los nombres de los grandes productores suelen quedar relegados a los créditos, eclipsados por el brillo de las estrellas que interpretan sus canciones. Sin embargo, detrás de algunos de los mayores éxitos del pop de las últimas tres décadas, se encuentra la figura discreta pero omnipresente de Max Martin. El productor y compositor sueco, cuyo verdadero nombre es Karl Martin Sandberg, alcanzó muchos éxitos en su carrera, pero el más importante de todos, lo logró en enero del 2024.

Un verdadero hito sin precedentes: se convirtió en el productor con más canciones números uno en la historia del Billboard Hot 100, superando incluso a leyendas como George Martin, el mítico productor de The Beatles. Según informó Billboard, sumó su vigésimo cuarto número uno como productor en enero de 2024, gracias al debut de “Yes, And?”, de Ariana Grande en la cima de la lista.

Yes and I fue una de las creaciones de Max Martin (Ariana Grande)

Este logro consolidó a Max Martin como uno de los creadores más influyentes y prolíficos de la música pop contemporánea, aunque su rostro y su nombre sigan siendo desconocidos para la mayoría del público. Su anonimato es, en parte, una elección personal y, en parte, una consecuencia de su método de trabajo.

Max Martin es uno de los creadores más influyentes y prolíficos de la música pop contemporánea (@maxmartinmusic)

Sus inicios

La historia de Max Martin comienza en Stenhamra, un suburbio de Estocolmo, donde nació en 1971. Hijo de un policía y una maestra, creció en un entorno musicalmente diverso, influenciado por los discos de Elton John, Queen, Creedence Clearwater Revival y ABBA que sonaban en casa.

Gracias al sistema de educación musical pública de Suecia, aprendió a tocar la trompa, la batería y el teclado, y participó en orquestas escolares. “No estaría donde estoy hoy si no fuera por la escuela pública de música”, reconoció en una entrevista con Radio Sweden.

En su adolescencia, lideró la banda de glam-metal It’s Alive bajo el seudónimo de Martin White, pero pronto descubrió su verdadera vocación en la composición y la producción.

Según el medio Frant, el encuentro con Denniz Pop, fundador de Cheiron Studios, fue decisivo: Pop lo reclutó como aprendiz y le enseñó los secretos del estudio.

El ascenso de Martin comenzó en 1999, cuando “…Baby One More Time” de Britney Spears, una canción que coescribió y produjo, llegó al primer puesto de la lista estadounidense.

Esta canción fue ideada por Max Martin

Desde entonces, su nombre ha estado asociado a una sucesión ininterrumpida de éxitos para artistas como Backstreet Boys, Katy Perry, Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande, Pink, Maroon 5 y muchos otros. Su capacidad para mantenerse vigente durante más de 25 años, adaptándose a los cambios de la industria y las tendencias musicales, lo distingue de otros grandes hitmakers de la historia.

Max Martin tiene una excelente relación con Ariana Grande, gracias a todos los éxitos que lograron juntos (@maxmartinmusic)

Método de trabajo y filosofía: el arte de la colaboración y el “melodic math”

A diferencia de otros productores que buscan el protagonismo, Max Martin ha construido su carrera sobre la base de la colaboración y la discreción. “Siempre he tenido miedo de la fama”, confesó en una entrevista con The New York Times.

Esta actitud está enraizada en la cultura escandinava del Jantelagen, que desalienta la auto-promoción y el individualismo.

El modelo sueco de trabajo en equipo ha sido fundamental en su éxito. Desde sus inicios en Cheiron Studios, bajo la tutela de Denniz Pop, Martin adoptó una filosofía de creación colectiva, en la que los compositores y productores comparten ideas, se reparten tareas y perfeccionan las canciones en conjunto.

“La composición debe ser un esfuerzo colaborativo; nadie debe ser propietario exclusivo de su trabajo”, era uno de los principios de Cheiron, según relató a The New Yorker.

En el centro de su método está la supremacía de la melodía. “Melody reigns supreme”, resume Dave Penn, analista de Hit Songs Deconstructed, en declaraciones recogidas por Billboard.

Según Frant, Martin suele componer primero la melodía, utilizando sílabas sin sentido o frases provisionales, y luego adapta la letra para que encaje perfectamente en el ritmo y la estructura melódica.

Este enfoque, que él mismo denomina “melodic math”, prioriza la sonoridad y la memorización sobre la complejidad lírica. “Si no es perfecto, va a la basura”, es una de sus máximas, según recordó Bill Sherman, supervisor musical del musical “& Juliet”.

Este hombre produjo hits para Britney Spears, Taylor Swift, The Weeknd y Ariana Grande (@maxmartinmusic)

Evolución y adaptabilidad: del pop adolescente al sonido global

La longevidad de Max Martin en la cima del pop se explica, en gran parte, por su capacidad para reinventarse y anticipar las tendencias.

En los años noventa, su sello distintivo era el pop adolescente de Backstreet Boys, Britney Spears y *NSYNC, caracterizado por melodías pegadizas, coros grandilocuentes y una producción pulida.

Sin embargo, cuando el auge de las boy bands comenzó a declinar y la industria viró hacia el R&B y el hip-hop, Martin supo adaptarse.

En la década de 2000, incorporó guitarras y elementos de pop-rock en éxitos como “Since U Been Gone” de Kelly Clarkson, coescrito con Dr. Luke, y “So What” de Pink. Más adelante, abrazó la electrónica y el EDM en canciones para Katy Perry y Taylor Swift, y recientemente ha integrado sonidos de trap y synthwave en colaboraciones con The Weeknd y Ariana Grande.

So What fue otras de las creaciones de este genio sueco

“Lo impresionante es que siempre está en sintonía con los tiempos, lo que le ha permitido seguir siendo relevante todos estos años”, destacó Dave Penn en Bloomberg.

Impacto en artistas y la industria: el sonido Max Martin

El catálogo de Max Martin es, en sí mismo, una historia paralela del pop global. Canciones como “…Baby One More Time” (Britney Spears), “I Want It That Way” (Backstreet Boys), “I Kissed a Girl” y “Roar” (Katy Perry), “Since U Been Gone” (Kelly Clarkson), “Shake It Off” y “Blank Space” (Taylor Swift), “Can’t Feel My Face” y “Blinding Lights” (The Weeknd), o “Yes, And?” (Ariana Grande), han definido el sonido de distintas generaciones y han impulsado las carreras de decenas de artistas. Además, trabajó con Justin Bieber, en muchas canciones de él.

Max Martin junto con Justin Bieber

La influencia de Martin va más allá de los éxitos individuales. Su modelo de “song factory”, basado en la colaboración y la optimización, ha sido replicado en la industria global, desde los equipos de composición de K-pop hasta los campamentos de escritura en Los Ángeles y Estocolmo. “Ha moldeado el sonido del pop moderno”, afirmó Simon Cowell, productor y ejecutivo musical, en The New York Times. Katy Perry, una de sus colaboradoras más frecuentes, lo describió como “el productor más humilde y el más seguro de sus decisiones”, y destacó su implicación en cada detalle del proceso creativo: “Sigue haciendo el trabajo pesado, y eso es lo que le da el toque de Midas”, afirmó en el medio estadounidense.

Artistas como Pink han elogiado su capacidad para “desarmarte y reconstruirte en la sincronía exacta”, mientras que otros productores reconocen que su impacto “no puede ser sobrestimado”.

El propio Martin ha señalado que su objetivo es mantener la atención del oyente durante toda la canción, evitando en todo momento que se pierda el interés.