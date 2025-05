Qué fue de la vida de Dirk Benedict, el galán de “Brigada A” que cumplió 80 años

Así era la apertura de "Brigada A", que en algunos lugares de Latinoamérica se conoció como "Los Magníficos"

A los 80 años, Dirk Benedict continúa siendo un nombre que despierta recuerdos entre quienes vivieron la era dorada de la televisión de los años 80. Conocido por su papel como Templeton “Faceman” Peck o simplemente “Faz” en la serie Brigada A, Benedict no solo conquistó la pantalla con su carisma, sino que también enfrentó desafíos personales que marcaron su vida y su carrera. Antes de alcanzar la fama, el actor superó un diagnóstico devastador de cáncer de próstata a los 30 años, una experiencia que lo llevó a tomar decisiones poco convencionales y que aún hoy generan debate.

Orígenes, formación y el nacimiento de “Dirk Benedict”

Las tensiones entre George Peppard y Mr. T complicaron el ambiente en el set de 'Brigada A'

nació comoel 1 de marzo de 1945 en, una pequeña localidad de Montana con apenas 1.400 habitantes. De ascendencia alemana, el actor decidió modificar su apellido para facilitar su incursión en el mundo del espectáculo, a medida que crecía su interés por la actuación.Su primer amor fue la música. Estudió en el, en Washington, donde combinó sus estudios con clases de interpretación y tocaba el trombón en una banda de jazz. Su búsqueda de oportunidades lo llevó a recorrer diferentes ciudades, trabajando en compañías teatrales de Michigan y Seattle, y participando en obras como.El origen de su nombre artístico tiene una anécdota particular. En una entrevista conen 1983, Benedict contó: “Estábamos desayunando con mi agente y vi en el menú del restaurante los. No solo los comí; los hice mi nombre". Así nació la identidad con la que alcanzaría la fama internacional.

Un diagnóstico inesperado y una recuperación polémica

En 1975, cuando Benedict tenía apenas 30 años, recibió la noticia de que padecía cáncer de próstata. Este golpe llegó mucho antes de que su rostro se hiciera familiar en los hogares gracias a Brigada A. De acuerdo con su testimonio, plasmado en su libro autobiográfico Confessions of a Kamikaze Cowboy, el actor optó por rechazar los tratamientos médicos tradicionales. En su lugar, decidió adoptar una estricta dieta macrobiótica y se retiró durante meses a una cabaña en New Hampshire, donde atravesó un proceso físico y emocional intenso.

Benedict relató que este enfoque radical fue clave en su recuperación, aunque la afirmación ha sido motivo de controversia. A pesar de la polémica, el actor logró superar la enfermedad y, poco después, su carrera dio un giro ascendente.

De los escenarios al estrellato televisivo

Superada la enfermedad, Benedict comenzó a ganar notoriedad en la industria del entretenimiento. Su primer gran papel llegó cuando interpretó al piloto Starbuck en la serie de ciencia ficción Battlestar Galactica. Este personaje le permitió mostrar su versatilidad y sentó las bases para su salto definitivo a la fama.

La oportunidad que consolidó su carrera llegó en 1983, cuando fue elegido para formar parte del elenco de Brigada A. Benedict reemplazó a Tim Dunigan, quien no convenció a los productores como veterano de Vietnam. “Todo lo que siempre quise fue ser un actor de teatro. Pero alguien me vio en el escenario y así llegué a la televisión”, recordó. Su interpretación de Faz, un estafador encantador y astuto, se ganó rápidamente el cariño del público y lo convirtió en un ícono de la televisión.

Los actores protagonistas de “Brigada A”: Dirk Benedict, Dwigth Schultz, George Peppard y Mr. T.

Tensión y camaradería en el set de “Brigada A”

El éxito de Brigada A no estuvo exento de dificultades fuera de cámara. Benedict compartió pantalla con figuras como George Peppard y Mr. T, y las relaciones entre los protagonistas no siempre fueron sencillas. En una entrevista, el actor relató una de las situaciones más tensas que vivió durante el rodaje: “(Peppard) me pidió que le dijera a Mr. T que hablara más rápido en sus líneas. Yo estaba a un metro de distancia entre ellos y tuve que transmitir el mensaje. Era una locura”.

Estas anécdotas reflejan el ambiente complejo que se vivía en el set, donde él a menudo se vio en el papel de mediador entre sus compañeros. A pesar de las tensiones, la química entre los personajes en pantalla fue uno de los factores que contribuyó al éxito de la serie, que se mantuvo al aire hasta 1987 y dejó una huella imborrable en la cultura popular.

Dirk Benedict en una aparición pública en 2009 (Credit Image: © Dan Harr/AdMedia via ZUMA Wire)

Un camino profesional con altibajos tras el final de la serie

Con el cierre de Brigada A en 1987, la carrera de Benedict experimentó un descenso. Los papeles protagónicos dieron paso a participaciones menores en películas de bajo presupuesto y apariciones esporádicas en televisión. Durante los años 2000, su presencia en la industria fue intermitente, aunque tuvo la oportunidad de participar en el remake cinematográfico de Brigada A en 2010 y en la película Charlie’s Christmas Wish en 2020.

Aunque Benedict nunca volvió a alcanzar la popularidad de los años 80, su figura continuó siendo reconocida por los fanáticos de sus papeles más emblemáticos. Su legado como Faz y Starbuck se mantuvo vigente, especialmente entre quienes crecieron viendo sus aventuras en la pantalla chica.

La carrera de Benedict declinó tras 'Brigada A', con papeles menores en cine y televisión

Opiniones controvertidas y polémicas públicas

Además de su trabajo actoral, se hizo notar por sus opiniones sobre temas polémicos relacionados con la industria televisiva. En 2004, expresó abiertamente su desacuerdo con la decisión de cambiar el género del personaje de Starbuck en el reinicio de Battlestar Galactica. En un artículo titulado “Lost in Castration”, Benedict criticó duramente la dirección que tomó la nueva versión de la serie, lo que generó debate tanto entre los seguidores como en la comunidad de creadores.

La postura del actor provocó reacciones encontradas y lo situó en el centro de una discusión sobre los cambios en la representación de personajes clásicos en la televisión contemporánea. Esta controversia añadió un matiz más a la figura de Benedict, quien nunca rehuyó expresar sus puntos de vista, incluso cuando estos resultaban impopulares.