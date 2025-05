“La familia Ingalls”: Dean Butler aseguró que Michael Landon no tuvo “el respeto de la industria que merecía”

Dean Butler defendió el legado de Michael Landon en “La familia Ingalls”. (Créditos: Instagram/Dean Butler. Escena de “La familia Ingalls”)

A medio siglo del estreno de La familia Ingalls (Little House on the Prairie), sus protagonistas continúan reflexionando sobre el legado del icónico drama familiar.

En un nuevo episodio del podcast Little House 50, emitido el 22 de mayo de 2025, Dean Butler, quien interpretó a Almanzo Wilder, afirmó que Michael Landon (Charles Ingalls) no fue lo suficientemente respetado por la industria del entretenimiento, a pesar de su enorme influencia y conexión con el público.

“Creo que la gente respetaba a Michael, pero no creo que tuviera ese respeto en la industria que realmente merecía. Capturó a las audiencias de una forma profunda y sigue haciéndolo. En un mundo en constante cambio, todavía logra conectar porque hay verdad en lo que escribía”, expresó.

Dean Butler elogió a Michael Landon por su forma de conectar con la audiencia. (Créditos: NBC)

Landon, quien protagonizó, produjo, escribió y dirigió numerosos episodios de La familia Ingalls, fue el alma creativa detrás de la serie. Su estilo narrativo sencillo pero potente, su dirección cercana y su interpretación del patriarca Charles Ingalls marcaron la identidad del programa.

Según Dean Butler, uno de los aspectos más destacados de Landon era su habilidad para combinar drama y humor de manera natural.

“Michael tenía esa capacidad para, de un momento a otro, encontrar el humor justo cuando la historia se tornaba demasiado sentimental. Eso le permitía al público emocionarse y reírse casi en la misma escena. Ese equilibrio es lo que mantuvo a la audiencia comprometida”, afirmó Butler.

Pese a no haber sido completamente valorado en su época por la industria televisiva, el legado de Michael Landon sigue creciendo. Su forma de contar historias continúa atrayendo a nuevas generaciones, ahora a través de plataformas digitales.

"La familia Ingalls" sigue capturando la atención de la audiencia en las plataformas digitales. (Disney)

La familia Ingalls no solo fue un éxito de audiencia durante su emisión original (1974–1982), sino que hoy es vista como un referente de la televisión familiar con alma.

Landon falleció el 1 de julio de 1991, apenas tres meses después de hacer público su diagnóstico de cáncer de páncreas. Pero para quienes trabajaron con él, su impacto no ha hecho más que crecer con los años.

“Michael tenía un don para conectar con la gente desde lo más profundo. Puede que Hollywood no lo haya reconocido como debió, pero el público sí lo hizo. Y eso, al final del día, es el respeto más sincero que puede recibir un artista”, señaló Dean Butler.

Dean Butler aseveró que Michael Landon se llevó el reconocimiento del público por su trabajo. (Escena de "La familia Ingalls")

Por otra parte, durante la conversación, las coanfitrionas del podcast, Pamela Bob y Alison Arngrim (quien dio vida a Nellie Oleson) también compartieron sus perspectivas sobre por qué La familia Ingalls sigue vigente cinco décadas después.

Para ellas, el éxito radica en su autenticidad, y en cómo abordaba los valores familiares sin caer en la exageración emocional.

“No era una serie empalagosa. Otros programas familiares, como Touched by an Angel o 7th Heaven, se sentían sobreproducidos, artificiales. En cambio, La familia Ingalls tenía historias sencillas, pero muy reales. Había corazón, pero sin endulzar en exceso los valores que mostraba”, señaló Bob.

El éxito de “La familia Ingalls” radica en su forma real de contar una historia. (Créditos: NBCUniversal)

Arngrim, por su parte, destacó el trabajo actoral y los guiones como los grandes pilares del show. “Mi padre, que era uno de los tipos más cínicos que conocí, decía: ‘Odio la sentimentalidad, pero como lo hacen en este programa, gracias a la actuación y la escritura, se siente real. Te lo crees’”, compartió.