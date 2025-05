Así es como Taylor Swift podría recuperar sus grabaciones originales tras años de conflicto con Scooter Braun

Taylor Swift podría obtener los derechos de sus discos que fueron comprados por Scooter Braun. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok. Instagram/Scooter Braun)

Page Six informó que según fuentes cercanas a la cantante les revelaron que Taylor Swift tendrá finalmente la oportunidad de recuperar los derechos de los másteres originales de sus primeros seis álbumes, luego de un conflicto de años con el ejecutivo musical Scooter Braun.

La disputa se remonta a 2019, cuando Braun adquirió Big Machine Label Group —la discográfica donde la famosa firmó a los 15 años— por más de 300 millones de dólares.

Esta compra incluyó los másteres de los álbumes Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation, grabaciones que la cantante no tuvo la opción de adquirir antes de la venta, según declaró en su momento.

Scooter Braun adquirió los derechos de los primeros seis álbumes de Taylor Swift sin su consentimiento. (Instagram/ Scooter Braun)

Al sentirse traicionada y sin control sobre su propia obra, Taylor Swift lanzó una estrategia audaz y sin precedentes: regrabar sus discos para recuperar el control creativo y económico de su catálogo.

Así nacieron las “Taylor’s Version”, que no solo fueron un éxito comercial, sino también un movimiento simbólico que reavivó el debate sobre los derechos de los artistas en la industria musical.

Ahora, seis años después, la historia podría dar un giro inesperado. La firma de inversión Shamrock Capital —quien compró los másteres a Braun en 2020— está dispuesta a venderlos de nuevo. Y sorprendentemente, uno de los principales impulsores de esta posible negociación es el propio Scooter Braun.

Taylor Swift podría recuperar los derechos de sus primeros álbumes ahora que Shamrock Capital está dispuesto a revenderlos. (EFE/ Octavio Guzmán)

“Es interesante que Scooter, quien estuvo en el centro de la polémica originalmente, ahora esté motivando que se concrete este acuerdo”, indicó una fuente cercana al proceso.

Las negociaciones estarían en curso para que la interprete de “Cruel Summer” adquiera los derechos de sus primeros trabajos, en un trato que podría oscilar entre 600 millones y mil millones de dólares.

De concretarse, la artista no solo consolidaría aún más su poder dentro del negocio musical, sino que también maximizaría sus ingresos por regalías.

La compra de estos derechos taería beneficios económicos para Taylor Swift. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Según el consultor Clayton Durant, de CAD Management, “si logra recuperar sus másteres originales y unirlos a las versiones regrabadas que ya posee, Taylor aumentaría exponencialmente sus beneficios. Ella ya gana con las nuevas versiones, pero tener ambos catálogos le daría un control total sobre su obra”.

Cabe destacar que esta posible reconciliación empresarial llega en un momento estratégico. Hace apenas unos días, se estrenó en la serie The Handmaid’s Tale la primera regrabación de Reputation (Taylor’s Version), una nueva versión extendida de “Look What You Made Me Do”, una canción que originalmente reflejaba la ira de Swift tras sentirse traicionada por la industria.

En su momento, Taylor Swift acusó a Scooter Braun de ser “la definición del privilegio masculino tóxico en nuestra industria” y aseguró que su legado musical fue vendido sin que se le ofreciera la posibilidad de adquirirlo.

No obstante, nuevas revelaciones y un reciente documental han puesto en duda esa versión, sugiriendo que sí pudo haber tenido conocimiento de la venta, e incluso que su padre, Scott Swift —accionista de Big Machine— habría obtenido ganancias millonarias con la transacción.

El documental que explora a fondo la polémica por la venta de los másters de Taylor Swift contradice a la cantante. (Max)

Más allá de los matices legales, el posible regreso de los másteres a manos de la cantante sería un triunfo simbólico.