La misteriosa desaparición y recuperación del busto de Jim Morrison en París

Un busto de Jim Morrison, desaparecido desde 1988, ha sido recuperado por la policía francesa durante una investigación no relacionada al robo original (Shutterstock/EFE)

La policía francesa recuperó un busto de Jim Morrison, líder de la icónica banda The Doors, que había desaparecido del cementerio de Père Lachaise en París desde 1988.

El descubrimiento se produjo durante una investigación no relacionada con el robo original.

El busto, esculpido por el artista croata Mladen Mikulin en 1981 para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento del cantante, fue encontrado por la brigada financiera y anticorrupción de la policía judicial.

El cementerio de Père Lachaise, donde Morrison fue enterrado tras su muerte a los 27 años en 1971, es un lugar de peregrinación para los fanáticos del rock.

El busto de Morrison fue esculpido por Mladen Mikulin en 1981 (Zuma Press/The Grosby Group)

La tumba de Jim Morrison, ubicada en el llamado “Rincón de los Poetas”, comparte espacio con las de otras figuras notables como Édith Piaf, Marcel Proust y Oscar Wilde.

El busto fue hallado durante una investigación de fraude, y aunque no se han nombrado sospechosos, el hallazgo ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores del cantante.

Un representante de la herencia de Morrison expresó a Rolling Stone su satisfacción por la recuperación de esta “pieza de historia”, y la familia del cantante espera que el busto sea devuelto a su lugar original en la tumba.

Sin embargo, el curador del cementerio de Père Lachaise indicó a Le Figaro que aún no han sido contactados por la policía sobre el destino final del busto.

Tumba del cantante y compositor estadounidense en el cementerio parisino Pere Lachaise a donde cientos de fanáticos y seguidores asisten para conmemorar su legado (EFE/EPA/YOAN VALAT)

La muerte de Jim Morrison

La muerte del músico ha estado rodeada de misterio y controversia desde el principio.

Fue encontrado sin vida en la bañera de su apartamento en París, y aunque las autoridades francesas dictaminaron que murió por causas naturales, específicamente un ataque al corazón posiblemente agravado por el consumo excesivo de alcohol, nunca se realizó una autopsia.

La prensa informó que no hubo signos de juego sucio, pero las teorías sobre su prematuro deceso han persistido a lo largo de los años.

El periodista Sam Bernett afirmó en su libro de 2007, The End: Jim Morrison, que la familia del artista fabricó informes sobre su muerte para proteger su legado.

Bernett, quien fue reportero del New York Times, alegó que Jim Morrison había comprado heroína para su novia, Pamela Courson, en el club nocturno que Bernett poseía, y que fue encontrado muerto en el baño del lugar.

“Tenía la cabeza entre las piernas”, dijo Bernett a People en 2021, describiendo la escena que encontró.

Jim Morrison, vocalista de la banda de rock The Doors, murió el 03 de julio de 1971 en París por causas desconocidas (Shutterstock)

Otra teoría fue presentada por la cantante Marianne Faithfull, quien afirmó que su exnovio, un traficante de drogas francés llamado Jean de Breteuil, fue responsable de la muerte de Morrison.

Faithfull declaró a Mojo en 2014 que de Breteuil había visitado a Morrison y que, aunque estaba segura de que fue un accidente, él lo mató.

“Podía sentir intuitivamente problemas”, dijo Faithfull sobre la visita de de Breteuil a Morrison.

A pesar de las controversias, el legado de Morrison y The Doors sigue vivo. La banda, formada en 1965 en Los Ángeles junto al tecladista Ray Manzarek, fue pionera en el rock psicodélico y el blues, influyendo en generaciones de músicos.

En febrero, París honró a Jim Morrison nombrando un puente en su memoria, cerca del distrito de Marais donde vivió antes de su muerte.

París honra a Morrison mientras el hallazgo del busto reaviva las teorías sobre su muerte (Zuma Press/The Grosby Group)

Por otro lado, en enero de este año, una exnovia de Morrison, Judy Huddleston, alegó en una serie documental que el cantante la violó durante su relación.

“No quería hacerlo y le dije que no”, sostuvo para Before the End. “Y entonces me inmovilizó los brazos hacia atrás y hacia abajo y por eso creo -no lo excuso, pero creo que simplemente se volvió loco”.

La historia de Jim Morrison, desde su trágica muerte hasta el reciente hallazgo de su busto, sigue capturando la imaginación del público, manteniendo vivo el mito del famoso líder de The Doors.