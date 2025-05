Katy Perry sufrió un percance con su vestuario que casi expone su pecho en el escenario

Mientras Katy Perry corría en el escenario, su top se desprendió y estuvo a punto de exponer su pecho en el show

Katy Perry vivió un tenso pero cómico momento el pasado sábado 17 de mayo durante su concierto en Las Vegas, en el marco de su Lifetimes Tour. Mientras interpretaba su éxito “Part of Me”, la artista estuvo a punto de quedar expuesta ante miles de fanáticos debido a un percance con su brasier.

Sin embargo, lejos de dejarse intimidar por la situación, la cantante reaccionó con soltura y humor, lo que la hizo ganadora de una oleada de comentarios positivos en redes sociales.

Todo ocurrió durante un segmento del show en el que la artista de 40 años corre a toda velocidad sobre la pasarela del escenario. Perry lucía un atuendo llamativo: un brasier cónico con destellos, una braga de tiro alto a juego y unas botas de cuero hasta los muslos.

Tal como captó un video viral en TikTok, los broches del sujetador se soltaron, lo que amenazaba con dejar al descubierto el pecho de Perry. Ante la situación, ella detuvo su carrera y cambió su paso por una caminata mientras advertía en el micrófono: “Oh, mi brasier se va a caer”.

Sin perder la compostura, Perry siguió interpretando la canción mientras se dirigía al escenario principal. Luego, solicitó la ayuda de un asistente desde el escenario: “Colócame el bra, Patrick”, dijo entre risas. “Lo siento chicos, ustedes no pagaron tanto”, añadió con humor.

Una vez asegurado el vestuario, Perry remató la presentación con una dramática “death drop”.

El episodio de Perry no es el primero de este tipo. Según recordó US Weekly, otras artistas han atravesado situaciones similares. Olivia Rodrigo, por ejemplo, tuvo un incidente en su gira GUTS World Tour en 2024 cuando su brasier se abrió en plena interpretación de “Love Is Embarrassing”.

Por su parte, Taylor Swift y Kelsea Ballerini tuvieron que improvisar luego de que sus zapatos Christian Louboutin se quebraran mientras actuaban en vivo.

Estos momentos, aunque son potencialmente embarazosos, suelen volverse virales y humanizan a las estrellas frente a su público.

Más momentos virales de la gira

El Lifetimes Tour ha generado múltiples instantes memorables más allá del problema con el brasier. En su concierto del 7 de mayo en Houston, Perry se burló de las críticas a su manera de cantar “Thinking of You”, tema de su álbum de 2008.

Mientras interpretaba la canción, imitó los gestos exagerados que circulan en TikTok y declaró: “Claro que no canto así”.

Esa misma noche también respondió a las críticas por sus habilidades de baile. Durante “Last Friday Night (T.G.I.F.)”, aprovechó la energía del show para decir: “¡Muéstrenles esto cuando digan que no sé bailar!", antes de hacer un paso de baile tonto y mostrar juguetonamente su trasero al público.

La cantante también ha respondido de forma reflexiva a los comentarios negativos en redes sociales. El 29 de abril escribió en Instagram: “Cuando el mundo ‘online’ intenta convertirme en una piñata humana, lo tomo con paciencia y les envío amor. Sé que hay mucha gente sufriendo de distintas maneras, y el internet es un vertedero para los inestables y heridos”. Perry concluyó: “No soy perfecta, pero siempre me levanto cuando caigo”.

El Lifetimes Tour, que promociona su séptimo álbum 143 (2024), marca el regreso de Perry a los escenarios tras siete años sin giras de conciertos. Comenzó el 23 de abril en Ciudad de México y culminará el 7 de diciembre en Abu Dabi.

La artista visitará Sudamérica en septiembre, con paradas en Chile, Brasil y Argentina. Su serie de shows culminará en diciembre de 2025, con un recital en Abu Dhabi.