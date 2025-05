Pedro Pascal sugirió a Dakota Johnson abrir un OnlyFans para exhibir un contenido particular

Dakota Johnson reveló el atrevido consejo de Pedro Pascal sobre unirse a OnlyFans (REUTERS)

Dakota Johnson reveló un peculiar consejo profesional que recibió de Pedro Pascal, su co-estrella en la próxima comedia romántica Materialists.

Según compartió con Elle UK, Pascal la animó a considerar una incursión en la plataforma OnlyFans, conocida por permitir a los usuarios compartir contenido exclusivo, a menudo de carácter explícito, con suscriptores de pago.

“Pedro Pascal me dijo que debería tener un OnlyFans y que podría, como, mover mi dedo del pie y ganar dinero”, relató Johnson y añadió: “¿Debería hacerlo?”.

Aunque la actriz desconocía si su compañero de reparto hablaba en serio, admitió que tiene muy poca familiaridad con OnlyFans.

Mientras respondía a la pregunta de un fan sobre modelos en esta plataforma, comentó:

“No sé nada sobre eso. ¿OnlyFans es el lugar donde la gente va a ver a otros hacer cosas extrañas? ¿Las modelos de OnlyFans son atractivas? ¿Son diferentes a las modelos normales?”.

Los actores protagonizan juntos la comedia romántica "Materialists", que llegará muy pronto a los cines (A24/Sony Pictures)

A pesar de su falta de experiencia, expresó cierta curiosidad. “Creo que miraría modelos de OnlyFans en Instagram si supiera cómo hacerlo. Suena interesante, parece intrigante”, expresó.

Por ahora, no parece probable que Johnson explore esta recomendación, considerando su ocupada y demandante carrera en Hollywood.

Sin embargo, otras celebridades como Denise Richards, Cardi B, Kate Nash y Lily Allen han explorado esta plataforma en los últimos años.

Dakota Johnson y Pedro Pascal protagonizan juntos Materialists, una película romántica dirigida por Celine Song (Vidas pasadas) que llegará a los cines el próximo mes.

En una entrevista reciente, los actores repasaron su relación profesional y personal, remontándose a su primer encuentro en los Globos de Oro de 2014.

El actor de origen chileno recordó cómo conoció a Johnson en una fiesta posterior a la ceremonia.

Pascal recordó cómo fue su primer encuentro con Johnson en los Globos de Oro de 2014 (REUTERS/Stephane Mahe)

“Sabías quién era Sarah [Paulson], y así fue como me conociste. Estabas sola porque probablemente no te dieron acompañante. Así que nos unimos y te cuidamos”, detalló Pascal.

Por su parte, la estrella de Madame Web reconoció no recordar ese primer encuentro. “Es una locura que no lo recuerde”, mencionó sorprendida.

Pedro Pascal también compartió una anécdota menos positiva que tuvo con Dakota Johnson en la Met Gala, un evento que, según ella, siempre le resulta incómodo.

“Te amé la primera vez, y luego pensé que no fuiste tan amable conmigo en la Met Gala”, contó. “No fuiste mala, pero estaba construyendo la interacción de haberte conocido. Y sentí un poco de vergüenza cuando pensé: ‘Oh, ella no me recuerda’”

Johnson, por su parte, se justificó diciendo: “La Met Gala es como entrar en un vórtice. No sé qué está pasando. No siento que conecte con seres humanos reales en ese evento”.

La estrella de "Madame Web" justificó no haberse portado bien con su colega, debido a que la Met Gala le resulta un evento incómodo (REUTERS/Andrew Kelly)

Pedro Pascal habló sobre la inmigración en EEUU

Pedro Pascal asistió al Festival de Cine de Cannes 2025 para promocionar la película Eddington, dirigida por Ari Aster y producida por A24.

El film está ambientado durante la pandemia de COVID-19 y retrata un enfrentamiento en una pequeña localidad de Nuevo México.

La trama conecta las tensiones de una comunidad local con eventos de alcance nacional, como los mandatos de uso de mascarillas, las divisiones ideológicas y el asesinato de George Floyd.

En una conferencia de prensa, Pascal fue cuestionado sobre recientes deportaciones en los Estados Unidos.

Aunque abordó el tema con cautela, el actor destacó su empatía hacia las familias migrantes y brindó un testimonio personal.

Ari Aster aborda la ansiedad colectiva y la división social en su nueva película, "Eddington" (A24)

“Mis padres son refugiados de Chile. Huyeron de una dictadura, y yo tuve el privilegio de crecer en Estados Unidos después de recibir asilo en Dinamarca. De no haber sido por eso, no sé qué nos habría ocurrido”, sostuvo.

Y en esa misma línea, afirmó: “Quiero vivir del lado correcto de la historia. Quiero que la gente esté a salvo y protegida”.

Cuando le preguntaron si temía represalias tras participar en un largometraje cargado de denuncias sociales, Pascal respondió: “El miedo es la manera en la que ellos ganan”.

Ari Aster explicó que concibió Eddington inspirado por la ansiedad colectiva de los últimos años.

“Escribí esta película desde un estado de miedo y ansiedad por el mundo. Quise mostrar cómo es vivir en una época en la que nadie puede ponerse de acuerdo sobre lo que es real”, relató el director.

El director se presentó junto al elenco de la película en el Festival de Cannes 2025 (REUTERS/Stephane Mahe)

La audaz producción cosechó reacciones variadas en Cannes. Algunos críticos calificaron la película como un retrato inquietante de la psique estadounidense durante la pandemia, mientras que otros consideraron que se pierde en una narrativa errática.