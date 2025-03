Denise Richards reveló que su página en OnlyFans le abrió nuevas oportunidades en la actuación: “Soy la esposa trofeo”

Denise Richards habló sobre su etapa en OnlyFans. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Denise Richards aseguró que ha encontrado en OnlyFans una plataforma que ha impulsado su carrera y le ha brindado independencia financiera. Durante el episodio del 25 de marzo de su reality Denise Richards & Her Wild Things, la actriz de 54 años reveló cómo su participación en la plataforma ha impactado su vida profesional.

La famosa, quien se unió a OnlyFans en 2022, poco después de que su hija, Sami Sheen, decidiera hacerlo tras cumplir 18 años, confesó que en un principio, temía que esto pudiera afectar su carrera en la industria del cine y la televisión, pero ocurrió lo contrario.

“Estoy en el 1% de los creadores más exitosos de OnlyFans, así que estoy muy agradecida. Es muy empoderador, especialmente para alguien de mi edad, saber que la gente aún quiere verme de esa manera. Pensé que podría perder oportunidades laborales, pero en realidad recibí más ofertas. Ahora me llaman para papeles como la esposa trofeo o la mujer sexy”, explicó.

Denise Richards aseguró que tras tener una cuenta en OnlyFans ha recibido muchas ofertas para actuar. (Instagram/Denise Richards)

Por si fuera poco, Denise Richards también destacó el rol de su esposo, Aaron Phypers, en su éxito en la plataforma. Durante la sesión de fotos que realizó en el episodio, Phypers fue el encargado de capturar las imágenes: “Él es muy solidario. Sabe lo que les gusta a los hombres y revisa todas las fotos para decirme cuáles funcionan mejor”, comentó Richards.

Incluso, en una entrevista con la revista People, el actor contó que intenta que la estética de su contenido sea elegante: “Como hombre, sé cuál es la perspectiva. Lo grabé con un estilo de alta moda, como Vogue. No es algo exagerado, pero sí sexy”, explicó.

A pesar de las críticas que recibe OnlyFans por su vinculación con la industria del entretenimiento para adultos, la actriz defendió su presencia en la plataforma: “No es lo que la gente piensa. Para mí, es una manera de comunicarme con mis seguidores, aunque no de la forma que muchos creen”, aclaró

Denise Richards dijo que su cuenta de OnlyFans es una forma de conectar con sus seguidores. (Instagram/Denise Richards)

Sin embargo, la experiencia de su hija en esta plataforma ha sido completamente distinta. Sami, de 20 años, compartió que ha encontrado obstáculos en su camino hacia el modelaje debido a su presencia en la en esta red social.

“Tengo muchas ganas de hacerme retratos para empezar a modelar. Me he reunido con un par de agencias y no les gusta que esté en OnlyFans. Es muy frustrante porque así es como pago el alquiler. Si me toman en serio, ya no tendré que hacerlo”, expresó.

Es así que la exesposa de Charlie Sheen calificó la situación que pasa su hija como un claro ejemplo de doble moral y a pesar de las dificultades, la estrella de Hollywood elogió la determinación de la joven: “Es una lástima. ¿Por qué juzgar a alguien que está tratando de ganarse la vida mientras persigue su carrera? Estoy realmente orgullosa de Sami. Ojalá hubiera tenido su valentía a su edad”, dijo

Denise Richards siempre apoyó a su hija Sami Sheen cuando decidió abrir su cuenta de OnlyFans. (Instagram/Denise Richards)

Entre risas, Sami bromeó sobre su familia: “Bueno, miren quién es mi p*** familia. Están locos… pero en el buen sentido”.

Denise Richards reveló la regla que ella y su hija Sami Sheen siguen para sus cuentas de OnlyFans

Denise Richards confesó que decidió unirse a OnlyFans tras ver la reacción pública ante la participación de su hija. “No entendía lo que era OnlyFans, pero cuando vi que Sami recibía tantas críticas, me molestó mucho como madre y como mujer en esta industria”, explicó en una entrevista con Page Six

Ahora que tanto Denise Richards y Sami Sheen han encontrado en OnlyFans una fuente de ingresos extra, ambas han establecido una regla: no espían la cuenta de la otra. “No, eso sería raro”, afirmó Sami de 20 años, en la misma entrevista con People, mientras que su madre agregó: “Sí, ahí marcamos un límite”.