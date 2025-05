Sean ‘Diddy’ Combs: las revelaciones más impactantes y datos clave en la primera semana de su juicio por tráfico sexual

La relación entre Cassie y Combs era inestable e intermitente. A pesar de ello, se extendió por casi diez años.(Foto de Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)

El juicio penal federal contra Sean “Diddy” Combs comenzó este mes en Nueva York y ya ha expuesto una serie de declaraciones impactantes.

El productor musical, empresario y figura influyente enfrenta cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para facilitar prostitución.

Basado en múltiples testimonios y evidencia presentada durante la primera semana del proceso judicial, la fiscalía busca demostrar que Combs no solo abusó sistemáticamente de mujeres —especialmente de su expareja Cassie Ventura—, sino que dirigía una red encubierta de explotación sexual y violencia, utilizando su imperio musical como fachada.

En contraste, la defensa alega la inocencia del productor con el argumento de que sus relaciones fueron consensuadas y que se intenta criminalizar su estilo de vida.

El hallazgo de botellas de aceite de bebé fue presentado como evidencia ante el jurado (REUTERS/Jane Rosenberg)

Testigos: violencia, coerción y miedo

Israel Florez, un oficial de policía que trabajaba como guardia en el hotel InterContinental, testificó que en marzo de 2016 Combs le ofreció “un fajo de dinero” para que no reportara un altercado con Ventura.

La declaración hace referencia al episodio de violencia física que fue grabado en una cámara de vigilancia. El metraje salió a la luz en 2024 y se proyectó una versión extendida ante el jurado.

Ventura tenía un ojo morado y estaba llorando. Florez además indicó que no llamó a la policía porque Cassie no quería responder preguntas y solo deseaba salir del lugar.

Sean "Diddy" Combs arrastra a su exnovia Casandra "Cassie" Ventura. El video del incidente del 2016 fue proyectado en el juicio. (Departamento de Justicia)

Por otro lado, Daniel Phillip, un exescort masculino, declaró que fue contratado varias veces para tener sexo con Ventura mientras Combs observaba. “Estaba en una esquina, masturbándose”, dijo.

El hombre además aseguró haber escuchado un episodio de violencia física donde, presuntamente, Diddy habría violado a Ventura. “Lo que escuché sonaba a él abofeteándola. Ella gritaba: ‘Lo siento, lo siento’”. Luego de varios minutos, dijo haber visto a Combs salir envuelto solo con una toalla.

Cuando se le preguntó por qué no acudió a la policía, Phillip respondió: “Pensé que era alguien con poder ilimitado. Incluso si iba a la policía, podría terminar muerto”.

Cassie: “No tenía muchas opciones”

En su impactante testimonio, Cassie Ventura relató una década marcada por la manipulación, la violencia y el miedo.

Durante su testimonio, Ventura relató que Combs la golpeaba con frecuencia y la obligaba a participar en fiestas sexuales extremas. (The Grosby Group)

“Sí, eran discusiones violentas, usualmente terminaban en abuso físico y arrastradas”, testificó. Contó que Combs la golpeaba, pateaba y le dejaba hematomas visibles “por todo el cuerpo”.

Ventura explicó que los “freak offs”, o fiestas sexuales, comenzaron en el primer año de su relación, cuando Combs propuso incorporar voyeurismo sexual.

“Estaba confundida, nerviosa, pero lo amaba y quería hacerlo feliz”, dijo. Con el tiempo, organizar estos encuentros —que duraban desde 36 horas hasta 4 días— “se convirtió en un trabajo”.

Asimismo, indicó que después de un tiempo sentía que “ya no tenía opción”.

Aceite de bebé

Durante los “freak offs”, Combs exigía que todos los involucrados se cubrieran de aceite de bebé.

“Sean quería que estuviera caliente y que brillara”, dijo Ventura. En un encuentro en el Montage Beverly Hills, le pidió meterse vestida en una piscina inflable llena de aceite. Usaron “diez botellas, tamaño regular”, testificó.

Según la fiscalía, Combs usaba su poder e influencia para silenciar a quienes conocían los abusos. (EFE/NINA PROMMER)

Por todas estas sustancias, las habitaciones donde se realizaban las orgías terminaban contaminadas. Ventura describe “rastros de aceite, sangre, orina y suciedad”.

“Ser orinada me hizo sentir humillada. Fue asqueroso. Vomitaba. No quería hacerlo”, declaró.

Añadió que para sobrellevar esas experiencias usaba drogas como éxtasis, ketamina y hongos. “No podía imaginar hacer eso sin un amortiguador”.

Sobre el episodio de violencia vivido en marzo de 2016, Ventura dijo que ocurrió porque ella decidió abandonar una sesión sexual. “Quise irme y Sean me siguió hasta el pasillo, me lanzó al piso, me pateó y volvió a llevarme a la habitación”, declaró.

Cassie dijo que Combs la agredió porque decidió abandonar una de sus sesiones sexuales (Departamento de Justicia)

También lanzó un florero que “se estrelló contra la pared” y le gritó: “No vas a dejarme. No puedes”.

Cassie sufría infecciones a raíz de las fiestas sexuales

En el segundo día de testimonio, la cantante y modelo agregó más detalles sobre las secuelas físicas de las fiestas sexuales de Combs.

Cassie dijo que sufría de infecciones urinarias, llagas en la boca y otros problemas estomacales por los freak offs. “Llegó al punto en que el antibiótico ya no funcionaba. Era un desastre”.

La amenaza a Kid Cudi y la violación de 2018

Ventura también testificó que Combs la obligó a terminar con el rapero Kid Cudi después de amenazar con hacer explotar su auto.

“Era demasiado peligro. Había mucha incertidumbre sobre lo que podría pasarnos si seguíamos viendonos”.

El atentado al auto de Kid Cudi es atribuido a Sean Combs (REUTERS/REUTERS)

Según Casandra, Combs también abusó sexualmente de ella cuando ya no eran pareja. Ello habría sucedido en 2018, cuando ella había comenzado a salir con Alex Fine, quien es su esposo desde 2019.

“Entró al apartamento, me violó en el piso de la sala. Recuerdo que lloraba y decía no. Todo fue muy rápido. Su mirada era oscura. No era él mismo y era como si alguien estuviera arrebatándote algo de tu interior”, testificó ante la corte.

Ventura consideró el suicidio

La testigo clave del juicio confesó que el impacto emocional de todo lo vivido la afectó incluso años después de alejarse de Combs. Los flashbacks le indujeron pensamientos suicidas.

En una declaración especialmente dolorosa, Cassie relató que Combs la violó en 2018, cuando ya no estaban juntos. (REUTERS/Jane Rosenberg)

En marzo de 2023, casi se lanza a los vehículos de la avenida mientras sus hijos dormían en casa.

“Ya no podía aguantar el dolor y solo traté de salir por la puerta hacia el tráfico”, relató. Quien la detuvo fue su esposo.

Chantaje emocional y amenazas

Durante su tercer día como testigo, Ventura afirmó que Combs utilizó las grabaciones sexuales como forma de control: “Amenazaba con publicarlas. Lo mencionaba cuando se enojaba por algo”.

“Temía por mi carrera, por mi familia. Era horrible”, testificó.

Dijo que participó en “cientos” de “freak offs” y que su ex pareja usaba el material como chantaje: “Nadie debería hacerle eso a otra persona”.

En su testimonio, afirmó que los encuentros eran filmados por Combs y utilizados después como herramienta de control. (The Grosby Group)

En la audiencia del 15 de mayo, la defensa de Combs también interrogó a la cantante y le hicieron leer mensajes explicitos intercambiados en 2009 para probar un presunto consentimiento.

Diddy usaba drogas

Bajo contrainterrogatorio, Ventura confirmó que Combs consumía drogas de manera constante y que sufría cambios de humor violentos cuando pasaba por abstinencia. “Yo diría que era un adicto”, afirmó.

No obstante, desmintió la versión que sugería la mezcla de GHB (una droga de la violación) con el aceite de bebé que empleaban en los freak-offs.

El monto del acuerdo entre Cassie y Diddy

En noviembre de 2023, Cassie presentó una demanda civil contra su exnovio por violación sexual y abuso físico. Durante el juicio, confirmó que el acuerdo monetario que firmó para conciliar fue de 20 millones de dólares.

Cassie afirmó que estaría dispuesta a devolver el dinero si eso borrara el trauma de lo vivido. (REUTERS/Jane Rosenberg)

Sin embargo, también afirmó que no dudaría en devolver el dinero si eso le garantizara no haber sufrido nunca los freak offs. “Si nunca los hubiera hecho, tendría autonomía y voluntad”, dijo entre lágrimas.

Qué sigue en el juicio

Más testigos acudirán al tribunal la próxima semana. Según indicó la fiscal Maurene Comey, se ha citado a Kerry Morgan, mejor amiga de Cassie, y también declarará la madre de la cantante.