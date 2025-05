Un actor de “Avengers: Doomsday” desvela un posible spoiler que involucra a Pedro Pascal

Pedro Pascal podría enfrentarse a un conocido personaje de Marvel en la nueva cinta de Avengers: Doomsday

Uno de los regresos más inesperados —y celebrados— del universo Marvel está a punto de ocurrir. Alan Cumming, quien dio vida al mutante alemán Nightcrawler en X-Men 2 (2003), volverá a calzarse la piel azul en Avengers: Doomsday.

La noticia no solo ha despertado entusiasmo entre los fanáticos, sino que también viene acompañada de una escena que promete la dosis de acción perfecta: su personaje, Kurt Wagner, podría enfrentarse directamente con el mismísimo Míster Fantástico, interpretado por Pedro Pascal.

En una entrevista concedida a Buzzfeed UK, el actor escoses reveló detalles de su regreso al cine de superhéroes dos décadas después.

Alan Cumming volverá a interpretar a Nightcrawler más de 20 años después. (Escena de "X-Man 2")

“Ayer estuve aprendiendo stunts para una escena de lucha, y pensaba: ‘¡Tengo 60 años! Hace 23 años interpreté a Nightcrawler. Ya por entonces estaba mayor para ser un superhéroe, y ahora estoy de vuelta. Es hilarante‘”, confesó entre risas.

Más allá del humor, Alan Cumming dejó caer una pista clave sobre la trama del esperado crossover del MCU.

“Cuando estaba practicando, pregunté: ‘¿Qué es esto? ¿Contra quién estoy peleando?’ Y ellos me dijeron: ‘Vas a darle a Pedro Pascal en la cabeza’ o algo así”, relató.

Alan Cumming adelantó que tendrá un enfrentamiento con Pedro Pascal en la siguiente cinta de "Avengers". (YouTube/Marvel)

Cabe recordar que Pedro Pascal, quien debutará como Reed Richards en Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, continuará su historia en Avengers: Doomsday, lo que confirma una esperada pero tensa convergencia entre los Cuatro Fantásticos y los X-Men dentro del universo cinematográfico de Marvel.

Aunque los enfrentamientos entre héroes son una tradición en el MCU, esta fricción tiene antecedentes en los cómics, incluyendo la miniserie de 1987 Patrulla X vs. Cuatro Fantásticos, que abordó sus diferencias ideológicas y éticas.

El regreso de Alan Cumming se suma a un reparto que también traerá de vuelta a varios veteranos del universo mutante, incluidos Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Rebecca Romijn (Mística) y James Marsden (Cíclope). Además, Channing Tatum retomará su papel como Gambito, tras su esperada aparición en Deadpool & Wolverine.

Channing Tatum retomará su papel de Gambito en "Avengers: Doomsday" (Instagram/Vancity Reynolds)

Con estos nombres sobre la mesa, Avengers: Doomsday se perfila como un gran evento coral que no solo promete acción y efectos, sino también una fuerte dosis de nostalgia y nuevos conflictos en el MCU.

Pedro Pascal enfrenta con nervios el reto de ser Mr. Fantástico en “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”

Cabe destacar que Pedro Pascal ha compartido algunos detalles sobre su interpretación de Reed Richards. En una entrevista durante el evento Star Wars Celebration en Tokio, el actor reveló que su enfoque para dar vida a Reed Richards se basó en la inteligencia y adaptabilidad de un pulpo.

Aunque reconoció que la comparación podría parecer inusual, explicó que este animal le sirvió como modelo para capturar la brillantez mental y la versatilidad del personaje.

“Con Reed, su cuerpo puede estirarse, pero este es un personaje cerebral. Pensé en la brillantez de un pulpo... lo puse en mi subconsciente”, afirmó el actor.

Pedro Pascal se inspiró en los pulpos para su personaje de Reed Richards en "Los cuatro fantásticos". (YouTube/Marvel)

Asimismo, en una entrevista reciente con Entertainment Weekly, el actor chileno explicó que cada nuevo proyecto de alto perfil sigue generándole una fuerte presión.

“Al entrar en algo como Juego de Tronos, y luego con Narcos, Star Wars y The Last of Us, cada vez sentí que no podía superar lo intimidante que fue la última vez”, confesó.

De hecho, Pedro Pascal admitió que quiere asegurarse de aportar autenticidad a su interpretación.

Pedro Pascal aseguró que desea ser auténtico con su personaje en "Los Cuatro Fantásticos". (EFE/ David Swanson)

“Todos los personajes dan miedo porque de verdad quieres hacer feliz a la gente, especialmente si es algo muy conocido. Quieres que las expectativas se cumplan, pero también ser fiel a ti mismo para ofrecer algo genuino”, señaló.

Ahora, con el peso del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sobre los hombros, Pascal busca estar a la altura de las expectativas que rodean al personaje.