“Spider-Noir”: primer vistazo de Nicolas Cage como el trepamuros de los años 30

Nicolas Cage dará vida a Spider-Man Noir después del éxito del personaje en la versión animada (REUTERSMario Anzuoni, X/@PrimeVideo)

Nicolas Cage vuelve a las pantallas integrándose al Spider-Verso, con la adaptación live action del comic de Marvel Spider-Man Noir, producida por Amazon MGM Studios.

Dado la expectativa que genera la nueva serie, Prime publicó una foto en sus redes sociales donde presenta una primera imagen de Nicolas Cage caracterizado como Spider-Noir.

Prime Video anunció que la serie estará disponible en blanco y negro en un esfuerzo para recrear el diseño del comic original.

“El primer vistazo de Spider-Noir, una nueva serie live action protagonizada por Nicolas Cage, que llegará en 2026 tanto en blanco y negro como a color”. Se lee en el mensaje de la publicación.

Prime reveló un avance de cómo lucirá Nicolas Cage en el personaje de Spider-Man Noir (Foto: X/@PrimeVideo)

La serie es un spin off del Spider-Man Noir al que Nicolas Cage le dio voz en la versión animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.

La adaptación cuenta la historia de Peter Benjamin Parker (Nic Cage) una versión alternativa de Spider-Man. Este Peter de los años 30 es un detective anciano de Nueva York con mala suerte, que se ve obligado a columpiarse por la ciudad como Spider-Man Noir para enfrentar su pasado.

El estilo de la serie está inspirado en las novelas negras estadounidenses, cuya principal característica es narrar dramas sórdidos de la ciudad. Los personajes principales generalmente son detectives que luchan por mantener su moral en un Estados Unidos azotado por la gran depresión de los años 30. Por eso que se decidiera usar el blanco y negro, como un recurso estético que adentra al espectador en el clima de la historia.

Nicolas Cage prestó su voz para Spider-Man Noir en la película animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (Sony)

Nicolas Cage tendrá como coprotagonistas a Lamome Morris (New Girl) Brendan Gleeson (Joker: Folie a Deux) y a Jack Huston (Fargo), Li Jun Li y a Karen Rodriguez actriz mexicana de quien se mantiene en secreto su papel.

La producción contempla que la serie tenga ocho episodios y que salga al aire primero por MGM+ y un día después estará disponible en Prime Video.

Spider-Noir es posible gracias a una alianza entre Amazon y Sony para realizar proyectos con personajes de Marvel conectados a Spider-Man. La franquicia fue adquirida por Sony en 1999 por 7 millones de dólares y sólo la compañía puede autorizar el uso de personajes relacionados a Spider-Man.

El paso de Nicolas Cage por el mundo de los comics

Nicolas Cage es un autoproclamado fan de los comics. El actor ganador del Oscar por su papel en Leaving Las Vegas, ha tenido oportunidad de interpretar a múltiples superhéroes de Marvel y de DC.

Nicolas Cage estuvo en el rol de un Superman de un universo alternativo (Warner Bros.)

Además de su reciente papel como Spider-Man Noir, Cage dio vida a Ghost Rider, uno de los antihéroes más populares de Marvel. interpretó a Big Daddy en la adaptación del comic Kick-Ass, y prestó su voz para Superman en la película animada Teen Titans Go! To The Movies de DC.

Cage también fue elegido para ser Superman en la adaptación live action dirigida por Tim Burton. La producción estuvo activa a finales de los años 90 pero se canceló por diferencias creativas. 20 años después, Nic pudo finalmente dar vida a esa versión de Superman con un cameo en The Flash (2023).