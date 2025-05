“The Last of Us” y el doble significado de la escena musical de Ellie

La escena de Ellie en el cuarto episodio de la serie tuvo un impacto significativo en los fans. (Escena de "The Last of Us ")

El cuarto episodio de la segunda temporada de The Last of Us sorprendió a los espectadores, no solo por su espectacular secuencia de acción que los mantuvo al borde del asiento sino por el contexto profundo que manejó.

Con las emociones a flor de piel, el capítulo reveló algunos secretos de los personajes y tuvo un momento de pausa lleno de significado en medio del caos. Entre explosiones y decisiones difíciles, destaca una escena íntima que brilla con luz propia gracias a la música.

Tras un epílogo centrado en los Lobos, once años en el pasado, la historia regresa al presente con Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabela Merced) en Seattle, específicamente en Capitol Hill, el antiguo barrio LGTBQ+ de la ciudad.

Ignorando el simbolismo de las banderas arcoíris que aún resisten en las fachadas, las protagonistas deciden hacer una pausa en su misión y se refugian en una tienda de música.

El cuarto capítulo de la segunda temporada de "The last Of Us" mostró a Ellie y Dina entrando a una tienda de música. (Escena de "The last Of Us")

Es allí donde Ellie, tras revisar viejos vinilos, encuentra una guitarra en buen estado. Se sienta, comienza a tocar “Take on Me” de A-ha y pareciera que el mundo vuelve a tener sentido para ella.

La canción como puente emocional

Más allá de su belleza musical, “Take on Me” cobra múltiples significados en este contexto. Por un lado, se interpreta como una declaración romántica entre Ellie y Dina.

Con la tensión emocional creciendo entre ambas desde hace tiempo, la letra actúa como catalizador.

“I’ll be gone / In a day or two” (Me iré / En un día o dos) resuena como un recordatorio de que el tiempo es escaso, y hay que arriesgarse a amar mientras se pueda.

Ellie parece dedicarle a Dina “Take on Me” (Escena de "The Last Of Us")

Por otra parte, la frase “It’s no better to be safe than sorry” (No es mejor prevenir que lamentar) suena aquí como un consejo urgente en un mundo donde esperar puede significar no llegar nunca.

La conexión entre Ellie y Dina se concreta minutos después, cuando finalmente se besan sin excusas, reconociendo sus sentimientos en medio del peligro. La escena refuerza la idea de que las emociones no son un lujo, sino una necesidad para sobrevivir con sentido.

“Por un segundo, la vida está bien”, comentó la cuenta oficial de The Last of Us en X (antes Twitter). Una frase sencilla que resume perfectamente la función de este paréntesis emocional.

La cuenta oficial de "The Last Of Us" destacó la paz que se vivió en la escena de canto de Ellie. (X/The Last Of Us)

Una despedida a Joel en forma de canción

La escena también puede leerse como un homenaje, casi un funeral íntimo, para Joel (Pedro Pascal). Él fue quien le enseñó a tocar la guitarra, quien arregló el instrumento como último acto de amor.

El mensaje de la canción, en este contexto, cambia: es Ellie hablándole a Joel desde el vacío que dejó.

“You’re all the things I’ve got to remember / You’re shying away / I’ll be coming for you anyway” (Eres todo lo que tengo que recordar / Te estás alejando / Iré por ti de todos modos) adquiere un tono melancólico, de pérdida y redención.

Joel fue quien le enseñó a Ellie a tocar la guitarra, por lo que la escena podría ser un homenaje a él tras su muerte. (Escena de "The Last Of Us")

La música se convierte en su forma de mantenerlo vivo, de pedirle perdón por todo lo que no pudieron decirse.

Por si fuera poco, visualmente, la escena es también poderosa: Ellie, sentada en penumbra, es iluminada por un haz de luz que entra desde un lateral. Esa iluminación simboliza la esperanza y el consuelo, como si Joel estuviera presente en el lugar.

Su amor la atraviesa, y de alguna manera, también llega a Dina, que recoge ese legado afectivo. El encuadre forma un triángulo entre las tres figuras: Joel, Ellie y Dina, uniendo el pasado con el presente y proyectando hacia el futuro.

La iluminación jugó un papel importante para la escena. (Escena de "The Last of Us")

The Last of Us vuelve a demostrar que es mucho más que una historia de supervivencia: es un canto a la emoción humana.