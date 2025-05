La razón por la que Jason Segel dejó de disfrutar su trabajo en “Cómo conocí a tu madre”

Jason Segel confesó que no todo fue diversión durante su paso por "Cómo conocí a tu madre". (Créditos: REUTERS/Mike Blake. Escena de "Cómo conocí a tu madre")

Jason Segel, conocido mundialmente por su papel como Marshall Eriksen en la popular serie Cómo conocí a tu madre (How I Met Your Mother en su idioma original), confesó en una entrevista que el éxito vino acompañado de serias consecuencias personales y profesionales.

Durante su participación en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, el actor de 45 años reflexionó sobre los retos de equilibrar su carrera en la televisión con su pasión por el cine.

En 2005, el artista fue seleccionado para formar parte del elenco de la comedia de CBS, una serie que se mantuvo al aire por nueve temporadas y se convirtió en un fenómeno cultural. Sin embargo, aquel mismo año su carrera cinematográfica comenzaba a despegar, lo que lo colocó ante una encrucijada profesional.

Jason Segel fue elegido para protagonizar "Cómo conocí a tu madre" en 2005. (Escena de "Cómo conocí a tu madre")

“Cómo conocí a tu madre me dio seguridad financiera y reconocimiento, claro, pero también me dejó encerrado en un personaje durante muchos años. Cada pausa entre temporadas era una decisión: descansar o seguir trabajando“, explicó.

Aunque el famoso reconoció que su paso por la serie fue inolvidable, aseveró que poco a poco se estaba cansando de ser parte del proyecto por la gran carga de trabajo que tenía durante los descansos entre temporadas.

“Fue una época increíble. Una época electrizante. Pero también me estaba cansando un poco y empezaba a no disfrutar tanto y eso fue un fastidio porque estaba haciendo cosas tan geniales”, expresó.

Jason Segel aseguró que disfrutó su época en "Cómo conocí a tu madre", pero se sentía cansado. (Escena de "Cómo conocí a tu madre")

Durante los cambios de temporada de la serie, lejos de tomarse un respiro, Jason Segel escribió y protagonizó varios largometrajes.

Inspirado por su mentor Judd Apatow —quien lo dirigió en la serie de culto Freaks and Geeks—, Segel relató que después de la primera temporada de Cómo conocí a tu madre escribió el guion de Forgetting Sarah Marshall durante unas vacaciones en Hawái.

“Judd nos inculcó esta idea durante Freaks and Geeks, donde dijo: si puedes improvisar como lo haces, entonces puedes escribir. Solo necesito enseñarte a escribir. Me dijo: ‘Eres un tipo raro, y la única manera en que vas a lograrlo es escribiendo tu propio guion‘. Así que lo hice”, recordó.

Jason Segel comenzó a escribir sus propios guiones gracias al impulso de Judd Apatow. (REUTERS/Etienne Laurent)

El éxito de la cinta en 2008, que recaudó más de 100 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, le permitió continuar desarrollando su carrera en el cine. Sin embargo, la carga de trabajo era abrumadora.

“Durante seis años, filmaba Cómo conocí a tu madre mientras escribía una película. La rodábamos durante los cuatro meses de descanso y terminábamos a tiempo para volver”, relató.

Por si fuera poco, Jason Segel compartió que cuando rodaron Los Muppets en 2011, la cual protagonizó y coescribió, filmó Cómo conocí a tu madre de día y la cinta de noche. Ese mismo verano, grabó Cinco Años de Compromiso, que se estrenó en 2012.

“Así que era un tipo cansado”, dijo el actor, quien en los últimos años se ha alejado un tiempo del ojo público y radicado en un pequeño pueblo.

Jason Segel reveló que filmó Los Muppets al mismo tiempo que grababa "Cómo conocí a tu madre". (Escena de "Los Muppets")

Jason Segel, de las luces de Hollywood a la tranquilidad de un pueblo

Jason Segel reveló los motivos detrás de su sorpresiva decisión de dejar Hollywood y mudarse a una pequeña localidad en California. En una entrevista emitida en el programa Today, la estrella compartió cómo cambió radicalmente de vida tras el final de Cómo conocí a tu madre en 2014.

“Estaba teniendo unos ‘veintitantos’ realmente intensos. Tenía Cómo conocí a tu madre y estaba escribiendo muchas películas que funcionaban muy bien. Pero no me estaba deteniendo a reflexionar, a revisar cómo me sentía realmente. Me di cuenta de que el arte debe reflejar lo que estás viviendo, y yo realmente no estaba viviendo mucho”, expresó.

Fue entonces cuando tomó una decisión de mudarse a Ojai, una tranquila localidad al noroeste de Los Ángeles, en el condado de Ventura.

Jason Segel se alejó de los reflectores por un tiempo para vivir en un pueblo de California. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista anterior con Los Angeles Times, Segel ya había hablado sobre la sensación de paz que encontró allí, donde hoy vive en una casa de piedra en medio de un huerto de naranjos.

“Después de seis semanas me di cuenta de algo increíble: ‘Dios mío, por fin me siento en calma‘”, relató.