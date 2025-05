La razón por la que Taylor Swift y Travis Kelce no asistieron a la MET Gala 2025

Taylor Swift y Travis Kelce no asistieron a la Met Gala 2025 por una simple razón. (Mike Frey-Imagn Images)

Ni los flashes ni la alfombra roja lograron reunir a la pareja más seguida del momento. Taylor Swift y Travis Kelce, quienes han acaparado titulares en los últimos meses, no asistieron a la Met Gala 2025. Pero no fue por falta de invitación.

Fuentes cercanas confirmaron a TMZ que ambos fueron incluidos en la lista de invitados al exclusivo evento del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Sin embargo, compromisos profesionales y conflictos de agenda impidieron su presencia en la gala de este lunes.

Taylor Swift sabe exactamente lo que significa estar en el epicentro de la noche más importante de la moda. En 2016, no solo asistió, sino que fue coanfitriona del evento bajo la temática “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”. Travis Kelce, por su parte, nunca ha asistido a la Met Gala.

Taylor Swift y Travis Kelce no asistieron a la Met Gala por problemas con su agenda. (Backgrid/The Grosby Group)

Los fans, que esperaban ver por fin a la pareja hacer su debut oficial en un evento público de gran escala, tendrán que seguir esperando. La última vez que fueron vistos juntos fue el pasado 14 de marzo, cuando compartieron una cena en Del Frisco’s Grille, en Manhattan.

Aun sin ellos, la Met Gala 2025 no decepcionó. Estrellas de primer nivel desfilaron con estilismos de alto impacto, incluida una Rihanna embarazada, quien acaparó miradas y confirmó que el evento sigue siendo el escenario predilecto de la élite del espectáculo y la moda.

Las apariciones de Taylor Swift en la Met Gala

La superestrella del pop ha participado en varias ediciones del evento benéfico del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, cada vez sorprendiendo con elecciones estilísticas que han marcado distintas etapas de su carrera.

Taylor Swift ha sido parte de la Met Gala en seis ocasiones (REUTERS/Jennifer Gauthier)

A pesar de no haber asistido a las ediciones más recientes, la presencia de Taylor Swift en la Met Gala permanece como una referencia de cómo una artista puede usar la moda como extensión de su narrativa personal y profesional.

En su primera aparición en la Met Gala (2008), Taylor Swift apostó por un look romántico que reflejaba su imagen de entonces. Lució un vestido dorado de Badgley Mischka con silueta clásica y detalles brillantes, acompañado de ondas suaves y maquillaje natural. Fue una entrada segura y elegante, típica de una joven promesa del pop country.

Para la edición de 2010, la artista optó por un vestido de Ralph Lauren en tono crema, de inspiración vintage, con encaje y cola. El peinado recogido y el labial rojo comenzaron a definir su transición hacia una imagen más madura y glamorosa. El look fue ampliamente elogiado por su delicadeza y coherencia estética.

Para la Met Gala de 2010, Taylor Swift usó un vestido de Ralph Lauren. (Instagram/@mmirrorballcult)

Taylor regresó a la gala en 2014 con un diseño de Oscar de la Renta en color rosa pálido, con una pronunciada espalda bordada y una silueta de sirena. Este atuendo, que evocaba el viejo Hollywood, se convirtió en uno de sus más recordados. El nombre del diseñador incluso estaba bordado en la cola del vestido, en un gesto que hizo historia.

Uno de los momentos más icónicos de Taylor Swift en la Met Gala ocurrió en 2016, cuando fue coanfitriona del evento. Bajo el tema “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”, Taylor sorprendió con un vestido corto plateado de Louis Vuitton, con textura metálica y botines negros al tobillo.

Naomi Campbell se despide del Met Gala 2025

Naomi Campbell ha causado revuelo al anunciar su inesperada ausencia en el Met Gala 2025. Con 21 participaciones previas, la británica es considerada una figura imprescindible en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

A través de un emotivo mensaje publicado en Instagram, la icónica supermodelo expresó su agradecimiento y tristeza por no poder asistir a esta edición.

Naomi Campbell expresó su emoción por la Met Gala 2025, pese a no asistir. (Instagram/Naomi Campbell)

Asimismo, Naomi Campbell subrayó la relevancia del tema elegido para este año, destacando su significado en la historia de la moda.

“Qué momento tan perfecto para el tema ‘Superfine: Tailoring Black Style’. Realmente celebra cómo el dandiismo negro ha moldeado la moda y cómo la moda ha sido una forma para que las personas negras expresen quiénes son y reivindiquen su poder”, expresó.