Un libro de Paul McCartney llegará a la pantalla grande: Celine Dion, Ringo Star e Idris Elba entre las estrellas que protagonizarán ‘High in the Clouds’

Paul McCartney protagonizará la adaptación animada de su libro junto con otras estrellas de la industria cinematográfica y musical (Créditos: REUTERS / Toby Melville / REUTERS/Andrew Kelly / REUTERS/Mina Kim / AP Photo/Jae C. Hong / REUTERS/Caitlin Ochs)

¡Nuevo proyecto de Paul McCartney convoca a reconocidas celebridades!

Se ha revelado este lunes 5 de mayo que distintas estrellas de la música y el cine protagonizarán High in the Clouds, película basada en el libro homónimo del ex integrante de The Beatles.

Entre los principales nombres anunciados por Variety para darle vida a los personajes de la historia de animación en 3D aparecen Celine Dion, Ringo Starr e Idris Elba.

Los famosos ex miembros de The Beatles se reunirán de nuevo para compartir espacio en la pantalla grande. (Créditos: REUTERS/Neil Hall/File Photo)

Sin embargo no son los únicos, pues también se compartió que celebridades como Hannah Waddingham, Jimmy Fallon, Himesh Patel, Clémence Poésy, Pom Klementieff, Lionel Richie y Alain Chabat tendrán una participación dentro de la cinta.

Los papeles que interpretará cada una de las estrellas no ha sido revelada, pero se sabe que Gaumont, una prestigiosa compañía francesa de cine que adquirió el libro de McCartney en 2012, se encarga ahora de producir y distribuir la película.

La película contará una historia de aventuras protagonizada por Wirral, la atrevida ardilla adolescente que se enfrentará a distintos problemas luego de que Gretsch, una diva búho, prohibiera la música porque desea ser la única cantante de la ciudad (Créditos: Gaumont).

Una historia sobre el poder de la música

High in the Clouds es una historia sobre el poder de la familia y la libertad de expresión a través de la música.

El protagonista del libro es Wirral, una ardilla adolescente que vive en Gretschville y se embarca en un extraordinario viaje para liberar a la música, luego de que accidentalmente desencadena una revolución en contra de Gretsch, la tiránica líder búho (y gran cantante) que ha prohibido toda la música en su ciudad.

La cinta contará con una lista de canciones originales compuestas por el propio McCartney, quien a su vez dará voz a uno de los personajes principales y también ha mantenido su papel como productor.

El famoso cantante y compositor británico se encuentra totalmente involucrado en la producción de la película, pues tendrá por lo menos dos roles dentro de ella (AFP)

“Siempre me han gustado las películas de animación y este es un proyecto que me apasiona. Estoy deseando que el mundo la vea”, declaró McCartney en 2019 luego de expresar su felicidad de colaborar con Netflix.

“Complementan el ya de por sí increíble equipo de Gaumont y no se nos ocurre nadie mejor con quien trabajar para llevar nuestra película a un público mundial”, dijo el intérprete de “Hey Jude”.

La producción de la cinta promete ser ambiciosa

De acuerdo con Variety, la película animada de aventuras cuenta con un presupuesto que asciende a los 30 millones de dólares.

“Se cree que el proyecto es uno de los mayores y más prestigiosos largometrajes de animación producidos independientemente en Europa, sin la participación de un estudio estadounidense”, declaró el medio norteamericano.

'High in the Clouds' cuenta con una producción de más de 30 millones de dólares, presupuesto superior a muchas de las cintas animadas producidas en Europa de forma independiente (foto by Scott Garfitt/Invision/AP, archivo)

La cinta está siendo dirigida por el cineasta de animación independiente Toby Genkel, reconocido por estar a cargo de la película The Amazing Maurice (2022).

Por su parte, el guion estuvo a cargo de Jon Croker, quien escribió Paddington 2 (2017). Paralelamente el ganador del Oscar Michael Giacchino, reconocido por participar en producciones como Ratatouille (2007), Up (2009), Intensamente (2015) y Coco (2017), se encargará de la banda sonora, que será editada por Universal Music Group.

Además, Gaumont ya pre-vendió High in the Clouds a los principales distribuidores de distintas zonas globales, incluyendo a Reino Unido (Sky UK Ltd.), territorios de habla alemana (Constantin Film), Europa del Este, (Vertical/Monolith/AQS), Latinoamérica (Imagem), CIS (Mint Films), Oriente Medio (Four Star), Sudeste Asiático/Taiwan/HK (A Really Good Film), Grecia (Tanweer), Portugal (Cinemundo), Israel y Báltico (Acme).