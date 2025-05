La galaxia sin sus sombras: por qué “Andor” dejó fuera a Darth Vader y al Emperador Palpatine

Tony Gilroy explica por qué Darth Vader y el Emperador Palpatine no aparecen en "Andor"

Con la segunda temporada de Andor consolidada como uno de los productos audiovisuales más celebrados del universo Star Wars, su creador Tony Gilroy explicó por qué dos figuras icónicas de la saga, Darth Vader y el Emperador Palpatine, no tienen ninguna aparición en pantalla. Y fue tajante: “Eso nunca estuvo en mis planes”.

En diálogo con Rolling Stone, el director y guionista señaló que la inclusión de Vader o Palpatine nunca fue considerada seriamente. La razón, aseguró, no responde a limitaciones técnicas ni a derechos, sino a una decisión consciente de carácter narrativo. Andor —concebida como una serie de espionaje y drama político— optó por explorar otras dimensiones de la galaxia muy, muy lejana: aquellas menos recorridas, habitadas por ciudadanos comunes y figuras grises de la resistencia, antes que por los míticos íconos del Lado Oscuro.

Darth Vader: símbolo silencioso y limitado

Darth Vader es omitido en "Andor" debido a sus limitadas posibilidades narrativas, afirma Tony Gilroy

A pesar de que los eventos de Andor tienen lugar justo antes de Rogue One: Una historia de Star Wars, donde Darth Vader protagoniza una de las escenas más recordadas —el asalto final a la nave rebelde en busca de los planos de la Estrella de la Muerte—, Gilroy evitó repetir su presencia. Su argumento fue directo: “Escribir para Darth Vader es realmente limitado. Lo he hecho. No tiene mucho que decir”.

En Rogue One, el propio Gilroy fue coguionista de la película que muestra a Vader en su versión más letal, pero también más lacónica. Su presencia visual, majestuosa y amenazante, se impone sin necesidad de palabras. Para el creador de Andor, esa economía de diálogo convierte a Vader en una figura difícil de integrar dentro de un relato donde los conflictos se construyen a través del lenguaje, el debate ideológico y las intrigas institucionales.

El peso del Emperador: demasiado para esta historia

La figura simbólica del Emperador Palpatine fue descartada para no desbalancear el tono de "Andor"

En cuanto al Emperador Palpatine, la situación fue similar. Aunque el personaje es mencionado en varias ocasiones a lo largo de la serie como líder político del Imperio, su figura permanece fuera del plano visual. Gilroy explicó que consideró brevemente la posibilidad de incluirlo, pero lo descartó: “Era un personaje demasiado importante para presentarlo. Era una tarea demasiado pesada”.

El problema no era técnico, sino simbólico: su presencia hubiese desbalanceado el tono del relato. En Andor, el Emperador funciona como un poder invisible, una estructura lejana que influye sin mostrarse, más cercano a una figura presidencial o autoritaria que a un ser místico. La intención de la serie fue desmitificar el Imperio y enfocarse en cómo ese poder afecta la vida diaria de los ciudadanos, en vez de reiterar las apariciones de los mismos rostros legendarios.

Una galaxia donde los Jedi y los Sith no son parte del paisaje

Uno de los aspectos más reveladores que Gilroy compartió en la entrevista fue su descubrimiento sobre el universo Star Wars: “Una de las cosas fascinantes que comprendí al empezar la serie es la cantidad de miles de millones de seres que hay en la galaxia”.

La serie "Andor" muestra un universo Star Wars donde los Jedi y los Sith son virtualmente desconocidos (Disney)

En ese marco, el guionista comprendió que los Jedi y los Sith —pese a su centralidad en muchas de las entregas cinematográficas— son virtualmente desconocidos para la mayoría de los habitantes de la galaxia. “Nadie sabe de los Jedi, nadie sabe de los Sith. Solo un pequeño porcentaje de la gente tiene alguna idea de ello. No está en la cultura”, explicó.

Esta observación marcó un giro en el tratamiento del lore de la franquicia. En lugar de seguir alimentando la mitología de la Fuerza, Andor optó por mostrar un mundo sin magia, donde la lucha es eminentemente política, emocional y estructural. El resultado es una aproximación inédita en Star Wars: una historia sin sables de luz ni usuarios del Lado Oscuro, pero con un conflicto igualmente poderoso.

Sin villanos emblemáticos, pero con enorme impacto

Lejos de ser una debilidad, la ausencia de figuras como Vader o Palpatine terminó siendo una de las fortalezas de la serie. Andor recibió elogios generalizados tanto de la crítica como del público, consolidándose como la entrega live-action mejor valorada de toda la saga, según el sitio especializado Rotten Tomatoes.

"Andor" explora un conflicto político y estructural, alejándose de la mitología de la Fuerza (Captura del tráiler oficial de Andor)

En su reseña, IGN US calificó los tres primeros episodios de la segunda temporada con una puntuación de 8/10, destacando que la serie “sigue siendo la más interesante de Star Wars en años”. Esta recepción confirma que el universo creado por George Lucas puede expandirse y profundizarse sin depender de los íconos habituales.

Andor, la excepción que revitaliza una franquicia

Al evitar caer en el recurso fácil del cameo o la nostalgia, Andor se posicionó como una excepción en el vasto universo transmedia de Star Wars. Su enfoque adulto, centrado en los márgenes del conflicto galáctico y en las decisiones individuales que conducen a la rebelión, ofrece una mirada fresca y madura.

Tony Gilroy construyó así una serie donde el heroísmo se gana en oficinas grises, donde los imperios se enfrentan con palabras y pequeñas acciones, y donde las sombras de Vader y Palpatine —aunque se proyecten en el fondo— no son necesarias para que la historia sea intensa, trágica y profundamente humana.