El director de ‘Star Wars: Andor’ habla por primera vez de la polémica escena de violación en la serie

Adria Arjona interpreta a Bix Caleen una joven rebelde con un duro camino por recorrer (Disney)

‘Star Wars: Andor’, la aclamada serie transmitida por Disney+, ha dado mucho de qué hablar por presentar por primera vez en la historia de la saga un intento de violación, algo que ha generado una gran controversia en redes.

El episodio tres de la segunda temporada titulado Harvest, presenta a la fugitiva rebelde Bix Caleen (interpretada por Adria Arjona) siendo víctima de agresión sexual perpetrado por un oficial imperial.

En la escena se observa al oficial durante una inspección en busca de “indocumentados” y a Bix en una granja. El oficial comienza a insinuarse a Caleen de forma insistente y todo se torna mucho más violenta, hasta que la ataca por la espalda. Durante la lucha el oficial muere.

En la escena se muestra cómo un oficial abusa de su poder para atacar sexualmente a Bix Caleen (Disney Plus y Lucasfilm)

La escena muestra todo de forma cruda sin disimulo, incluso Bix Caleen grita “¡Intentó violarme!”.

Tony Gilroy, creador de Andor, dio una entrevista a Hollywood Reporter para explicar la escena. Gilroy aseguró que al contar una historia sobre guerra, omitir el tema de la violencia sexual no le parecía honesto.

El creador añadió que en esa escena intentó proyectar todo lo que sabía sobre revoluciones, batallas con todos sus incidentes y todos los matices posibles, pero sin que “se le callera la historia”.

Tony Gilroy, creador, productor ejecutivo y guionista de "Andor" habló por primera vez sobre la polémica escena (Foto APChris Pizzello, archivo)

“Seamos honestos, una parte vital de la historia de las civilizaciones radica en la violación. Todos los que estamos aquí somos producto de la violación, me refiero a que todos los ejércitos y el poder a través de la historia han cometido violación. Entonces tenía que incluirlo en la serie para que el camino de Bix se viera orgánico, para que lograra ver las cosas con claridad pero no de una forma fácil”, aclaró Tony Girloy.

Cuando le preguntaron sobre si Disney le había llamado la atención, dijo que nadie ha dicho nada al respecto, pero que es consiente de los límites, que son muy claros, sobre lo que puede mostrar en cuanto a sexo y violencia.

Bix Caleen es una heroína con un camino difícil. En la primer temporada fue capturada y torturada por la Oficina de Seguridad Imperial, lo que fue una experiencia canónica para el personaje en su construcción como rebelde.

Reacciones encontradas de los fans

Una de las mayores cuentas de fans de Star Wars dijo que no quiere ver violaciones en Star Wars, pero se pueden mostrar otras dinámicas de poder para hacer que las audiencias odien al imperio “Vader no hubiera tolerado esa clase de basura, ni el imperio lo habría condonado, la violencia sexual no tenía lugar en el periodo en que ocurre Star Wars”.

Parte de los fanáticos de 'Star Wars' consideraron innecesaria la violencia sexual en la serie X: @realswtheory

Otra cuenta de fans apreció la escena como una poderosa referencia “Andor se atrevió a explorar uno de los lados oscuros de Star Wars. Un oficial imperial que usa su autoridad para abusar de una ilegal indocumentada, Esto es el mundo real proyectándose en la narrativa de Star Wars. Es el mundo en el que vivimos proyectado en una galaxia muy muy lejana”.

Otra facción de fanáticos dijo que la escena era una proyección de la realidad que se vive en la guerra X: @TSoS_

Andor de Disney+, actualmente tiene el mayor puntaje en Rotten Tomatoes de todas las series de TV o películas de Star Wars que se hayan hecho. La segunda temporada tiene 12 episodios los cuales se estrenarán en bloques de tres durante las próximas cuatro semanas.