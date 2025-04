Heather Graham reflexionó sobre su decisión de no tener hijos: “Me siento libre”

Heather Graham admitió que se ha cuestionado la maternidad. (Instagram/Heather Graham)

Heather Graham, conocida por sus papeles en películas como Boogie Nights y Austin Powers, ha generado conversación tras declarar que está “contenta de no haber tenido hijos”, por lo menor la mayoría del tiempo.

Así lo expresó en una entrevista reciente con The Guardian, donde reflexionó abiertamente sobre sus elecciones de vida, así como su independencia personal y profesional.

A sus 55 años, la artista explicó que, aunque en ocasiones se pregunta cómo habría sido la maternidad, en general siente que tomó la decisión correcta.

Heather Graham aseguró que a veces se cuestiona si debió ser madre. (Instagram/Heather Graham)

“Creo que he tenido momentos en los que me he preguntado: ¿Cómo habría sido si hubiera tenido un hijo? Diría que el 80% del tiempo me alegro de no tener hijos, me siento libre y muy bien al respecto, y quizás el 20% del tiempo me pregunto cómo sería. Simplemente hay que apreciar la vida que se tiene”, expresó.

Además, la famosa celebró el hecho de que cada vez más mujeres estén expresando públicamente su deseo de no ser madres, desafiando las expectativas culturales.

“Creo que es fantástico que ahora más mujeres expresen su deseo de no tener hijos. La cultura dice: ‘Tienes que tener hijos’. ¿Pero por qué? Si dejas de complacer a los demás, ¿Qué es lo que realmente quieres tú?”, dijo.

Incluso, la estrella de Hollywood admitió que fue muy “complaciente con la gente” casi toda su vida y que no fue hasta que tuvo unos 40 años que comenzó a cambiar su enfoque de la vida y las relaciones.

Heather Graham afirmó que fue muy complaciente con las personas casi toda su vida. (AP)

“Me di cuenta de que no, en realidad puedo simplemente preguntarme: ‘¿Qué quiero?’ y ser feliz”, confesó.

Es así que Heather Graham, quien escribió, dirigió y protagonizó su última película Chosen Family, reveló que buena parte de la cinta está inspirada en su vida personal, especialmente en su decisión de cortar lazos con sus padres y su hermana, la también actriz Aimee Graham, a mediados de sus 20 años.

“Creo que sentí, cuando era más joven, que realmente no podía establecer límites que ellos respetaran, así que quería explorar eso en la película”, contó.

La artista relató que sus padres, especialmente su padre —a quien describe como muy religioso y autoritario—, solían ser extremadamente críticos con su carrera y decisiones personales.

Incluso, le impidieron aceptar un papel en la comedia oscura Heathers cuando tenía 17 años.

Heather Graham comentó que la historia de "Chosen Family" se basó en la relación con sus padres. (Instagram/Heather Graham)

“No parecía una dinámica sana. Dejé de hablarles y, debo decir, fue un gran alivio. Sentí que, en ese momento, mi vida se abrió con libertad. Ya no necesitaba complacerlos”, afirmó.

Pese a algunos intentos de acercamiento por parte de su familia a lo largo de los años, Heather Graham aseguró que no tiene interés en restablecer la relación.

“Hubo un esfuerzo, pero siempre fue muy crítico, como: ‘Déjame darte el número del sacerdote y puedes confesarte’. Creo que somos muy diferentes. Tienen muchas cualidades excelentes; simplemente no es una dinámica saludable para mí”, indicó.

Heather Graham dijo que es muy diferente a sus padres. (Instagram/Heather Graham)

Heather Graham deslumbró con fotos en bikini a sus 55 años

Heather Graham compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes desde un retiro de yoga en Tulum, México.

A sus 55 años, la estrella de Hollywood lució en excelente forma con bikinis de hilo, destacando su amor por el bienestar y la vida saludable.

Los seguidores de la actriz no tardaron en elogiar su aspecto juvenil, destacando que la famosa sigue luciendo espectacular desde su icónico papel en Boogie Nights (1997).

“Sigues viéndote increíble”, “No has envejecido un día” y “Eres una Barbie” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

De hecho, la celebridad ha mencionado en varias entrevistas que uno de sus secretos para mantenerse radiante es dormir entre 9 y 12 horas diarias.

Heather Graham lució un diminuto bikini y sus fans la elogiaron por su apariencia joven. (Instagram/Heather Graham)

“No entiendo cómo hay personas que necesitan menos sueño”, dijo la actriz, quien además reveló que dedica un día a la semana para descansar completamente en cama.