Fotos privadas de Taylor Swift salieron a la luz en una nostálgica publicación de Ed Sheeran

Ed Sheeran encendió su antiguo celular y encontró mensajes de personas fallecidas, fotos olvidadas y una selfie con Taylor Swift entre los archivos rescatados (Instagram/@teddysoldphone)

Ed Sheeran compartió este martes una serie de fotografías inéditas tomadas desde su antiguo teléfono móvil como parte de la promoción de su nuevo sencillo “Old Phone”

El cantante británico reveló imágenes íntimas de su pasado, entre ellas una selfie con Taylor Swift, y una broma escrita por la estrella pop que hace referencia directa a Kanye West.

El músico de 34 años publicó el material a través de redes sociales junto con un mensaje en el que explicó cómo accedió a esos archivos mientras se preparaba para una nueva etapa musical.

La estrella pop, de 25 años por ese entonces, disfruta una porción de pizza en una de las fotografías compartidas (Instagram/@teddysoldphone)

“Puse el sonido y escuchen. Me deshice de mi teléfono en 2015 y pasé a usar exclusivamente el correo electrónico. Simplemente apagué mi teléfono en diciembre de ese año y eso fue todo”, escribió Sheeran.

Entre las imágenes destacan una instantánea con Swift, fotos con su esposa Cherry Seaborn, y una nota escrita el 4 de noviembre de 2015.

También aparecen momentos de trabajo junto al productor Benny Blanco y capturas de pantalla de correos electrónicos enviados por colegas, como Elton John.

El músico también encontró recuerdos con su esposa Cherry Seaborn en su viejo celular (Instagram/@teddysoldphone)

¿Por qué Ed Sheeran está compartiendo fotos antiguas?

En esa misma línea, Ed Sheeran explicó cómo recobró este baúl de los recuerdos que había olvidado por completo:

“Cuando me demandaron, el juez me ordenó entregar mis antiguos dispositivos a los abogados de la otra parte, para que revisaran mensajes, correos electrónicos, notas de voz, videos, etc., por si encontraban algo que los ayudara en su caso”.

El proceso judicial contra el artista se dio por los derechos de autor relacionadas con su canción “Thinking Out Loud”.

Ed junto a sus amigos de la secundaria en una fiesta de graduación (Instagram/@teddysoldphone)

Al encender su antiguo teléfono, encontró mensajes de su amigo fallecido Jamal Edwards, quien murió en 2022, además de comunicaciones de una exnovia con la que no hablaba desde hacía años y de un familiar con el que no tenía contacto desde hacía una década.

“Se sintió como una cápsula del tiempo, una etapa de la vida que vivía en ese momento, en 2015. Encenderlo me descolocó mucho, me encontré revisando mensajes y conversaciones con personas que ya no están”, explicó el cantante.

Y agregó conmovido: “Lloré al leer mensajes de amigos que ahora están muertos, con quienes ya no podré hablar otra vez. Encontré fotos antiguas con personas muy cercanas en ese entonces, pero con las que perdí contacto”.

“Fue un viaje muy emocional”, dijo Sheeran al revivir mensajes y fotos de 2015 que inspiraron su más reciente sencillo (Instagram/@teddysoldphone)

Este momento de introspección sirvió como fuente de inspiración para su nueva canción. “Fue un viaje muy emocional”, aseguró Sheeran, quien escribió “Old Phone” mientras finalizaba su próximo álbum en India.

“Parece una canción que debería haber estado en mi álbum debut, pero también es una canción que no podría haber escrito sin haber vivido ciertas cosas. Me emociona cantarla, espero que también despierte alguna emoción en ustedes”, expresó.

Una foto del archivo muestra a Taylor Swift junto a su exnovio Calvin Harris y a Louis Tomlinson y Niall Horan, integrantes de One Direction, en una reunión privada (Instagram/@teddysoldphone)

Por último, dedicó este tema a quienes han tenido múltiples experiencias de vida y necesiten mirar atrás tan solo por un momento.

“Quizás los impulse a encender su viejo teléfono y ver dónde estaban hace diez años. Sea lo que sea, me alegra haberla escrito”, señaló.

En paralelo, Ed Sheeran abrió una cuenta secundaria en Instagram, bajo el nombre @teddysoldphone, donde compartió más fotos personales.

Harry Styles también apareció entre los archivos inéditos de Ed Sheeran (Instagram/@teddysoldphone)

Una de las más llamativas es una imagen de un frasco de mermelada con una etiqueta escrita a mano por Taylor Swift, que decía:

“Oye, Ed — estoy muy feliz por ti y te voy a dejar terminar, pero esta es la mejor MERMELADA DE TODOS LOS TIEMPOS — T”.

Una etiqueta escrita a mano por Taylor Swift bromea con Kanye West en una mermelada que Ed Sheeran compartió desde su archivo personal (Instagram/@teddysoldphone)

La frase hace alusión a la interrupción de Kanye West durante el discurso de aceptación de Swift en los MTV Video Music Awards de 2009.

“Taylor, me alegro mucho por ti, te voy a dejar terminar, pero Beyoncé ha hecho uno de los mejores vídeos de todos los tiempos”, le dijo el rapero durante aquella premiación.