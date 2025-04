Que es el “swatting”, el operativo policial del que fue víctima el chef Gordon Ramsay

Gordon Ramsay víctima de un caso de "swatting" en su mansión de Bel Air, Los Ángeles (Facebook)

Gordon Ramsay, el reconocido chef escocés, se ha convertido en otra víctima de un incidente de “swatting” en los Estados Unidos. La mansión del famoso presentador de Hell’s Kitchen, ubicada en Bel Air, fue rodeada por la policía el pasado martes después de que una llamada al 911 reportara falsamente que un hombre armado había abierto fuego en su propiedad.

Según informó TMZ, la llamada se recibió a las 20:40 hora local (2:40 am hora argentina) y desató una respuesta masiva por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Tras llegar al lugar, las autoridades no hallaron indicios de actividad peligrosa. “Cuando los oficiales llegaron, no encontraron ni una sola antena fuera de lugar... La policía incluso habló con los vecinos, quienes confirmaron que no había pasado nada”, indicaron las fuentes policiales a TMZ.

Además, se verificó que Ramsay no se encontraba en la residencia durante el incidente, lo que confirma aún más la naturaleza fraudulenta del reporte.

La policía de Los Ángeles descartó actividad sospechosa tras una falsa alerta en la propiedad de Ramsay (Photo by Jason Mendez/WireImage)

Que es el “swatting”

El término “swatting” hace referencia a un tipo de broma peligrosa que ha cobrado notoriedad en Estados Unidos, especialmente en áreas como Los Ángeles. Consiste en realizar llamadas falsas a las fuerzas de seguridad para reportar delitos graves, como tiroteos o amenazas de bomba, con el objetivo de desencadenar una respuesta policial masiva en un lugar específico.

Según lo detallado por The Standard, el LAPD ya ha abierto una investigación sobre el caso, aunque hasta el momento no se han realizado arrestos. Fuentes policiales confirmaron esta información y afirmaron que las autoridades están trabajando para identificar al responsable.

Mientras tanto, este no es el único problema al que se ha enfrentado Ramsay recientemente. El año pasado el chef sufrió el robo de unos 500 adornos decorativos —con un costo de 4,50 libras (aproximadamente casi USD 6) por unidad— en su restaurante “Lucky Cat” en Londres.

Ramsay describió el insólito incidente en el programa de Jonathan Ross, revelando que los objetos que se llevaron en tan solo una semana resultaron en una pérdida superior a las 2.000 libras (aproximadamente USD 2.600).

El término "swatting" describe bromas peligrosas con denuncias falsas para provocar respuestas policiales masivas (Anders Schønnemann / Mustique 162)

Además de estos desafíos, el chef no detiene su carrera en los medios de comunicación y la gastronomía. Ramsay está preparando un nuevo programa titulado Next Level Baker, que será lanzado por la cadena Fox en Estados Unidos.

Esta competencia culinaria se enfrentará a cocineros aficionados tradicionales, creadores de contenido de redes sociales y chefs profesionales en pruebas que combinan técnica y creatividad.

“Estoy encantado de que Next Level Baker llegue a Fox a finales de este año”, expresó Ramsay sobre el proyecto. También se confirma que esta producción incluye un especial navideño y que el famoso chef ya ha firmado por otras dos ediciones más del programa derivado Next Level Chef.

El "swatting" representa riesgos serios y costos innecesarios para servicios de emergencia y víctimas (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El “swatting” no es un fenómeno nuevo y ha afectado a numerosas personalidades de alto perfil, especialmente en Los Ángeles. Celebridades como Nicki Minaj, Jennifer Aniston, Rihanna, Chris Brown y Justin Bieber también han sido víctimas de estas bromas peligrosas.

En el caso reciente de Minaj, su residencia en Hidden Hills fue objeto de una llamada falsa similar hace unas semanas, en la que también se reportó un tiroteo inexistente.

Pese a ser considerado un “juego”, el “swatting” no solo genera costos innecesarios para los servicios de emergencia, sino que también implica riesgos significativos tanto para las víctimas como para las autoridades que responden a estas situaciones peligrosas pero falsas. En cuanto al incidente de Ramsay, su equipo de prensa no ha emitido comentarios al respecto.

De momento, la investigación sobre este caso sigue en curso y, aunque no hay detenidos, la comunidad espera que se adopten medidas para prevenir futuros ataques de “swatting” que continúan amenazando la seguridad de figuras públicas y ciudadanos comunes.