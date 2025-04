Así lucen hoy los personajes secundarios de Friends

Friends, la mítica sitcom que marcó a generaciones enteras, no solo se destacó por su elenco principal, sino que también por la participación de una serie de personajes secundarios que, aunque no formaban parte del grupo central de amigos, se ganaron un lugar en los corazones de los fanáticos

Jane Sibbett (Carol Willick)

Jane Sibbett dio vida a Carol, la exesposa de Ross, un personaje clave en la dinámica de la familia Geller

Uno de los personajes recurrentes más recordados de Friends es Carol Willick, la primera esposa de Ross, interpretada por Jane Sibbett.

Carol se convirtió en una figura clave dentro de la trama cuando dejó a Ross por enamorarse de Susan, que la convierte en una de las primeras representaciones lésbicas en la televisión en horario estelar. Carol también es la madre del hijo de Ross, Ben.

Después de su participación en Friends entre 1994 y 2001, Sibbett continuó su carrera tanto en la televisión como en el cine.

Participó en series como 21 Jump Street y The Nanny, además de coprotagonizar películas junto a las gemelas Olsen, como It Takes Two.

A lo largo de los años, su carrera se diversificó, participando en producciones como Jessica Darling’s It List (2016), Winter Wedding (2017) y A Date By Christmas Eve (2019).

Además de su faceta actoral, Sibbett se dedicó a la escritura y en 2019 ganó el Premio Michael D Publishers, lo que le permitió completar su manuscrito de memorias titulado About Jane.

A nivel personal, es una defensora activa de los sobrevivientes de violencia doméstica, y fue durante su tiempo en Los Ángeles que trabajó con refugios como el 1736 Family Crisis Center. En la actualidad, Jane continúa siendo una presencia activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con cerca de más de 20.000 seguidores.

Cole Sprouse (Ben Geller)

Cole Sprouse interpretó a Ben, el hijo de Ross y Carol, quien se destacó por su relación con los amigos de su padre

Cole Sprouse, quien interpretó a Ben, el hijo de Ross y Carol, comenzó su carrera actoral a una edad temprana. En Friends, su personaje era conocido por sus bromas, su relación con Rachel, y las curiosas situaciones en las que se veía involucrado por ser hijo de uno de los protagonistas.

Su vida después de Friends estuvo marcada por su participación en Zack y Cody: Gemelos en acción y Gemelos a Bordo, dos series de Disney Channel, y su evolución hacia el personaje de Jughead Jones en Riverdale, que le ha dado popularidad mundial en la actualidad.

Cole se especializó en arqueología en la Universidad de Nueva York, lo que muestra su interés por áreas fuera de la actuación.

A nivel actoral, continúa siendo una figura prominente en Riverdale, mientras mantiene un equilibrio entre su vida profesional y personal, sin dejar de lado su afición por la fotografía.

Jessica Hecht (Susan Bunch)

Jessica Hecht fue Susan, la nueva pareja de Carol, que introdujo una de las primeras relaciones lésbicas en la televisión de horario estelar

El personaje de Susan Bunch,nterp iretado por Jessica Hecht, fue uno de los primeros en romper estigmas en la televisión estadounidense, al mostrar una relación lésbica en un horario de máxima audiencia.

Susan era la nueva pareja de Carol y, por lo tanto, un personaje recurrente en la vida de Ross, a quien constantemente le creaba conflictos y situaciones incómodas.

Jessica Hecht continuó su carrera con una serie de papeles en proyectos como Breaking Bad, donde interpretó a Gretchen Schwartz, además de participar en películas como Así pasa cuando sucede y Dan en la vida real.

A nivel personal, Hecht se ha mantenido activa en el mundo del teatro y la televisión. A sus 59 años, sigue participando en una variedad de proyectos y es muy respetada dentro de la industria.

Maggie Wheeler (Janice Litman Goralnik)

Maggie Wheeler se hizo famosa por su icónico papel como Janice, la exnovia de Chandler, con su risa y su frase "¡Oh, my God!"

Maggie Wheeler es, sin duda, una de las actrices más queridas por los fanáticos de Friends, gracias a su interpretación de Janice Litman Goralnik, la exnovia de Chandler.

Su risa característica y su frase “¡Oh, por Díos!”, la convirtieron en un personaje icónico, a pesar de no formar parte del grupo central.

A pesar de que su carrera no despegó como la de otros actores de Friends, Wheeler ha mantenido una presencia constante en la televisión, participando en series como Californication, Cómo conocí a tu madre, y Shameless.

Además, la actriz ha cultivado su pasión por la música, dirigiendo un coro comunitario llamado The Golden Bridge Community Choir en Los Ángeles, el cual utiliza la música como terapia para los participantes.

En su vida personal, Wheeler está casada con el escultor Daniel Borden Wheeler desde 1990, y tiene dos hijas. Además de su trabajo en la música, también escribió un libro infantil titulado Ebeneezer Finds A Reason, ampliando su faceta artística.

Cosimo Fusco (Paolo)

Cosimo Fusco interpretó a Paolo, el atractivo italiano que despertó los celos de Ross durante la segunda temporada

Cosimo Fusco interpretó a Paolo, el atractivo italiano que enamoró a Rachel durante la segunda temporada de Friends, generando la celosía de Ross. Aunque el personaje de Paolo era un tanto superficial, la interpretación de Fusco dejó una marca en los fanáticos por su carisma y presencia.

Después de su participación en Friends, Fusco continuó su carrera principalmente en Italia. Su participación más reciente ha sido en la exitosa serie 30 Monedas, dirigida por Álex de la Iglesia, un proyecto en el que interpretó al padre Ángelo. Para este papel, Fusco se preparó intensamente, aprendiendo español en tiempo récord.

Aunque su carrera cinematográfica y televisiva ha estado centrada en Europa, su incursión en producciones internacionales le ha permitido ampliar su presencia en el cine de autor.

Hoy, Fusco sigue siendo una figura activa en el mundo de la actuación, tanto en la televisión como en el cine. Vive en Roma, pero mantiene estrechos vínculos con el mundo del entretenimiento internacional.

Larry Hankin (Sr. Heckles)

Larry Hankin dio vida al excéntrico vecino del piso de Monica, el Sr. Heckles, quien se quejaba constantemente de los ruidos

Larry Hankin, quien interpretó al excéntrico y malhumorado vecino del edificio de Monica y Rachel, el Sr. Heckles, fue un personaje que, aunque tuvo una participación breve, ya que duró solo cinco capítulos, dejó una huella indeleble en los fanáticos de Friends. Su personaje, que constantemente se quejaba por los ruidos provenientes del apartamento de las chicas, es recordado por sus frases irónicas y su carácter peculiar.

Tras su salida de Friends, Hankin continuó su carrera en la televisión y el cine, con participaciones en series como Breaking Bad y películas como The Sandlot y Escape from Alcatraz. Además, Hankin ha trabajado como guionista, productor y director, demostrando su versatilidad en la industria.

A pesar de los altibajos en su carrera, Hankin sigue activo en el mundo del espectáculo. A sus 87 años, continúa trabajando y siendo reconocido por su legado en la comedia.

Kathleen Turner (Charles Bing)

Kathleen Turner interpretó a Charles Bing, el padre de Chandler, quien sorprendió al público al transformarse en mujer

Kathleen Turner, quien interpretó a Charles Bing, el padre de Chandler, se destacó en Friends por su papel de transformista, un personaje que rompió con los estereotipos tradicionales en la televisión de la época.

Charles se presenta como un hombre que, tras una separación con su esposa, decidió vivir como una mujer, y fue uno de los momentos más sorprendentes e inusuales de la serie.

Después de su participación en Friends, Turner continuó su exitosa carrera en Hollywood, pero su vida profesional se vio afectada por problemas de salud.

A los 40 años, fue diagnosticada con artritis reumatoide, una enfermedad que cambió drásticamente su vida y su carrera. Sin embargo, Turner nunca dejó de luchar y adaptó su enfoque artístico.

A lo largo de los años, trabajó en proyectos como Las vírgenes suicidas (1999) y en teatro, donde sigue activa hasta la fecha. Hoy, con 70 años, Turner continúa trabajando como actriz y directora, habiendo superado numerosas adversidades personales y profesionales.

June Gable (Estelle Leonard)

June Gable fue Estelle Leonard, la agente de talentos poco profesional de Joey, que dejó su huella en los fans

Estelle Leonard, la representante de Joey en Friends, es un personaje que, a pesar de su escaso tiempo en pantalla, dejó una impresión duradera por su actitud algo desorganizada y sus consejos poco convencionales. June Gable, quien la interpretó, fue parte del elenco durante varias temporadas, aunque su personaje murió en la última temporada.

La carrera de Gable no se detuvo después de Friends, y sigue siendo una actriz activa en teatro y cine. Su última aparición notable fue en la película El Maestro en 2023. Aunque su personaje fue eliminado en el spin-off Joey, Gable aún es una figura respetada en el mundo de la interpretación.

Helen Baxendale (Emily Waltham)

Helen Baxendale interpretó a Emily, la esposa de Ross que fue protagonista de una de las escenas más recordadas de la serie

Helen Baxendale, quien interpretó a Emily, la esposa de Ross en la famosa y cómica escena en la que él se equivoca de nombre durante su boda, ha tenido una carrera marcada por su participación en otras series y películas, pero es recordada principalmente por su paso por Friends.

El personaje de Emily, aunque parte de la trama de Ross, se volvió icónico por la situación surrealista que se vivió durante su relación.

Tras su aparición en Friends, Baxendale continuó trabajando en televisión y cine, destacando su rol en la serie británica Cold Feet, donde interpretó a Rachel Bradley. Aunque ha mantenido una carrera activa, la actriz decidió priorizar su vida familiar, alejándose en gran parte de los reflectores.

Noelle y Cali Sheldon (Emma Geller-Green)

Noelle y Cali Sheldon interpretaron a Emma, la hija de Ross y Rachel, en sus primeros años de vida

Las gemelas Noelle y Cali Sheldon, quienes interpretaron a Emma Geller-Green, la hija de Ross y Rachel, se hicieron famosas a una edad muy temprana al protagonizar el papel de la bebé que cierra una de las historias más memorables de la serie. A pesar de su corta edad cuando filmaron Friends, las gemelas siguen siendo recordadas por esta participación.

Después de su paso por la serie, Noelle y Cali Sheldon se alejaron de la industria para centrarse en sus estudios, pero su vínculo con la actuación nunca desapareció por completo. Regresaron al mundo del cine con una destacada participación en la película Nosotros (2019) de Jordan Peele, un thriller psicológico de gran éxito.

Actualmente, las gemelas se mantienen activas en la industria del cine, aunque también compaginan su vida con sus estudios y otras actividades. Hoy, a sus 22 años, continúan siendo una de las duplas más entrañables para los fans de Friends.