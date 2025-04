El hit de Queen que Freddie Mercury escribió en 10 minutos

Freddie Mercury creó "Crazy Little Thing Called Love" en solo 10 minutos durante una pausa en Munich

En el mundo de la música, existen composiciones que requieren meses, e incluso años, de esfuerzo, ensayo y revisión antes de convertirse en un éxito. Sin embargo, hay otras que nacen casi por arte de magia, en un suspiro creativo que toma apenas unos minutos.

Este es el caso de Crazy Little Thing Called Love, el icónico tema de Queen lanzado en 1979, escrito por Freddie Mercury en tan solo 10 minutos. Un verdadero testimonio de cómo la inspiración puede surgir en el momento menos esperado, incluso en los lugares más insólitos, publicó IndieHoy.

Un homenaje en forma de canción

Freddie Mercury, quien siempre fue conocido por su versatilidad y por su pasión por la música, encontró en Crazy Little Thing Called Love una forma de rendir homenaje a sus héroes musicales: Elvis Presley y Cliff Richard.

La canción surgió como un tributo espontáneo a estos artistas que habían influido profundamente en el desarrollo musical de Mercury.

Elvis Presley, quien falleció dos años antes de la composición del tema, es la figura más evidente detrás de la sonoridad del tema, con un estilo musical que evoca claramente los años 50.

Así, Mercury canalizó su admiración hacia Presley, y hacia su amigo y colega Cliff Richard, otro de sus ídolos musicales.

El proceso creativo de Crazy Little Thing Called Love se dio en un escenario poco convencional: el Hotel Bayerischer Hof en Munich.

Durante una de las largas y exhaustivas sesiones de grabación de Queen en la ciudad alemana, Mercury encontró un momento de descanso. “En lugar de relajarse de la manera habitual, se adentró en una creación veloz, que surgió mientras se encontraba en la bañera.”

"Crazy Little Thing Called Love" fue escrita por Freddie Mercury mientras se relajaba en la bañera de un hotel (John Rodgers/Redferns)

Roger Taylor, baterista de Queen, relató que la canción nació mientras Mercury se tomaba un descanso en el baño. En ese instante, Mercury estaba relajándose, dando forma a una canción que sería rápidamente un éxito mundial.

Taylor explicó que, cuando llegó al lugar de ensayo, la canción ya estaba casi terminada. Brian May, guitarrista de la banda, corroboró esta versión, afirmando que Freddie había trabajado en la canción de manera rápida, con el claro deseo de transmitir su amor por Elvis y Cliff Richard.

Freddie Mercury y su relación con Elvis Presley

En Freddie Mercury: A Life in His Own Words, el propio Mercury reveló que su interpretación vocal en Crazy Little Thing Called Love tenía un toque similar al de Elvis Presley. Sin embargo, el cantante aclaró que no fue una imitación deliberada de la voz de Presley.

“Mercury explicó que, al cantar la canción en tonos bajos, su voz adquirió un timbre cercano al del legendario cantante.” De acuerdo con Mercury, fue una coincidencia que su interpretación vocal evocara a Elvis, dado que Crazy Little Thing Called Love es una canción que homenajea los sonidos de la época dorada del rock and roll.

Este tipo de influencias y homenajes no eran algo nuevo en la carrera de Freddie Mercury, quien constantemente se mostró como un artista que se nutría de sus ídolos, pero que al mismo tiempo supo incorporar esos sonidos a su propia identidad musical. Así, Crazy Little Thing Called Love se convirtió en un vehículo para canalizar esas influencias sin dejar de ser un tema que definiera a Queen como una banda con un estilo propio y único.

El sonido y la estética de la canción

La canción se consolidó como un clásico de Queen, reflejando la creatividad única de Freddie Mercury (EFE/Sergio Lainz)

Musicalmente, Crazy Little Thing Called Love se presenta como un claro tributo al rock and roll de los años 50. Con su ritmo contagioso y pegajoso, la canción recuerda a los grandes éxitos de Elvis Presley, pero, al mismo tiempo, ofrece una frescura única que refleja el sello de identidad de Queen.

A lo largo de la pieza, se puede escuchar una instrumentación influenciada por los sonidos clásicos del rock, con una guitarra que recuerda las melodías características de la época y una percusión rítmica que mantiene la energía vibrante y enérgica.

Freddie Mercury, con su excepcional capacidad para interpretar, transmitió en Crazy Little Thing Called Love un estilo que mezcla nostalgia con modernidad. “Aunque la canción se inspira en los años 50, el toque personal de Mercury y la banda asegura que, a pesar de su clara influencia, la pieza no se siente como una mera copia, sino como una reinvención de un estilo clásico dentro del contexto de Queen.”

Un éxito inmediato y su legado

La canción, que se grabó de manera rápida y enérgica, pronto se consolidó como uno de los mayores éxitos de Queen. Crazy Little Thing Called Love fue un homenaje a los ídolos musicales de Mercury, y una declaración de cómo su banda sabía reinventar los géneros musicales con su propio toque único. La canción se convirtió en un clásico de la banda y sigue siendo uno de los temas más queridos por los fans de Queen alrededor del mundo.

Lo que hace tan especial a Crazy Little Thing Called Love es que, a pesar de su simplicidad en su proceso de creación, logró captar la esencia de un género y adaptarlo a los tiempos de Queen, con la potencia de la voz de Mercury y el sonido característico de la banda. La canción sigue siendo un testamento al talento de Freddie Mercury para fusionar influencias pasadas con una visión innovadora del futuro.

"Crazy Little Thing Called Love" es un testimonio de cómo Queen transformó influencias clásicas en innovadoras creaciones (Phil Dent/Redferns)

Crazy Little Thing Called Love es un homenaje a Elvis Presley y Cliff Richard, y una prueba de cómo Freddie Mercury logró capturar en unos minutos lo que muchos compositores tardan años en plasmar.

Su habilidad para fusionar su admiración por los íconos del rock con su propio estilo creativo dejó un legado musical que, más de 40 años después de su creación, sigue resonando en los corazones de los fanáticos de Queen.