Qué fue del actor infantil de “Jojo Rabbit” a 6 años de la aclamada película

El joven actor fue seleccionado para el papel de Jojo entre más de mil niños que audicionaron en distintos países (Fox)

Han pasado más de seis años desde que Jojo Rabbit se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos más comentados de 2019. Detrás de su éxito estuvo una pequeña gran revelación: Roman Griffin Davis, un niño inglés que con solo 12 años se metió en la piel de un joven adoctrinado por el nazismo, para luego despojarse de esa ideología en una fábula que mezclaba humor negro, sátira y una enorme sensibilidad.

Hoy, Davis ya tiene 18 años y está viviendo un nuevo momento en su carrera actoral.

Él creció rodeado de cine

Roman Griffin Davis nació el 5 de marzo de 2007 en Londres, Inglaterra. Hijo del director de fotografía Ben Davis (Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel) y de la directora y guionista Camille Griffin, creció rodeado del ambiente cinematográfico. Sin embargo, su entrada al mundo del cine como actor fue repentina.

Davis se llevó premios como el Critics’ Choice al Mejor Intérprete Joven y fue nominado al Globo de Oro por su papel. (REUTERS/Toby Melville)

De hecho, según confesó en una entrevista con Vanity Fair en 2019, cuando le hablaron por primera vez de Jojo Rabbit pensó que era “una película sobre Peter Rabbit”.

En realidad, se trataba de un ambicioso proyecto dirigido por Taika Waititi, una adaptación satírica de la novela Caging Skies, en la que un niño alemán llamado Jojo debe confrontar sus creencias cuando descubre que su madre esconde a una niña judía en casa. El detalle más provocador: el mejor amigo imaginario de Jojo es una caricatura de Adolf Hitler, interpretado por el propio Waititi.

Davis fue elegido entre más de 1,000 niños de distintos países como Reino Unido, EE.UU., Canadá, Alemania, Australia y Nueva Zelanda. “Roman es un niño realmente encantador y hermoso. Cuando estás con él, quieres protegerlo”, explicó Waititi a Backstage en diciembre de 2019.

El debut de Davis fue un éxito rotundo. Jojo Rabbit fue nominada a seis premios Óscar, incluida Mejor Película, y ganó la estatuilla a Mejor Guion Adaptado.

Roman Griffin Davis debutó en el cine con tan solo 12 años (Larry Horricks/Fox Searchlight Pictures via AP)

Roman, por su parte, fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor en Comedia o Musical, y recibió múltiples premios, como el Critics’ Choice Movie Award al Mejor Intérprete Joven y el galardón a Mejor Revelación del Washington D.C. Area Film Critics Association.

El joven artista demostró su capacidad para improvisar en esa película. Su escena favorita, contó entre risas a Vanity Fair, fue cuando Jojo finalmente expulsa a su amigo imaginario. “Fue muy divertido, porque Taika me dirigía a decirlo de distintas maneras: ‘Para esta, grítalo con furia. Para esta, díselo con determinación. Y esta otra, haz que suene graciosa’. Hicimos toda una escena improvisada en la que dije la palabra con F muchas veces”, recordó.

Su talento también fue reconocido por sus compañeros de reparto. Thomasin McKenzie, quien interpretó a Elsa, le enseñó a prepararse para las escenas, mientras que Archie Yates (Yorki, el mejor amigo de Jojo) fue un constante reto para Davis por lo mucho que le hacía reír. “Intentaba no reírme en las escenas, pero a veces tenía que mover la cabeza fuera de cámara. Probé morderme la lengua, sostenerme la nariz, ¡todo!”, admitió.

Roman Griffin Davis y Archie Yates compartieron anécdotas divertidas como las estrellas infantiles de 'Jojo Rabbit' (REUTERS/Eric Gaillard)

¿Qué pasó después de ‘Jojo Rabbit’?

Tras ese exitoso debut, Davis actuó en Última noche (2021), una comedia negra dirigida por su madre, Camille Griffin. Luego, participó en A Rare Grand Alignment (2023). Sin embargo, entre los 13 y los 15 años, hizo una pausa en su carrera.

“Cuando tuve 16 o 17 años empecé a tener trabajo otra vez”, contó Davis a Reach este 2025. “Ahora recién estoy empezando a entender cuán afortunado soy, en mayor medida, por haberme detenido durante un par de años”.

Ahora, con 18, Roman ha retomado su vida artística con fuerza. En 2025 protagoniza tres nuevos proyectos: la cinta animada Rey de reyes, la adaptación de Stephen King La larga marcha, y 500 Miles, dirigida por Morgan Matthews y coprotagonizada por Bill Nighy y Maisie Williams.

Uno de sus nuevos papeles fue en The King of Kings, donde le da voz a un niño mucho menor que él. (Fox)

En El Rey de reyes, que se exhibió en cines de América Latina durante la Semana Santa, la propuesta reinterpreta la vida de Jesús a través del imaginario literario de Charles Dickens.

Davis interpreta a Walter Dickens, el hijo del célebre escritor, pero el papel requería que sonara mucho más joven.

“El personaje tenía como cinco años, y yo ya tenía trece cuando me eligieron. ¡Y mi voz ya estaba cambiando!”, relató al diario The Mirror. “Fue un reto. Tenía una bandeja entera con té de miel y limón, y subían el auto-tune como si fuera un avión”.

El trabajo vocal fue intenso. “Me decían: ‘Lo sentimos, ¿puedes sonar aún más agudo?‘. Y yo respondía: ‘¿Sí?!’”, compartió entre risas. Davis tuvo que transformar su voz hasta hacerla “irreconocible”. “Han hecho un trabajo brillante para que no suene como si tuviera 13”, agregó.

Aunque confiesa que la magia del set ha cambiado con los años, valora su crecimiento como intérprete (Fox)

Davis reconoce que ser adulto joven en la industria le abre nuevas posibilidades, pero también trae desafíos.

“Ahora estoy en una etapa diferente, lo que en realidad es un poco más complicado, pero me permite aspirar a roles que no son tan limitantes”, confesó en una entrevista con The Independent.

“He aprendido mucho. A veces estar en un set ya no se siente tan especial como cuando tenía 12. Pero en otras ocasiones, tengo una experiencia más enriquecida porque soy mayor y entiendo más cosas”, expresó.

<br/>