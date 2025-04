La película más infravalorada de Richard Gere que el actor defiende enérgicamente: “Una de las mejores que he hecho”

"La gran estafa" narra el engaño de Clifford Irving para publicar la falsa autobiografía de Howard Hughes. Video: Miramax

Richard Gere, reconocido por su destacada trayectoria en el cine, señaló en diversas ocasiones que “La gran estafa” es una de las películas más valiosas de su carrera, aunque también una de las más menospreciadas. Según informó The Hollywood Reporter, el actor expresó su frustración por la falta de reconocimiento hacia este filme, que combina elementos de comedia y drama para narrar una historia basada en hechos reales. Aunque tenía calidad el guion, lamentó que factores externos en la industria cinematográfica hayan contribuido a su fracaso comercial.

La gran estafa (título original The Hoax) es una comedia dramática dirigida por Lasse Hallström, estrenada en 2007. Está basada en el libro homónimo de Clifford Irving, que narra la verdadera historia de cómo Irving y su compañero Dick Susskind orquestaron una elaborada farsa para publicar una autobiografía del excéntrico multimillonario Howard Hughes, sin haber tenido jamás contacto con él. En el filme, Gere interpreta a Clifford Irving, mientras que Marcia Gay Harden da vida a Susskind.

La película se centra en la manera en que Irving, tras enfrentar varios fracasos en su carrera como escritor, ideó una estrategia para engañar a la editorial McGraw-Hill, haciéndoles creer que estaba escribiendo la autobiografía de Hughes, quien, según Irving, deseaba mantenerse en el anonimato.

El tono de la película es ligero y mezcla elementos de comedia con situaciones dramáticas. A medida que el engaño avanza, Irving y Susskind se ven atrapados en su propia mentira, lo que genera una serie de complicaciones tanto en sus vidas personales como profesionales. Sin embargo, a pesar de su interés en el argumento, el filme no alcanzó una gran popularidad en los cines.

La opinión de Richard Gere

Richard Gere expresó en varias ocasiones su aprecio por La gran estafa, lamentando que la película no haya recibido la atención que, según él, merecía. En una entrevista con el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, el actor destacó lo “maravilloso” que fue el trabajo de Lasse Hallström, el guion y las interpretaciones de los actores, incluyendo la suya.

Gere se mostró especialmente frustrado por la falta de reconocimiento hacia el proyecto, considerando que la película es una de las mejores de su carrera, aunque no fue suficientemente valorada por la audiencia. “Me encanta esa película. Creo que Miramax se estaba vendiendo a Disney, y a Disney no le importó en absoluto. Pero creo que es una de las mejores que he hecho”, confesó.

Y añadió: “Lasse Hallström hizo un trabajo maravilloso, un guion maravilloso, actores maravillosos. Era simplemente magnífica”, responsabilizando de su falta de éxito a ciertos “movimientos empresariales” dentro de la industria cinematográfica.

Recepción de la crítica

La gran estafa recibió una crítica mayormente positiva, logrando un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes. Los críticos destacaron la calidad de la película, en particular su enfoque en una historia fascinante, aunque un tanto predecible. Miguel Blanco crítico que dialogó con SensaCine, señaló que la película “cuenta de manera bastante rigurosa tanto un hecho curioso como un drama personal”, a pesar de que no ofrece reflexiones profundas sobre el fraude ni la verdad detrás del engaño.

Además, aunque la dirección de Hallström fue valorada como efectiva, algunos críticos sintieron que la película no se destacó como un gran filme, sino como una obra más dentro de una fórmula que funciona bien en Hollywood: historias de pícaros y estafadores.

En cuanto a su desempeño en taquilla, la película no tuvo el éxito esperado. Recaudó tan solo 11,8 millones de dólares, lo que representa menos de la mitad de su presupuesto de 25 millones de dólares. Este fracaso en los cines hizo que la película pasara desapercibida para muchos, a pesar de la buena crítica.

Disponibilidad actual de la película

A pesar de su éxito en la crítica, La gran estafa no está actualmente disponible en ninguna de las plataformas de streaming más populares, lo que hace que sea difícil para nuevas audiencias acceder a ella. Esto ha limitado aún más el alcance de la película, a pesar de la relevancia del tema que trata y las destacadas actuaciones de sus protagonistas.