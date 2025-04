Daredevil: Born Again y los secretos detrás de la serie revelados por sus creadores

Tráiler de Daredevil: Born Again (Crédito: YouTube - Marvel Entertainment)

Daredevil: Born Again llegó a Disney+, ofreciendo una nueva versión del icónico superhéroe Matt Murdock (interpretado por Charlie Cox) y su eterno enemigo, Wilson Fisk (interpretado por Vincent D’Onofrio).

Esta temporada marcó el regreso de varios personajes emblemáticos y reveló nuevos desafíos para el equipo de producción, liderado por Justin Benson, Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff y David Boyd.

La muerte de Foggy Nelson

Uno de los momentos más impactantes de la temporada es la muerte del personaje de Foggy Nelson, un giro dramático que marca un cambio importante en la vida de Matt Murdock.

En el guion original, Foggy iba a morir fuera de pantalla, pero los nuevos directores decidieron darle una representación visual a esta tragedia. Aaron Moorhead explicó que fue un desafío emocional filmar la muerte de un personaje querido, y agregó: “Nos sentimos como intrusos al tener que filmar una escena tan trascendental para la trama”.

La muerte de Foggy Nelson redefinió la vida de Matt Murdock en Daredevil: Born Again (Crédito: Marvel - Disney +)

Justin Benson comentó también sobre lo abrumador que fue tomar esta decisión: “Estábamos viendo a Elden Henson y empezamos a pensar: ‘¿Qué derecho tenemos a matar a Foggy?’“.

Sin embargo, esta muerte se convierte en un punto clave que define las acciones de Matt Murdock en el resto de la serie.

Teoría sobre el número “468” y la muerte de Foggy

Una teoría de los fans que circula entre los seguidores de Daredevil menciona el número “468” en relación con el bufete de abogados Nelson, Murdock y Page, y su vinculación con un cómic en el que Foggy finge su muerte.

En cuanto a esta teoría, Aaron Moorhead se mostró curioso, pero cauteloso al respecto. “He oído esta teoría, genios con vista de águila. Me encantaría decirles, pero Marvel me criticará si digo algo más”, comentó Moorhead a The Hollywood Reporter.

A pesar de la especulación, Moorhead destacó que el enfoque de Daredevil como un héroe de barrio implica que las muertes y las heridas tengan consecuencias más realistas en comparación con otros personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El trabajo con Jon Bernthal como The Punisher

El regreso de Jon Bernthal como The Punisher, era uno de los momentos más esperados por los fanáticos. Inicialmente había rechazado volver al papel debido a diferencias creativas, pero su regreso fue facilitado por la intervención de David Boyd, quien había trabajado previamente con él.

Jon Bernthal regresó como The Punisher tras superar diferencias creativas con el equipo de producción (Crédito: Disney)

Boyd compartió cómo le dio espacio a Bernthal para que improvisara durante las escenas: “De hecho, durante el rodaje me sorprendió que diera tantos giros titánicos. Así que simplemente lo dejé ser, y en dos o tres tomas, se estaba convirtiendo en algo realmente importante.”

Benson también recordó cómo la actuación de Bernthal generaba una atmósfera única: “Nunca había visto algo así, y no puedo creer que realmente pudiéramos trabajar con él”.

El regreso del traje de Daredevil

Uno de los momentos más esperados y emocionantes de Daredevil: Born Again fue el regreso de Matt Murdock al traje icónico de Daredevil.

Desde el inicio de la producción, el equipo estaba al tanto de la enorme carga simbólica que este momento representaba para los fanáticos y para la serie.

El emblemático traje de Daredevil vuelve en una revelación cargada de simbolismo y emoción para los fans (Giovanni Rufino/MARVEL)

David Boyd recordó la tensión palpable que se sentía en el set: “Todos estábamos ansiosos por ver el traje de nuevo, pero había mucha expectación sobre cómo se iba a revelar”

Además detalló que “debíamos manejarlo con cuidado, así que decidí que no íbamos a mostrar demasiado en una sola toma. Lo veríamos en tomas cortas, con cortes rápidos, para mantener la tensión y la emoción de ese momento”.

La revelación del traje fue un acto lleno de anticipación, algo que se trabajó meticulosamente para que el regreso de Daredevil tuviera el impacto emocional que los seguidores tanto esperaban. Este regreso no fue solo un detalle estético, sino un hito narrativo que marcó un nuevo capítulo en la vida del héroe.

Interacción entre Matt Murdock y Wilson Fisk

La relación entre Matt Murdock y Wilson Fisk es central en la narrativa de la serie. Los directores destacan cómo la conexión entre ambos personajes, aunque antagonistas, es fundamental para el desarrollo de la trama.

La relación entre Matt Murdock y Wilson Fisk se describe como una "historia de amor distorsionada" (Giovanni Rufino/MARVEL)

Aaron Moorhead explicó que la interacción entre Matt y Fisk es como una historia de amor distorsionada: “Ambos están pensando el uno en el otro. Están obsesionados el uno con el otro. Es una historia de amor en cierto modo”.

Avances sobre la segunda temporada

Con la primera temporada ya disponible, los directores ofrecieron un adelanto de lo que vendrá en la segunda temporada.

“El final de la primera temporada es una tragedia. Se percibe la construcción de una resistencia liderada por Daredevil. Ese es el eje del futuro de la segunda temporada”, explicó Moorhead a The Hollywood Reporter.

El showrunner Dario Scardapane, junto a Marvel y Disney, confirmaron recientemente en sus redes sociales que la segunda temporada de Daredevil: Born Again se estrenará en marzo de 2026.

En la próxima temporada de Daredevil: Born Again, los protagonistas se enfrentarán a una situación aún más peligrosa, marcada por el ascenso de Wilson Fisk como una figura dominante.

“El alcalde Fisk se convirtió en el nuevo Padrino, pero con Nueva York en sus garras, por lo que el grupo de justicieros ahora tendrá que pasar a la clandestinidad”, adelantó Moorhead sobre la siguiente temporada.

Además, agregó que “empezaremos desde ese punto, y vamos a desenvolverlo todo muy rápido. La segunda temporada será una historia de resistencia”.