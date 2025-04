El día en que Jim Carrey casi muere grabando una de sus películas más icónicas

Jim Carrey estuvo a punto de morir durante la filmación de una escena clave de una de sus películas más importantes (YouTube: Vicent Rosselló Marí)

En el mundo del cine, las historias detrás de las cámaras a menudo son tan impactantes como las que aparecen en la pantalla. Entre las anécdotas más sorprendentes de Hollywood, se encuentra la de Jim Carrey, quien casi pierde la vida durante una de las grabaciones de The Truman Show.

El actor reveló con estremecedora claridad el momento en que se vio a punto de ahogarse durante una de las escenas más intensas de la película, una experiencia que se convirtió en una lección tanto personal como profesional.

La escena fue clave para la película, no solo mostró el miedo existencial de su personaje, Truman Burbank, sino también la entrega absoluta de Carrey a un rol que casi le costó la vida.

La película The Truman Show, dirigida por Peter Weir y estrenada en 1998, presenta a Truman Burbank, un hombre cuyo mundo perfecto ha sido cuidadosamente diseñado por un equipo de producción televisiva.

Truman Show es una de las películas más recordadas de Jim Carrey

La historia gira en torno a Truman descubriendo la realidad de su vida, que está siendo transmitida en vivo las 24 horas del día, sin que él lo sepa, hasta que se termina enterando por sí solo de toda esta persecución.

En esta escena Truman se entera de que toda su vida estaba girando en él

En un momento crucial, Truman decide escapar del control de los productores y surcar el mar en un pequeño barco, con la esperanza de encontrar el final de su artificial mundo. Es en esta escena donde Carrey vivió una experiencia aterradora.

Según relató Carrey, para grabar esa escena se construyó un gigantesco tanque de agua en el que se recreó el mar, pero las condiciones fueron mucho más peligrosas de lo que uno podría imaginar.

Años atrás en una charla sincera con Vanity Fair, Carrey recordó: “Estaba usando ropa de lana. Un enorme chaleco de lana, pantalones de lana, y zapatos. Y tenían motores debajo mío y máquinas gigantes para crear olas”.

La escena, que había sido diseñada para reflejar la desesperación del personaje de Truman, se convirtió en un verdadero riesgo para Carrey, quien pronto se dio cuenta de que estaba siendo arrastrado por la corriente artificialmente creada.

Jim Carrey prefirió realizar más tomas, aunque casi se haya ahogado

Lo que en la pantalla parecía una actuación conmovedora y angustiante, en la vida real casi fue un accidente fatal. En sus propias palabras, Carrey relató cómo la pesada ropa de lana que llevaba puesta comenzó a hundirlo en el agua.“Comencé a hacer señales de que me estaba ahogando, con un puño cerrado. No sé si se puede ver en la película, pero habían nadadores bajo el agua. Comencé a hundirme. No me quedaba oxígeno y me estaba ahogando”, relató.

“Pensaron que era actuación”, explicó el actor, revelando lo aterrador que fue ese momento de confusión. Pero la desesperación de Carrey no era fingida. “Con lo último que me quedaba de conciencia, hice un giro y di un par de brazadas gigantescas fuera de la tormenta. Salí jadeando y muy agotado”, relató el actor, detallando cómo pudo, casi por instinto, salir del centro de la tormenta artificial.

Jim Carrey se cayó del barco y casi se ahoga, pero pudo sobrevivir

Carrey recordó cómo, tras la escena, el equipo no sabía en qué momento había desaparecido de la vista y no fue hasta que el actor apareció en el borde de la pared cuando finalmente lo rescataron. “No sabían dónde estaba. Finalmente, me vieron y vinieron a ayudarme. Casi muero. Esa fue la realidad”, concluyó Carrey sobre el angustioso incidente.

El director Peter Weir también confirmó la gravedad de la situación. En la misma entrevista, explicó que, a pesar de los protocolos de seguridad establecidos, como la presencia de buzos bajo el agua, la grabación de esa escena parecía mucho más real de lo que cualquiera había anticipado.

“A pesar de lo que había pasado, Jim estuvo dispuesto a hacer más tomas”, relató el director a Vanity Fair.

La experiencia fue profundamente significativa para Carrey. Al finalizar el rodaje, en una conversación posterior con los realizadores, expresó un sentimiento de agotamiento emocional. “Estaba muy enojado”, recordó.