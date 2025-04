De socios a enemigos: el conflicto que rompió la amistad entre Sylvester Stallone y Bruce Willis

Sylvester Stallone insultó a Bruce Willis públicamente. ( REUTERS/Carlos Osorio. EFE/ Will Oliver)

Durante décadas, Sylvester Stallone y Bruce Willis fueron rostros emblemáticos del género de acción en el cine, cada uno con populares títulos.

Ambos compartieron pantalla en las dos primeras entregas de Los Mercenarios (The Expendables), una saga que reunió a los íconos del cine de acción de los 80 y 90. Además, en los años 90, Stallone y Willis también fueron socios en el proyecto empresarial Planet Hollywood, junto a Arnold Schwarzenegger.

Es por ello que los artistas se hicieron buenos amigos con el tiempo. Sin embargo, como en toda buena película, el drama no tardó en aparecer.

En 2013, cuando Sylvester Stallone preparaba la tercera parte de la franquiciade Los Mercenarios, la intención era mantener al elenco original. Pero cuando llegó el momento de negociar con Bruce Willis, surgió el conflicto.

El conflicto entre Bruce Willis y Sylvester Stallone comenzó después de "Los Mercenarios 2" (Escena de Los Mercenarios)

Al parecer, el protagonista de Duro de matar ya no estaba de acuerdo con su salario de las cintas anteriores y para ser parte de la tercera entrega exigía 4 millones de dólares por cuatro días de rodaje, mientras que la producción solo ofrecía tres millones de dólares.

Desafortunadamente, las negociaciones no se concretaron y Willis optó por abandonar el proyecto. Aunque, Stallone quedó algo molesto y pese a que Harrison Ford se integró al elenco, la estrella de Rocky no dudó en mostrar su “alegría” por la partida de su colega.

El 6 de agosto de 2013, Sylvester escribió en X (antes Twitter) un mensaje contundente: “WILLIS FUERA... HARRISON FORD DENTRO!!!! GRANDES NOTICIAS!!!!! Llevaba años esperando esto!!!!”

Posteriormente, el actor insultó a Bruce con otro tuit: “Codicioso y perezoso. Una fórmula segura para el fracaso profesional”, escribió.

Sylvester Stallone insultó a Bruce Willis en redes sociales. (X/Sylvester Stallone)

Irónicamente, Harrison Ford, terminó cobrando más dinero por su participación que Bruce Willis (se rumorea que se le pagó cerca de 7 millones de dólares). Pero según lo dicho por Stallone en una entrevista, el tema ya no era el dinero, sino la falta de compromiso.

Aunque, al final Los Mercenarios 3 no tuvo el impacto esperado. La cinta recaudó 214 millones de dólares en todo el mundo, menos que sus predecesoras, y la saga tocó fondo con su cuarta entrega en 2023, considerada por muchos críticos como una de las peores películas del año.

A pesar del quiebre profesional, la historia tuvo un giro más humano en 2022, cuando se conoció que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta la capacidad del habla y la comunicación.

Incluso, en su cuenta de Instagram, Sylvester le dedicó unas palabras a su colega: “Nos conocemos de un largo camino, orando por lo mejor para ti y tu maravillosa familia”, escribió.

Sylvester Stallone confesó sentirse muy triste por no poder ponerse en contacto con su amigo Bruce Willies Foto: Instagram/@officialslystallone

Además, conmovido por la noticia, expresó públicamente durante una entrevista: “Bruce está atravesando un momento muy, muy difícil. Me mata que estemos incomunicados, me duele, es muy triste”, expresó.

El protagónico que Bruce Willis rechazó y se convirtió en un éxito rotundo

Bruce Willis rechazó el papel principal en la cinta Ghost, perdiendo la oportunidad de protagonizar la película junto a su entonces esposa, Demi Moore. De acuerdo con la estrella de Hollywood, la razón por la que declinó la oferta fue porque no creía en la premisa.

“Simplemente no lo entendí. Dije: ‘Oye, el tipo está muerto. ¿Cómo vas a tener un romance?’”., confesó en una entrevista con David Sheff para el The New York Times en 1996.

Bruce Willis rechazó protagonizar "Ghost" junto a Demi Moore. (Fred Prouser/REUTERS)

Pero, el famoso no fue el único que descartó el guion, pues otros actores como Michael J. Fox, Harrison Ford, Tom Hanks, Kevin Bacon y Tom Cruise también rechazaron el proyecto por motivos similares.

Michael J. Fox incluso declaró: “Yo dije que nunca iba a funcionar. Dije: Whoopi es genial pero nunca funcionará. Y luego fue genial, un gran éxito, y yo soy un maldito idiota”.