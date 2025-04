Como el viaje a la Luna: usuarios en redes acusan a Blue Origin de hacer un montaje

El vuelo femenino de Blue Origin fue objeto de teorías conspirativas. (Instagram/Blue Origin)

En un evento histórico para la carrera espacial privada, seis mujeres, entre ellas la cantante Katy Perry y Lauren Sánchez, pareja de Jeff Bezos, viajaron al espacio a bordo de un cohete de Blue Origin.

La misión, bautizada como NS-31, duró apenas 11 minutos, pero fue suficiente para encender una tormenta de teorías conspirativas en redes sociales.

El lanzamiento, que alcanzó una altitud de 107 kilómetros —cruzando la línea de Kármán, reconocida como el límite del espacio exterior—, fue transmitido en vivo y cubierto por los principales medios del mundo.

Sin embargo, esto no impidió que escépticos calificaran la misión como un “engaño hollywoodense” en plataformas como X (antes Twitter).

Usuarios en redes sociales aseguraron que el viaje espacial fue un engaño de Hollywood. (Blue Origin vía AP)

Usuarios acusaron a Blue Origin de haber montado toda la operación en un estudio de cine, con efectos especiales “de baja calidad” y supuestas escenas de ingravidez grabadas bajo el agua.

“Fue uno de los peores CGI que he visto”, comentó un internauta. Otro escribió: “Hollywood tiene la tecnología para fingir esto perfectamente. Todo es falso”.

Mientras tanto, los partidarios de la teoría de la “Tierra plana” sugirieron que el espacio en sí mismo era falso y que el cohete no podría haber volado a ninguna parte.

Incluso algunos fueron más allá, sugiriendo que se trató de un “ritual satánico”, liderado por Katy Perry y Jeff Bezos, y realizado intencionalmente durante la festividad judía de Pésaj como una forma de “burlarse de Dios”.

Algunas personas afirmaron que el vuelo espacial fue un ritual satánico orquestado por Katy Perry (Katy Perry vía Instagram)

“Katy Perry, una de las mayores promotoras del ocultismo en la industria, es una de las señales de que esto es falso”, escribió un usuario.

Pese a que estas acusaciones carecen de sustento, según psicólogos expertos, el fenómeno no es nuevo.

“La combinación de exploración espacial, celebridades y figuras poderosas como Jeff Bezos crea el escenario ideal para la proliferación de teorías conspirativas”, explicó al medio MailOnline el Dr. Daniel Jolley, psicólogo de la Universidad de Nottingham especializado en pensamiento conspirativo.

A esto se suma la figura de Katy Perry, quien ha sido blanco frecuente de acusaciones en círculos conspiratorios. Algunos usuarios interpretaron símbolos en los parches de la misión como signos ocultistas, señalando supuestas imágenes satánicas si se los observa al revés.

Expertos señalaron que el surgimiento de estas teorías no es un tema nuevo. (Instagram/Blue Origin)

El Dr. Jolley aclaró: “La idea de que celebridades participan en cultos satánicos es común en estos espacios. Es un reflejo moderno de antiguos temores hacia las élites poderosas y su influencia sobre el público”.

Por su parte, la profesora Karen Douglas, psicóloga de la Universidad de Kent, afirmó que el atractivo de estas teorías radica en ofrecer respuestas simples a eventos complejos. “Las conspiraciones proporcionan una sensación de control ante la incertidumbre”, sostuvo.

La contundente respuesta de Gayle King y Lauren Sánchez a Olivia Munn tras críticas

La actriz Olivia Munn comparó el lanzamiento con un paseo en Disneyland, antes de preguntar por qué los que viajaban necesitaban “contárselo” a todo el mundo, en lugar de solo subir, pasar un buen rato y volver a bajar.

Olivia Munn aseguró que el vuelo espacial de Blue Origin no es tan relevante. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Sé que esto probablemente sea molesto, pero es muchísimo dinero para ir al espacio. Hay mucha gente que ni siquiera puede permitirse comprar huevos. ¿Qué están haciendo allá arriba? Hay cosas mucho más importantes en el mundo ahora mismo. No entienden lo que está pasando aquí”, declaró.

Horas después del breve vuelo espacial de 11 minutos, tanto Gayle King como Lauren Sánchez respondieron a las críticas que surgieron en redes sociales.

La presentadora de la CBS afirmó en una entrevista con People que cualquiera que “lo critique no entiende realmente lo que está sucediendo aquí”.

Gayle King defendió la misión espacial de la que fue parte. (Instagram/Blue Origin)

Asimismo, King subrayó la importancia simbólica del vuelo: “Podemos hablar del impacto que esto está teniendo en niñas y mujeres jóvenes, lo que representa para ellas”.

Por su parte, Lauren Sánchez, comprometida con Jeff Bezos, también se mostró firme ante los cuestionamientos y aseguró que los comentarios como los de Olivia Munn la hacen molestarse bastante.

“Este tipo de juicios realmente me encienden. Me encantaría que vinieran a Blue Origin y vieran a los miles de empleados que no solo trabajan aquí, sino que se entregan en cuerpo y alma a este vehículo. Aman su trabajo y su misión. Es muy importante para ellos”, expresó.

Lauren Sánchez admitió que realmente le molestaron las críticas sobre el vuelo espacial. (Instagram/Blue Origin)