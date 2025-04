Así fue el emotivo reencuentro de BLACKPINK en Coachella 2025 antes de su gira mundial

Tres de las cuatro integrantes de la agrupación femenina de K-Pop tuvieron un breve encuentro durante el festival Coachella (Instagram/@roses_are_rosie)

En el tercer día de Coachella 2025, la cantante surcoreana Jennie, de BLACKPINK, ofreció su show en solitario luego de que su compañera de grupo, la artista tailandesa Lisa, hiciera lo mismo en la primera jornada del festival.

Rosé, otra de las miembros de la agrupación femenina de K-Pop, se unió a Lisa en el desierto de California para asistir a la presentación y compartió un vistazo a la breve reunión en su perfil de Instagram.

En sus historias se observó a ambas disfrutando del concierto frente a la barricada, algo que también fue captado por los fans en el público.

Incluso, durante la interpretación del tema “F.T.S.”, las amigas y colegas de equipo formaron un corazón con sus manos para demostrar su apoyo a Jennie.

Lisa y Rosé sorprendieron entre el público de Coachella mientras aplaudían la actuación de Jennie durante la tercera jornada del festival (X)

Jennie Kim, de 29 años, llevó su Ruby Experience al Festival de Música y Artes de Coachella Valley. La intérprete lanzó su primer álbum, titulado Ruby, en solitario el pasado 7 de marzo con 15 canciones en total.

Para su show en Coachella, su setlist tuvo que ser acortado a 14 canciones, incluyendo los éxitos “Mantra”, “ExtraL”, “Seoul City”, “With the IE (Way Up)” y “Like Jennie”, esta última se hizo viral en TikTok por sus ritmos fuertes y coreografía enérgica.

Entre sus invitados, Jennie contó con la participación de Kali Uchis, cantautora estadounidense de origen colombiano, para la versión en vivo de “Damn Right”, una colaboración en la que también está acreditado Childish Gambino.

La artista coreana Jennie presentó su disco Ruby ante miles de asistentes en Coachella, acompañada por invitados especiales como Kali Uchis (REUTERS/Daniel Cole)

Unos días antes, Lalisa Manobal, conocida por su carrera en el K-Pop y recientemente por The White Lotus, también tuvo su momento para brillar sobre el escenario. Este año, publicó su primer álbum Alter Ego, bajo el sello de RCA, convirtiéndose en la segunda miembro de BLACKPINK en lanzar un disco.

Para su show en Coachella, la rapera y bailarina tailandesa de 28 años interpretó sus temas nuevos con sus dos éxitos previos “Money” y “Lalisa”, nacidos cuando aún formaba parte de la compañía YG de manera individual.

Por otro lado, Rosé, de 28 años y la primera artista de la banda en presentar un material discográfico de manera independiente, también asistió al festival, aunque no tenía programada ninguna presentación en el line-up.

Su presencia en el lugar se dio en completo apoyo a sus dos compañeras, puesto que, se presentó tanto el viernes como el domingo con ramos de flores en el brazo para felicitarlas por su arduo trabajo.

Lisa actuó en solitario en la jornada inaugural del festival, presentando su álbum "Alter Ego" (REUTERS/Daniel Cole)

Nacida en Corea y criada entre Australia y Nueva Zelanda, la cantautora de 28 años se destacó en 2024 por su éxito “APT”, un tema que interpretó junto a Bruno Mars.

Si bien Rosé ha llevado su famosa canción a programas de televisión en Estados Unidos, además de haber grabado una versión en vivo junto a Mars para los premios MAMA (dedicados a la industria del K-Pop), no ha realizado un tour o una experiencia en concierto como sus compañeras de banda.

Ante la consulta de los fanáticos durante Coachella sobre si le gustaría estar allí el próximo año, la estrella respondió con un breve “sí, claro”.

Sin embargo, por ahora, no hay seguridad sobre cuándo Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo retomarán sus actividades como solistas, ya que BLACKPINK tiene programada una próxima gira a nivel mundial.

Rosé, intérprete de "APT.", habló con fans sobre su deseo de estar en el escenario de Coachella en 2026, aunque no hay confirmación oficial (Atlantic Records)

¿Cuándo vuelve BLACKPINK en 2025?

BLACKPINK, el icónico grupo femenino de K-pop, se convertirá en el primer conjunto de su género en presentarse en el emblemático Wembley Stadium de Londres, como parte de su recién anunciada gira mundial WORLD TOUR 2025.

El cuarteto surcoreano llevará su espectáculo a diez ciudades de Asia, América del Norte y Europa, comenzando el 5 de julio en Seúl.

El anuncio oficial se realizó el 19 de febrero a través de las redes sociales del grupo y un comunicado de prensa. En este, se incluyó un video promocional que recopila momentos destacados de sus conciertos anteriores, junto con un cartel que detalla las fechas y lugares seleccionados.

Las entradas iniciaron su venta oficial el pasado 27 de febrero mediante Live Nation y otras plataformas específicas para cada ciudad, según detalló el medio.

BLACKPINK iniciará su gira mundial 2025 en Seúl y culminará en el estadio de Wembley, con paradas en Asia, Europa y América (Evan Agostini/Invision/AP)

El WORLD TOUR 2025 arrancará con dos presentaciones en el Estadio Goyang de Seúl los días 5 y 6 de julio.

Posteriormente, el grupo viajará a América del Norte, donde ofrecerá conciertos en cuatro importantes estadios: el SoFi Stadium de Los Ángeles el 12 de julio, el Soldier Field de Chicago el 18 de julio, el Rogers Stadium de Toronto el 22 de julio y el Citi Field de Nueva York el 26 de julio.

El 2 de agosto, el grupo actuará en el Stade de France en París, seguido del Ippodromo SNAI La Maura en Milán el 6 de agosto. El 9 de agosto será el turno del Estadi Olímpic de Barcelona, y la gira culminará el 15 de agosto en el Wembley Stadium de Londres.