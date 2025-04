Lady Gaga hizo llorar a una fanática en Coachella con este gesto inesperado

La cantante se acercó a la valla del público y recibió un regalo que emocionó profundamente a una fan que lo había soñado por años (TikTok/@officialserenafoster/REUTERS)

Lady Gaga provocó un momento profundamente emotivo durante su presentación en Coachella 2025 el pasado viernes 11 de abril, cuando una seguidora rompió en llanto tras lograr entregarle un ramo de flores negras.

El gesto tuvo lugar mientras la artista se acercaba a la valla del público, en el clímax de una actuación marcada por visuales que algunos espectadores describieron como parte de un “ritual satánico”.

La fan identificada como Serena Foster compartió la experiencia en un video de TikTok que rápidamente se viralizó.

“Es mi sueño desde que tenía 14 años darle algo a Gaga que ella aceptara de mí. Sé que suena loco, pero siempre fue mi sueño. Esta noche, Gaga, tomaste mis flores de mi mano y he soñado con eso desde que tenía 14 o 15 años”, dijo entre lágrimas.

Una seguidora logró entregarle un bouquet de flores a la artista y contó su experiencia (TikTok/@officialserenafoster)

Y concluyó: “Gracias por tomar mis flores, mirarme a los ojos y susurrarme: ‘Gracias’. Te amo tanto y diste un show asombroso en el desierto”.

Según relató, había llevado dos ramos al concierto con la intención de ofrecer ambos, pero terminó entregando solo uno. “Ahora tengo flores a juego”, dijo en el video.

El mensaje de Foster no pasó desapercibido. La propia Gaga reaccionó al video con un comentario directo en TikTok.

“Ahora estamos conectadas para siempre. Le dije a Michael [Polansky]: ¿Puedes creer que una fan me entregó un ramo de flores negras? Como si hubiera sabido todo el espectáculo antes de que lo hiciéramos. ¡Fue perfecto! Te amo. Gracias por este hermoso regalo”, escribió la artista.

Gaga respondió al video viral con un mensaje agradeciendo el gesto y afirmando que ahora están “conectadas para siempre” (TikTok/@officialserenafoster)

Foster respondió emocionada: “No puedo dejar de llorar de felicidad. Te amo, Gaga, y SÍ, mi intuición me dijo que debía llevarlas esta noche. Las flores negras causarían impacto. De nada”.

La presentación de Lady Gaga fue su segunda vez como artista principal en Coachella, luego de su debut como headliner en 2017.

La cantante abrió con “Bloody Mary”, vestida con un traje rojo frente a un decorado gótico que incluía gárgolas y ángeles. Parte del público describió los visuales como inquietantes, aludiendo al satanismo.

Durante el show, dividido en cuatro actos y presentado por Gaga como una “casa de ópera en el desierto”, se interpretaron temas como “Abracadabra”, “Judas” y “Scheiße”.

En “Poker Face”, el escenario se transformó en un tablero de ajedrez gigante, en el que Gaga lideró una batalla coreografiada entre dos grupos de bailarines.

La presentación en Coachella 2025 incluyó imágenes góticas, ángeles, gárgolas y simbolismo que llevó a algunos asistentes a hablar de un supuesto ritual satánico (YouTube/Coachella)

Lady Gaga en un espectáculo que sacudió Coachella

El concierto de Lady Gaga fue calificado como uno de los más impactantes en los 25 años de historia del festival, tanto por los medios como por los asistentes.

La estrella pop presentó un show conceptual titulado The Art of Personal Chaos, que exploró temáticas como la fama, el conflicto interior y la identidad.

La producción incluyó cinco actos coreografiados por Parris Goebel, y una escenografía que transformó el escenario principal en lo que Billboard describió como “un teatro de ópera que parecía tanto un castillo medieval como una rave demoníaca”.

Entre los momentos más comentados figuró la interpretación de “Perfect Celebrity”, donde Gaga emergió de un pozo de esqueletos, y su aparición con muletas metálicas para “Paparazzi”, en alusión a su video original.

El show se dividió en cuatro actos y fue descrito por Lady Gaga como una “casa de ópera en el desierto” (YouTube/Coachella)

El repertorio combinó temas de su nuevo álbum Mayhem, como “Disease”, “Killah” (con participación de Gesaffelstein) y “Vanish Into You”, junto con clásicos como “Born This Way”, “Alejandro”, “Shallow” y una versión extendida de “Bad Romance”.

Durante una pausa del espectáculo, Gaga expresó su gratitud al público: “Los amo mucho. Quería tener un gesto romántico con ustedes, este año, en estos tiempos de caos. Decidí construirles un teatro de ópera en el desierto. Por todo el amor, la alegría y la fuerza que me han dado toda mi vida”.

Críticos de medios especializados como Rolling Stone y Consequence elogiaron la ambición del show. El primero destacó que la narrativa artística elevó el estatus de Gaga “como un ícono pop irrepetible”, mientras que el segundo lo describió como “uno de los mejores espectáculos en la historia del festival”.

En redes sociales, los asistentes expresaron opiniones similares. En X (antes Twitter), varios usuarios escribieron mensajes como “Lady Gaga... acabas de tomar el puesto #1 como la mejor performance de Coachella de todos los tiempos” o “Fue el set más absorbente posible... Gaga demuestra ser una intérprete teatral sin igual”.

La presencia de la cantante en Coachella marcó el inicio simbólico de "The Mayhem Ball", la próxima gira mundial de Gaga con paradas en cuatro continentes (AP/Chris Pizzello)

La presentación también marcó el inicio no oficial de su próximo tour mundial, The Mayhem Ball, que comenzará tras su segunda aparición en Coachella el 18 de abril.

La gira recorrerá América del Norte, Europa, América Latina y Asia, con presentaciones programadas en estadios como el Madison Square Garden de Nueva York, el O2 Arena de Londres y el Marvel Stadium de Melbourne.