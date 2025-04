El creador de “Black Mirror” deja en claro que no es el final: “Me gustaría seguir desarrollando más temporadas”

La séptima temporada de "Black Mirror" explora distopías tecnológicas con paralelismos cada vez más cercanos a la realidad (Crédito: YouTube - Netflix)

La séptima temporada de Black Mirror llegó el 10 de abril a Netflix, y su creador, Charlie Brooker, se mostró tan cínico como encantador, abordando diversos temas vinculados a la serie en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Durante la conversación, el escritor confesó sentirse más tranquilo cuando el mundo está en crisis: “Curiosamente, cuando las cosas empeoran para todos, me tranquilizo un poco porque no soy el único preocupado”.

“Black Mirror” como espejo del presente

Black Mirror es sinónimo de distopía tecnológica, pero Brooker aclaró que nunca concibió la serie como una advertencia deliberada: “No veo que ese sea mi trabajo, ni es lo que intento hacer. Es mi preocupación en voz alta”.

A lo largo de siete temporadas, la antología exploró múltiples futuros posibles, algunos de los cuales ya se parecen al presente.

“Be Right Back", un episodio que anticipa avances actuales en inteligencia artificial para recrear seres queridos (Créditos: Netflix)

Un ejemplo que mencionó fue el episodio “Be Right Back”, protagonizado por Hayley Atwell y Domhnall Gleeson, en el que una mujer recrea digitalmente a su pareja fallecida a través de inteligencia artificial. “Ahora hay un servicio que, en cierto modo, hace eso”, comentó.

El peso del orden y la presión creativa

Brooker también habló sobre el proceso de organizar los episodios de cada temporada, tarea que considera compleja: “Paso muchísimas horas deliberando el orden de los capítulos y no suelo juzgar bien”.

El formato antológico de "Black Mirror" abre la puerta a secuelas y reinterpretaciones de capítulos clásicos (Créditos: Netflix)

En ese sentido, citó como ejemplo la elección del episodio “Nosedive” como apertura en una temporada previa, inicialmente pensada como una historia “bastante suave”. Sin embargo, una prueba con una amiga reveló su impacto: “A los diez minutos, dijo: ‘¡Dios mío! ¡Esto es una auténtica pesadilla!’”.

Proyecciones para el futuro de la serie

Al referirse al porvenir de Black Mirror, explicó que el formato antológico le permite explorar nuevas posibilidades creativas sin necesidad de seguir una línea narrativa fija.

Según indicó, actualmente se encuentran revisando episodios anteriores y evaluando qué ideas podrían retomarse o expandirse en futuras entregas.

Este enfoque, según el propio Brooker, abre la puerta a secuelas o reinterpretaciones de capítulos previos, algo que ya se implementa en la nueva temporada con el regreso de USS Callister.

“Mientras sea interesante, pueda hacerlo y la gente siga viéndola, me gustaría seguir desarrollando más temporadas”, afirmó el británico a The Hollywood Reporter. Su motivación se basa tanto en el interés del público como en el desafío creativo que implica cada historia.

La séptima temporada de Black Mirror llegó el 10 de abril a Netflix (Créditos: Netflix)

Aunque en el pasado manifestó dudas sobre continuar con el proyecto, hoy su postura es diferente: apuesta por la evolución del universo de Black Mirror, siempre que el contenido se mantenga relevante y estimulante.

Crítica desde dentro del sistema

En la temporada anterior, un episodio presentó a un ejecutivo de streaming malvado con una apariencia similar a la ejecutiva de Netflix Bela Bajaria, lo que generó especulaciones.

Brooker aclaró que no fue intencional: “En el guion original, era un hombre, un CEO un poco malvado y un poco caricaturesco y en un momento, decidimos cambiar los géneros. Netflix me envió una lista con otros nombres, y ’Mona Javadi’ era una de las opciones”.

Pese a este tipo de coincidencias, aseguró no sentirse en conflicto por trabajar con una plataforma como Netflix: “Tengo mucha más libertad creativa de la que habría esperado si me hubieran dicho: ‘¡Ahora te vas a Hollywood!’”.

Cuando se le preguntó si consideraría trabajar con otras compañías tecnológicas, respondió: “No lo he pensado, porque he estado donde siempre me sentí cómodo... ¿Eso me convierte en parte del problema? No lo sé”.