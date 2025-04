Las razones detrás de la decisión de Jenna Ortega de abandonar la película Scream 7

"Scream 6" - Tráiler oficial - Paramount Pictures

Jenna Ortega, a los 22 años, ha logrado consolidarse como una de las figuras más prominentes de la nueva generación de actrices de Hollywood, especialmente tras su exitosa interpretación de Merlina Addams en la serie Merlina de Netflix. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de controversias, particularmente cuando, en 2023, se confirmó que la actriz abandonó la séptima entrega de la saga de terror Scream 7. La razón detrás de esta decisión fue motivo de especulación entre los fanáticos, pero Ortega misma ha aclarado los rumores a través de diversas entrevistas, detallando sus motivos y dejando en claro que no fue por cuestiones salariales ni de agenda.

En una entrevista con The Cut, Ortega explicó que su salida de la película no tuvo nada que ver con problemas de dinero ni con su agenda laboral. Según destacó la actriz, su decisión estuvo profundamente influenciada por el caos que atravesaba la producción, particularmente la salida de su compañera de reparto Melissa Barrera.

Barrera había sido expulsada del proyecto tras sus comentarios sobre el conflicto entre Israel y Hamas en redes sociales, lo que desató una serie de reacciones dentro de la industria del cine. La joven ha expresado públicamente su apoyo a Palestina donde calificó a Israel como un país que comete “genocidio” y que “asesina brutalmente a palestinos inocentes, madres y niños, con el pretexto de destruir a Hamás”.

En una publicación del 22 de octubre de 2023, también cuestionó la cobertura mediática internacional: “Los medios occidentales solo muestran la versión israelí. ¿Por qué lo hacen?”, escribió. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la convivencia y al rechazo de todo tipo de discriminación: “No necesitamos más odio. Nada de islamofobia. Nada de antisemitismo”.

Jenna Ortega deja Scream 7 tras la salida de Melissa Barrera y los directores originales (Paramount Pictures)

Ortega, quien había forjado una estrecha amistad con la joven durante los rodajes de las últimas películas de Scream, no consideraba adecuado continuar con el proyecto tras la salida de su colega. “Lo de Melissa estaba sucediendo, y todo se estaba desmoronando. Si Scream VII no iba a ser con ese equipo de directores y esa gente de la que me enamoré, entonces no me pareció el movimiento correcto para mí en mi carrera en ese momento”, señaló Ortega​.

La salida de Barrera no fue el único factor que llevó a Ortega a tomar esta decisión. El director de las dos últimas entregas de la franquicia, Tyler Gillett, y su colega Matt Bettinelli-Olpin también decidieron abandonar el proyecto, lo que dejó a la película sin la dirección que había sido clave para su éxito en los últimos años. Ortega misma expresó que la ausencia de estos dos cineastas, con quienes había trabajado estrechamente, hizo que el proyecto ya no tuviera la misma esencia que le había atraído inicialmente. La actriz destacó que, cuando se unió a Scream 5 y Scream 6, había sentido una gran conexión con el equipo, y por ello, no creía que fuera la decisión adecuada continuar sin ellos.

Además de la salida del equipo creativo, Ortega dejó claro en entrevistas que su prioridad a lo largo de su carrera era apoyar a nuevos directores y proyectos originales, algo que le resultó más atractivo que continuar en una franquicia con la que ya se había establecido. En sus propias palabras, estaba tratando de “dar prioridad a los nuevos directores y a las historias originales”.

La actriz prioriza proyectos originales y apoya a cineastas emergentes en su nueva etapa profesional (Paramount Pictures)

Esta postura, que también refleja su elección de proyectos como Death of a Unicorn, fue una forma de reorientar su carrera hacia trabajos más frescos y arriesgados, lejos de las secuelas o los productos repetitivos. Esto también explica su participación en películas más experimentales, como Hurry Up Tomorrow, una metathriller que la actriz describe como algo completamente diferente a lo que había hecho antes.

Por otro lado, no solo las dinámicas dentro de Scream 7 influyeron en su decisión. Ortega ha comentado que su experiencia trabajando en Merlina, donde su rol de productora le otorgó más libertad creativa, la hizo sentir más empoderada para tomar decisiones sobre los proyectos que elegía. Su influencia en la serie aumentó con la segunda temporada, ya que ella misma participó activamente en la reescritura de guiones y en el proceso de casting. Este nivel de control sobre el proyecto le permitió sentirse más conectada con las decisiones creativas y, según mencionó en una entrevista con Variety, ser productora le permitió “hablar más libremente” sobre lo que pensaba respecto a los guiones y las direcciones que tomaba la serie​.

La salida de Jenna Ortega de Scream 7 no fue un simple capricho ni una decisión por motivos económicos o de horario. Fue una elección basada en el desmoronamiento del equipo creativo que la había cautivado y en su deseo de priorizar proyectos originales y significativos. Con una carrera que continúa abriéndose paso hacia terrenos innovadores, Ortega demuestra que su carrera va más allá de las franquicias y está dirigida por su propio sentido de la creatividad y el control artístico.