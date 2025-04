La villana de cómics que Madonna rechazó interpretar en el cine: “Me arrepiento”

Madonna fue elegida para interpretar a una villana, pero rechazó el papel. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

En 1992, el universo oscuro y estilizado de Batman Returns introdujo a una de las versiones más memorables de Catwoman, interpretada magistralmente por Michelle Pfeiffer, quien en una entrevista aseguró que “de niña, estaba completamente obsesionada” con el personaje.

“Recuerdo haberle dicho a Tim (Burton) a mitad del guion que yo haría la película; así de emocionada estaba”, expreso.

Pese a que la celebridad estaba bastante mocionada por la oportunidad, aseguró que el atuendo de la villana era bastante incómodo de usar.

Michelle Pfeiffer aseguró que el traje de Catwoman era bastante incómodo de usar (Escena de Batman Returns)

“Era el traje más incómodo en el que he estado. Tenían que empolvarme, ayudarme a entrar y luego sellarlo al vacío. Lo pintaban con un acabado a base de silicona para darle su característico brillo. Tenía esas garras, y siempre las enganchaba en cosas. La máscara me aplastaba la cara y me asfixiaba... tuvimos muchos problemas que resolver”, explicó en una entrevista.

Aunque, la actriz reveló que antes de quedarse el papel, Annette Bening ya estaba considerada para ser parte del elenco, pero quedó embarazada y decidió abandonar el proyecto poco antes de comenzar el rodaje.

“Estaba a mitad del guion cuando dije que sí. Alguien más había sido elegida para el papel y recuerdo estar absolutamente devastada y llamar a mi agente diciendo: ‘¿Cómo es que no he tenido una reunión sobre esto? ¿Por qué no he oído hablar de esto?’ Fue una de esas cosas en las que Tim tenía a alguien en mente y fue directamente a ella”, comentó.

Annette Bening fue considerada para ser parte de Batman Returns (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, lo que pocos saben es que antes de que estas actrices fueran elegidas para portar el icónico traje de cuero, la primera opción para encarnar a la ambigua Selina Kyle fue una reconocida estrella del pop.

Para darle vida a Catwoman, Tim Burton, quien fue el director de la cinta, pensó en Madonna. Aunque, la cantante rechazó la oferta.

La decisión de Madonna de rechazar el papel ha sido motivo de especulación durante décadas, pero con el paso del tiempo, la propia artista ha compartido reflexiones que cuentan su pensamiento en aquel momento.

Según declaraciones ofrecidas en diversas entrevistas, la Reina del Pop confesó que simplemente no se sintió atraída por el personaje ni por el enfoque que la producción planeaba darle.

Madonna rechazó ser Catwoman en Batman Returns. (Créditos: Instagram/Madonna. Warner Bros Pictures)

“Me ofrecieron el papel de Catwoman y no lo tomé. Vi las dos películas y me arrepiento de haber rechazado a Catwoman. Eso fue muy fuerte”, admitió. la cantante en una entrevista con The Tonight Show.

En ese entonces, la “Reina del pop” estaba enfocada en consolidar su carrera cinematográfica con papeles más centrados en el drama y la comedia romántica, como los que tuvo en Dick Tracy o A League of Their Own. Además, aseguró que estaba trabajando en un nuevo enfoque musical.

El perfil más oscuro y complejo de Selina Kyle representaba un riesgo artístico que, al parecer, no estaba dispuesta a asumir en ese punto de su carrera.

Madonna no quiso interpretar a Catwoman porque no era la imagen que deseaba para su carrera. (EFE/Jason Szenes)

El papel terminó en manos de Michelle Pfeiffer, cuya actuación se volvió legendaria, marcando un antes y un después en las representaciones femeninas dentro del cine de superhéroes. Irónicamente, esa misma oscuridad que disuadió a Madonna fue lo que le dio al personaje su estatus de culto.

Con el paso del tiempo, la interprete de “Vogue” ha admitido que rechazar el papel fue una de sus mayores oportunidades perdidas en el cine. “Hay algunas películas que rechacé y que lamento haberlo hecho”, afirmó.

De hecho, la famosa no solo rechazó el icónico papel en Batman Returns. La estrella del pop confesó que le ofrecieron ser parte del elenco principal de Matrix, pero optó por no aceptar. Aunque ella no reveló cuál sería su personaje, se rumora que es Trinity.

Madonna también rechazó estelarizar Matrix. (Instagram/Madonna)

“También rechacé el papel en The Matrix. ¿Puedes creer eso? Quería suicidarme. Esa es como una de las mejores películas que se han hecho. Una pequeñísima parte de mí se arrepiente solo de ese momento de mi vida”, dijo.