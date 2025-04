¿Al estilo de Tom Cruise? Florence Pugh saltó del segundo edificio más alto del mundo para “Thunderbolts”

La actriz realizó una acrobacia desde el rascacielos Merdeka 118 en Malasia (Marvel Studios)

Florence Pugh protagonizó una escena de acción en la cima del Merdeka 118, el segundo rascacielos más alto del planeta, como parte del rodaje de la próxima película del universo cinematográfico de Marvel, Thunderbolts.

La actriz británica de 29 años fue grabada mientras se lanzaba desde los 678,9 metros [2.225 pies] de altura del edificio ubicado en la capital de Malasia, según mostró un video difundido por Marvel Studios.

La grabación revela a Pugh equipada con un arnés de seguridad antes de saltar al vacío desde la estructura de 118 pisos.

Florence Pugh se lanzó desde el Merdeka 118 en Kuala Lumpur durante el rodaje de "Thunderbolts", la nueva película del universo Marvel (Marvel Studios)

“Para cualquier acrobacia en cualquier película, esto es increíble”, dijo Pugh en el detrás de cámaras. “Es extraño lo tranquila que me siento”, añadió durante la preparación de la escena.

La secuencia muestra el entrenamiento previo con sistemas de sujeción y la posterior caída libre tipo BASE jump con el perfil urbano de Kuala Lumpur como telón de fondo.

El material fue revelado como parte de una campaña promocional para destacar la dimensión real de las acrobacias en la cinta, cuyo estreno está previsto para el 2 de mayo de 2025.

La estrella de 29 años aseguró sentirse tranquila antes de saltar del Merdeka 118, destacando el desafío físico que implicó la secuencia (Marvel Studios)

La ejecución de Pugh fue comparada por medios y fanáticos con las arriesgadas maniobras que ha realizado Tom Cruise en la franquicia Misión Imposible.

De hecho, esta semana, Paramount Pictures difundió el tráiler completo de Mission: Impossible – The Final Reckoning, donde Cruise aparece suspendido del lateral de un avión, lanzándose desde un portaaviones al mar y realizando buceo en aguas profundas.

La octava entrega de la saga llegará a los cines el 23 de mayo de 2025 y continúa los eventos de Dead Reckoning.

En ella, el equipo liderado por el personaje de Ethan Hunt deberá impedir que el antagonista Gabriel y una entidad digital conocida como “la Entidad” amenacen a “cada alma viviente”, según el avance oficial.

Además, el tráiler muestra nuevos personajes interpretados por Hannah Waddingham, Nick Offerman y Tramell Tillman, junto al regreso de figuras recurrentes como Ving Rhames, Simon Pegg y Vanessa Kirby.

Tom Cruise ha sido reconocido por protagonizar sus propias escenas de acción e incluso arriesgar su vida en acrobacias mortales de la saga "Misión imposible" (Paramount Pictures)

“Thunderbolts”, la próxima película de Marvel que llegará a los cines

Thunderbolts representa el cierre de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y está dirigida por Jake Schreier, con un guion de Eric Pearson.

La producción reúne a un grupo de antihéroes que colaboran en misiones encubiertas para el gobierno de Estados Unidos.

El elenco incluye a Sebastian Stan como Bucky Barnes, Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine, David Harbour como Red Guardian, Wyatt Russell como US Agent, Olga Kurylenko como Taskmaster y Hannah John-Kamen como Ghost, además del debut de Lewis Pullman en el papel de Bob.

La película ha sido presentada como una fusión de los tonos característicos de Marvel con el estilo cinematográfico de la productora independiente A24.

La nueva película mezcla el estilo visual de A24 con el universo Marvel, y presenta una estética alejada de las entregas anteriores (Marvel Studios)

Un adelanto reciente destaca la participación de creativos vinculados a producciones como Midsommar, Minari y Everything Everywhere All At Once.

El tráiler reemplaza la música épica tradicional de Marvel con una banda sonora electrónica y estiliza los créditos con estética minimalista, subrayando las conexiones del equipo técnico y artístico con el cine independiente.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, señaló que el objetivo de Thunderbolts es diferenciarse dentro del universo Marvel. “Si puedes imaginar una película de Marvel hecha por gente que trabaja con ese tipo de cine, entonces puedes imaginar lo que esperamos haber creado”, declaró Schreier.

El UCM prepara el cierre de su Fase 5 con "Thunderbolts", mientras proyecta nuevas películas y series hasta 2027 dentro del Multiverso (Marvel Studios)

¿Cuál es el futuro del UCM?

La agenda de Marvel Studios se expande hasta 2027 con múltiples proyectos confirmados. En junio de 2025 llegará la serie Ironheart, protagonizada por Dominique Thorne como Riri Williams, una inventora que desarrolla la armadura más avanzada desde la de Iron Man.

Un mes después se estrenará The Fantastic Four: First Steps, que abrirá la Fase 6 del UCM, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn como los nuevos integrantes del cuarteto.

Para octubre está prevista la serie animada Marvel Zombies, y en 2026 se estrenará Avengers: Doomsday, donde Robert Downey Jr. regresará al universo Marvel como el villano Doctor Doom. Esta entrega será seguida por Avengers: Secret Wars en mayo de 2027, marcando el final de la saga del Multiverso.

Otros proyectos en desarrollo incluyen Spider-Man 4, una serie centrada en Vision, la segunda temporada de Daredevil: Born Again, un especial de The Punisher y una nueva versión de Blade, protagonizada por Mahershala Ali, cuya fecha aún no ha sido anunciada.