‘Avengers: Doomsday’ anunció el inicio de su rodaje con un sorprendente adelanto

Marvel reveló el reparto de "Avengers: Doomsday" con un video de cinco horas que mostró lentamente las sillas con los nombres del elenco (Marvel Studios)

Marvel confirmó este miércoles el reparto completo y el inicio de rodaje de Avengers: Doomsday, la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), con un video transmitido en directo a través de sus plataformas oficiales.

La producción ya está en marcha, bajo la dirección de Joe y Anthony Russo, con estreno previsto para el 1 de mayo de 2026.

Durante la transmisión, que se extendió por cinco horas en redes sociales como Instagram, X (antes Twitter) y YouTube, el estudio presentó uno a uno los nombres de los actores que protagonizarán la película.

La dinámica consistió en una secuencia de planos estáticos que mostraban sillas con los nombres de los intérpretes, reveladas lentamente cada 15 minutos.

Finalmente, culminó con la sorprendente aparición del mismo Robert Downey Jr., quien será el villano Doctor Doom, haciendo una señal de silencio a la cámara en referencia al secretismo en torno al proyecto.

Robert Downey Jr. regresa al universo Marvel con un nuevo personaje, esta vez interpretando al icónico villano Doctor Doom (REUTERS/Mario Anzuoni. Marvel Studios)

Entre los actores confirmados se encuentran Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Sam Wilson / Capitán América, Vanessa Kirby como Susan Storm, Paul Rudd como Hombre Hormiga y Florence Pugh como Yelena Belova.

También forman parte del elenco Tenoch Huerta Mejía como Namor, Simu Liu como Shang-Chi, Sebastian Stan como Bucky Barnes / Lobo Blanco, Letitia Wright como Shuri / Pantera Negra, Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Mole y Kelsey Grammer como Dr. Hank McCoy / Bestia.

Asimismo, fueron anunciados Lewis Pullman como Centinela, Danny Ramirez como Joaquín Torres / Halcón, Joseph Quinn como Johnny Storm / La Antorcha Humana, David Harbour como Guardia Rojo, Winston Duke como M’Baku, Hannah John-Kamen como Fantasma, Tom Hiddleston como Loki, Patrick Stewart como Charles Xavier / Profesor X e Ian McKellen como Magneto.

Los personajes del universo mutante tendrán una presencia destacada. En el reparto figuran además Alan Cumming como Nocturno, Rebecca Romijn como Mística, James Marsden como Cíclope y Channing Tatum como Gambito.

"The Fantastic Four: First Steps" mostrará un universo retrofuturista ambientado en los años 60 con elementos visuales inspirados en la carrera espacial (Marvel Studios)

La transmisión también confirmó la incorporación de Pedro Pascal como Reed Richards / Mr. Fantástico, ampliando así el cruce entre franquicias dentro del MCU.

Al cierre del video, Robert Downey Jr. apareció brevemente para confirmar su regreso al universo Marvel, aunque en un nuevo rol: Victor Von Doom, más conocido como Doctor Doom.

La participación del actor ya había sido anunciada durante la Comic-Con de San Diego en 2024. “Nueva máscara, misma tarea”, declaró Downey en aquel evento.

Los hermanos Russo, que ya dirigieron Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, lideran nuevamente esta entrega.

En entrevista con Collider, Joe Russo explicó que han tomado medidas para evitar filtraciones del rodaje. “Somos bastante eficaces cerrando ese tipo de situaciones”, indicó.

La dirección del filme está a cargo de los hermanos Russo, quienes también dirigieron "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame" en fases anteriores del MCU (REUTERS/Mario Anzuoni)

Agregó que han planeado cuidadosamente la estrategia de filmación para proteger el contenido: “No queremos que la gente tome fotografías, así que estamos siendo bastante estrictos”.

Anthony Russo añadió que también han seleccionado locaciones pensando en ese objetivo.

Aunque Marvel no ha revelado detalles de la trama, la variedad de personajes sugiere una historia que conectará distintos hilos narrativos, incluidas las franquicias de los X-Men y Los Cuatro Fantásticos.

La presencia de mutantes y de miembros de los Cuatro Fantásticos anticipa una posible unificación de universos previamente separados bajo el sello de 20th Century Fox.

El anuncio se produce en un contexto de intensa actividad para Marvel Studios, que tiene previsto estrenar este verano las películas Thunderbolts y The Fantastic Four: First Steps.

"Thunderbolts" alista su estreno para este verano con un equipo de antihéroes que amplía los vínculos narrativos del Universo Cinematográfico de Marvel (Marvel Studios)

Algunos de los personajes que figuran en Avengers: Doomsday también aparecerán en esas producciones, lo que alimenta la especulación entre los seguidores sobre las conexiones argumentales entre los distintos títulos.

La lista final de actores confirmados incluye a Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent, junto con la ya extensa alineación principal.

La escala del reparto y la estrategia mediática de Marvel marcan un esfuerzo por revitalizar el interés en una franquicia que, tras más de una década de éxitos, enfrenta nuevos desafíos ante una audiencia más exigente y fragmentada.

Avengers: Doomsday inició su fase de producción en escenarios cerrados y localizaciones cuidadosamente seleccionadas, con su estreno global programado para el 1 de mayo de 2026.